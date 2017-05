Narva teatristuudio − Eesti kooliteatrite absoluutses tipus

24. mai 2017

Narva laste loomemajas tegutsev teatristuudio 16. Komnata pani üle-eestilisele kooliteatrite festivalile punkti kahe võidupärja ja ühe eripreemiaga.

16. Komnata võitis märtsis peetud Ida-Virumaa kooliteatrite festivalil kõigis kolmes vanuseastmes esikoha ning pääses riigifestivalile.

Gümnaasiuminoored võistlesid üle-eestilisel konkursil aprilli alguses Tallinnas.

Sealt tuli narvalastele esimene võidupärg, laureaadi tiitel.

Põhikooliaste võistles aprilli lõpus Jõhvis.

Sealt tuli narvalastele eripreemia.

Ja noorem aste − algklasside trupid − võistles hiljuti Harjumaal Kolgas.

Narvalased mängisid lavastust “Piknik tähtede all”.

Ja nad tulid jälle pärjatute sekka!

Seega kaks täistabamust sel hooajal ja üks tubli tulemus!

Säravad väikesed osatäitjad

Algkoolilaste etendusi hindas festivalil neljaliikmeline žürii, kuhu kuulusid Von Krahli teatri näitleja Ragne Veensalu, Tallinna linnateatri näitleja Margus Tabor ja Maria Kljukina rahvusringhäälingust ja Ulvi Meier Kolga muuseumist.

Teleseriaalis “Kättemaksukontor” mängivale ning kolmes Eesti mängufilmis näidelnud Veensalule jäi 16. Komnata silma oma tugevate osatäitjate ja mõnusa mänguenergiaga. “Kostüümid olid läbimõeldud ja lugu jooksis,” kostab ta.

Algkooli festivalilt tõid narvalased ära ka näitlejapreemia, mis anti Amelia Gandsu, Mikhail Ivanovi ja Ivan Boborenko rollikolmikule.

Tallinna linnateatri näitleja Margus Tabor toob esile narvalaste hoogu ja energiat, mis kandus ka saali. “See oli arusaadavalt jutustatud lugu, väga säravate väikeste osatäitjatega,” tõdeb ta. “Ja žüriile meeldis ka see, et kogu trupp oli taustal leidlikult hõivatud. Seekord nägime me just neid kolme peaosatäitjat, aga mõnel teisel mängukorral saavad särada teised, kes seekord aitasid peaosalisi taustal. Kogu näitetrupp oli seega õhinal asja juures ja oli tunda ühtset ansamblit. Vaeva oli nähtud ka lavakujunduse ja kostüümidega. Hoog ja energia, mis oli laval, kandus ka saali! Aitäh trupile ja hoogu edaspidiseks!”

Etendus etenduse otsa

Maria Kljukina sõnul oli žürii üksmeelne arvamus, et lavastaja ja lapsed ise olid väga head tööd teinud ning tulemus oli igati väärikas.

“Narva teatristuudio etendus paistis silma oma terviklikkuse poolest: lugu oli selge ja kergesti jälgitav ning andis täitsa ehtsa lavastuse mõõdu välja. Ka laste mängu oli lust vaadata, sest peategelased olid oma loomulikkuses silmapaistvad ja nende siirus pani heldima. Tundus, et lapsed ise usuvad oma tegelasi kogu hingest.

Kljukina sõnul meeldis žüriile ka see, et kõigile lastele oli leitud nutikas rakendus: taustal olevad tähekesed muundusid kord laineteks, kord lumeks ning andsid edukalt vajalikku atmosfääri edasi.

“Olime üksmeelel, et lavastaja ja lapsed ise olid väga head tööd teinud ning tulemus oli igati väärikas.”

Teatristuudio 16. Komnata juhendajateks-lavastajateks on Olga Katuntseva ja Vitaly Katuntsev − abielupaar, kelle hoole all on stuudios ligi sada last!

Hoo ega hoobi vahet

Nädal enne kooliteatrite algkoolifestivalile minekut tähistas stuudio suure teatripeoga oma 25. tegevusaastat.

Mõned päevad pärast festivali mängisid nad pärjatud lavastust oma kodulinnas.

Päev hiljem olid narvalased taas saali oodatud − vaatama lavastust “Ajujaht kindralile”.

Viis päev hiljem näitasid stuudiolased narvalastele oma vanema astme võidulavastust “Kaks noolt”.

Juba järgmisel päeval said narvalased näha “Pöial-Liisit”.

Täna mängivad nad eripreemia pälvinud “Sinilindu”.

Aprillis osales stuudio veel ka teatrifestivalil “Kuldkalake” ning “Pöial-Liisi” pälvis seal algkooliastmes grand prix!

Selles stuudios käib meeletu töö.

Pole hoo ega hoobi vahet!

Kuidas juhendajad end praegu tunnevad, kui festivalide virvarr läbi ja stuudio juubelipidu ka?

Vitaly Katuntsev ohkab ning tunnistab, et väsinult. Ime ka, kui see teisiti oleks. “Me ei tea ise ka, kuidas me selle kõik üle elasime.”

Võiks arvata, et pärast sellist auhinnasadu tunneb teatristuudio ennast Narva laste loomemajas privilegeeritud seisuses. Aga ei − Katuntsevitele pole see omane.

“Meil on Narva laste loomemajas kõik ringid väga tugevad ning väga hea kollektiiv eesotsas loomemaja direktori Galina Moldoniga,” ütleb ta. “Loomemaja tähistab sügisel oma 65. tegevusaastat. Tulge vaatama, siis veendute selles ise.”