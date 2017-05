Kuidas vabaneda koolijuhist

25. mai 2017

Sel nädalal jäi kaks Jõhvi üldhariduskooli päevapealt direktorist ilma.

Riigigümnaasiumi direktori Tarmo Valgepea lahkumine leidis aset küll poolte kokkuleppel, kuid tavapraktikas teeb selliseks kokkuleppeks ettepaneku tööandja, kui tahab töötajast lahti saada. Valgepea oli direktorina väga vastuoluline isik, keda ühed alluvad kiitsid taevani ja teised needsid maapõhja. Järeleandmatu ja oma põhimõtetes kinni oleva juhina tekkis tal alluvatega aegade jooksul üksjagu konflikte. Küllap sai ministeeriumil lõpuks mõõt täis, kui tänavu kevadel ilmnes, et Valgepea vallandatud pedagoog on läinud sellepärast ministeeriumi vastu kohtusse.

Hoopis teine lugu on Jõhvi põhikooli vallandatud direktori Liina Mihkelsoniga, kelle tegevuse suhtes viidi läbi teenistuslik järelevalve. Rääkigu vallavalitsus mida tahes, kuid see on avalik saladus, et algusest peale on tegemist olnud volikogu esimehe Teet Enoki algatatud nõiajahiga Mihkelsoni vastu.

On üsnagi võimalik, et Mihkelson viib enda vallandamise kohtusse. Jõhvi vald on varem kunagise koolidirektori Ivo Tupitsa vallandamise pärast juba kohtus käinud ja kaotanud. Ka siis toodi ettekäändeks arengukava puudumist. Tulemuseks oli, et vallale läks see maksma 15 000 eurot. Eriti inetu oli asja juures, et raha võeti kooli õpetajate palgafondist, kes jäid seetõttu ilma jõulupreemiast.

Praeguse loo puhul võib paralleele tõmmata ka aastaid tagasi Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis toimunuga, kus linnavõim vabanes poliitilistel põhjustel hinnatud direktorist Sirje Jõemaast. Lood, kus poliitikud sekkuvad otsitud põhjustel sellisel moel kooliellu, peaksid tänapäeval olema küll välistatud, kuid nagu näeme, ei ole see paraku nii.