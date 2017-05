Vabatahtlikud muudavad Narva lagunenud ühiselamuhoone ohutumaks

26. mai 2017

Narva linnasüdames juba aastaid tühjalt seisev ja lagunev endine ühiselamuhoone on niivõrd ohtlikuks muutunud, et linlastest koosnev algatusrühm kavatseb homme käised üles käärida ning kõik hoone sisse- ja väljapääsud ning esimese korruse akna- ja ukseavad kinni müürida. Tähelepanuväärne on, et vähemalt kaks algatusrühma liiget töötavad päästeametis ning teavad omast käest, kui palju peavalu võivad ohtlikud varemed valmistada.

Narvas Kosmonaudi 6 asuva poollagunenud ühiselamuhoone omanik ise elab Rakveres ega ole selle vastu, et tema kinnisvara kodanikualgatuse korras ohutumaks muudetakse.

Ettevõtja ja OÜ Pak juhatuse liige Kalle Tull ümbritses nimetatud hoone juba ammu raudbetoontaraga, kuid see pole ümberkaudseid poisikesi kunagi peatanud.

Reedel toimuvad talgud

Hoone ohutumaks muutmise talgud on Narvas kavas reedel, 26. mail, st homme.

“Me alustame kell üheksa hommikul,” ütles üks ettevõtmise algatajatest Irina. “Ootame tugevaid ja aktiivseid inimesi, kes on valmis andma oma panuse Narvas ohutu linnakeskkonna loomise heaks. Sulgeme mahajäetud ühiselamu esimese korruse lahtised akna- ja ukseavad plokkidega. Kostitame pitsa ja sooja teega. Kui võimalik, siis võtke kaasa plokkide tsementmördiga katmiseks vajalikud tööriistad. Kui olete ehitaja, siis on teie abi meile eriti vajalik.”

Ettevõtmise teise kontaktisiku Kirill Svjatinski sõnul tuleb hoones sulgeda umbes 43 esimese korruse akent. Seda on üsna palju ning võib juhtuda, et homme ei tule kokku piisavalt palju inimesi, et sellise töömahuga toime tulla.

“Ma arvan, et me teeme ära mingi osa ning edasi teeb kas omanik ise või lõpetavad need tööd mingid ehitusfirmad,” loodab ta.

Päästeinspektorid ise

Tähelepanuväärne on, et nii Irina kui ka Kirill Svjatinski töötavad tuleohutuskontrolli büroo Narva inspektoritena. Ent Svjatinski kinnitas, et nimetatud juhul tegutsevad nad eraisikutena, ehkki ei hakanud ka vaidlema, et nende nõndanimetatud laupäevak on määratud tööpäevale ja -ajale. Kuid kõik olevat kooskõlastatud.

Svjatinski lisas, et ta ei tea, et nende amet oleks nimetatud hoone suhtes mingeid menetlusi läbi viinud, nii et nad ei tohiks midagi ega kedagi segada.

Ta kinnitas, et sellesse hoonesse tulevatel väljakutsetel käivad pidevalt nii päästjad kui ka politseinikud. “Väljakutseid on väga palju, see aga on pidev ressursside raiskamine.” Enamasti teevad seal lapsed ulakusi.

“Probleem on lahendamata: omanik püstitas sinna tara, kuid see ei päästa olukorda,” tõdes Svjatinski.

Ta märkis, et Narvas Kosmonaudi tänaval asuv hoone on faktiliselt ainus mahajäetud maja, mida võib ohtlikuks pidada. “Enamik hooneid on tänu ettekirjutustele ja omanike jõupingutustele juba suletud, see aga on väga suur maja ning seepärast on sinna ka juurdepääs olemas.”

Omanik on nõus

OÜ Pak juhatuse liige Kalle Tull andis teada, et ettevõtmise algatajad küsisid talt luba.

“Kui kodanikud ise sinna midagi paigaldavad, siis võib-olla ei hakata hiljem seal ka lõhkuma. Oleme seal juba mitu korda ukse- ja aknaavasid kinni pannud, aga võite ise vaadata, mis ja kuidas seal praegu välja näeb,” osutas ettevõtja mõningate inimeste vastutustundetusele.

Mis puudutab endise ühiselamu lammutamise ja suurlinna südames asuva krundi arendamise plaane, siis neid keeldus Tull kategooriliselt avaldamast. “Ma ei ütle midagi.”

“Ükskord me juba tegime vea − andsime teada, mis sinna tuleb − ning pärast seda hakati meile vastu töötama,” meenutas ta umbes 15 aasta tagust palju kära tekitanud lugu. “Ka meie loodame, et sinna lõpuks midagi tuleb,” sõnas ta.

Veidi ajalugu

Põhjarannik on varem kirjutanud, et 2002. aastal valmis Kalle Tulli osalusel äriplaan sellele aadressile kaubanduskeskuse ehitamiseks, ent kuna ettevõtja ei jõudnud linnavõimudega naaberkruntide asjus kokkuleppele, siis jäidki tema plaanid vaid paberile. Naaberkrundid aga on teiste ärimeeste käes juba ammu edukalt kasutust leidnud: ühiselamu varemete kõrvale kerkis 2007. aastal Kerese kaubandus- ja ärikeskus.

“Linn ise on sellise olukorra loonud,” sõnas Tull mõned aastad tagasi, meenutades ammust vägikaikavedu omavalitsusega ja sõda Mihhail Stalnuhhiniga. “Kunagi oli projekt, tahtsime selle ellu viia, kuid meil ei lastud ning nüüd seisab see maja otsekui mälestusmärk neile, kes seda takistasid.”

Põnev fakt on see, et just poollagunenud ühiselamu eest andsid Stalnuhhin ja tema kureeritav Narva kaubandus-tööstuskoda 2007. aastal OÜ-le Pak häbiväärse autasu − skulptor Aivar Simsoni loodud pronkskuju “Sittuv koer”. Seda kätte saama ei tulnud keegi…

Umbes aasta varem aga ei suutnud Narva linn kohtus kaitsta oma otsust alustada Kosmonaudi 6 asuva kinnisvara sundvõõrandamist. Pärast seda lubas toosama Stalnuhhin kohtu välja toodud vead ära parandada ning taas endise ühiselamu võõrandamist alustada, ent nagu näha, ei ole sellest tänini midagi välja tulnud.