Suvefestivali kaugeim külaline on Jaapanist

25. mai 2017

Järjekorras juba üheksateistkümnes “7 linna muusika” festival kõneleb legendidest muusikas ja toob eri interpreetide esituses maakonna eri paikadesse nii Modest Mussorgski, Celin Dioni kui Arvo Pärdi. Viimane kõlab muuseas jaapanlannast trummitüdruku esituses.

Praegu Jõhvi kontserdimaja juhtiv Marika Pärk kinnitab, et tegu on kohalikus elus olulise festivaliga.

Tutvustab maakonda

“Eelkõige olen nautinud just neid kontserte, mis on toimunud põnevates paikades väljaspool kontserdimaja: Saka mõisas või Purtse kindluselamus. Teisest Eesti otsast tulnuna on olnud lisaväärtus näha uusi kohti, mitte vaid ühte kontserdimaja.

Kui räägime mõnusast Eesti-sisesest turismist, annab “7 linna muusika” festival olulise lisaväärtuse: inimene ei vaata vaid näiteks kindluselamut ja ei näe üksnes ajaloolist arhitektuuri, vaid saab ka toreda kontserdielamuse. Või kui palju inimesi on käinud Sillamäe kultuurikeskuses või Mäetaguse mõisas? Just seetõttu, et festival on maakonna peale laiali jaotatud, ei teki festivalirutiini,” leiab Pärk.

Käesoleva aasta festivali avab 4. juulil Jõhvi kontserdimajas toimuv kontsert “Tanel Ruben Quintet feat. Kadri Voorand”. “Seekord esitame paremaid ja tuntumaid palasid oma repertuaarist. Ja väikesed üllatused kuuluvad alati selle koosseisu juurde. Kuna kõik liikmed on väga hõivatud, on see kontsert kaua oodatud ka muusikutele endile,” ütleb Tanel Ruben.

Jõhvi kontserdil astuvad lisaks Rubenile üles särav vokalist Kadri Voorand, pianist Kristjan Randalu, saksofonist Raivo Tafenau ja kontrabassist Taavo Remmel.

Uued ja vanad legendid

Pärk ütleb, et käesoleva aasta festival kannab märkõna “legendid” − st inimesi möödunust, kes on juba legendid, ja lootusrikkalt noori, kes saavad legendiks tulevikus.

5. juulil Purtse kindluselamus toimuval kontserdil astuvad üles Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Kontserdil “Pildid näituselt” tuleb kahe noore “Klassikatähtede” saatest tuntud akordionisti esituses ettekandele peale originaalmuusika ka tuntud teoste töötlusi. Nii nagu pealkiri ütleb, on kontserdi raskuskese Modest Mussorgski klaverile kirjutatud suurteos.

Lisaks sellele on kavas barokkmuusikat ning ka tänapäeva autorite loomingut. Kahe virtuoosi koostöö on kestnud juba viis aastat, nad on esinenud nii Eesti suurematel lavadel kui ka välismaal. Purtse kindluses esinevad Zibo ja Langeproon esimest korda. Viimast seob Ida-Viruga ka tema vanaema, kes on Sakal üles kasvanud.

6. juulil jõuab Sillamäe kultuurikeskusesse Céline Dion ehk siis Nele-Liis Vaiksoo esitab Olav Ehala saatel tema laule.

“Tegu on küllalt nõudlike lauludega ja ma ei usu, et meil oleks palju naislauljaid, kes terve kontserdikava suudaks Dioni lauludega täita. Juba põhjusel, et see nõuab nii kõvasti võhma, seal on nii palju pikki ja kõrgeid noote, pluss aeglased tempod enamikus lugudes. See nõuab artistilt tõesti väga palju ja Nele-Liis saab sellega suurepäraselt hakkama. Minul on kontserdil samuti kõvasti tegemist, need laulud on ka saatjale väljakutse,” räägib Ehala.

Vaiksoo ütleb Põhjarannikule, et talle on Dion teismeeast saati meeldinud. “Üks tuttav märkis, et meie häälel on sarnasusi: tämber ja häälekasutus. Kui ühelt firmalt tuli tellimus, sündis see kava. Dioni enda kontserdil pole käinud − juuni alguses on see näiteks Stockholmis, aga piletid olevat juba välja müüdud. Olen Dioni tegemistele kaasa elanud ja kontserdil räägin laulude vahele ka mõne fakti tema elust.”

7. juulil on Kohtla-Järve kultuurikeskuses noorte lauljate gala. Juba aastaid korraldab Pille Lille muusikute fond Raplas toredat suvefestivali ja selle raames ka üleeuroopalist noorte lauljate suvekooli, kus on meistriklassid. Nüüd tuuakse ühe meistriklassi lõppkontsert Kohtla-Järvele.

Pärk ütleb, et subjektiivselt tahaks ta ise enim viibida Kuniko Kato kontserdil 9. juulil Jõhvi Mihkli kirikus. “Juba ainuüksi see, et löökpillimängija on naine. Teiseks löökpillid ja Arvo Pärdi looming ja see, et löökpilli mängitakse kirikus. Olen vaadanud Youtube’ist Kato esinemisi − tema Pärdi interpretatsioon annab nii nägemismeelele kui kõrvale. Tegu on ka selle festivali kõige kaugema esinejaga.”