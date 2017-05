Valitsuse tõehetk Ida-Viru küsimuses

24. mai 2017

Valitsuses tuleb lähiajal teha otsus Ida-Virumaa programmi rahastamise küsimuses. Ettepanek, mis on ministrite lauale jõudnud, on murranguline. See on valitsuse jaoks tõehetk, kas Ida-Virus kuhjunud probleemide lahendamise nimel ollakse valmis tegema sisulisi ja põhimõttelisi otsuseid või piirdutakse taas näiliste liigutustega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist tulnud ettepanek suunata osa saastetasudest Ida-Viru programmi rahastamiseks jõudis küll riigihalduse ministri Mihhail Korbi kaudu valitsusse, aga see ei tähenda praegu veel sugugi, et see sellisel moel ka teoks saab.

Keskkonnaminister Marko Pomerants, kelle haldusalast tahetakse selle plaani järgi 20 miljonit eurot aastas ära võtta, on sellest ilmselgelt häiritud. Mõned nädalad tagasi, kui Põhjarannik sellest kavatsusest kirjutas ja küsis tema seisukohta, vastas ta, et ministrid esitavad oma soove regulaarselt ja need ei realiseeru esitatud kujul üsna tihti.

Teades, et praeguses valitsusliidus on tekkinud pärast seda, kui IRLi esimeheks sai Helir-Valdor Seeder, suuri erimeelsusi juba varem kokku lepitud küsimusteski, on küsitav, kas nüüd Ida-Viru programmi asjus veel üht uut tüli üles tahetakse võtta.

Valitsus planeeris hiljuti 135 miljoni euro ulatuses lähiaastate taristuinvesteeringuid ja sealt ei pudenenud Ida-Virusse suurt midagi. Kui nüüd peaks Ida-Viru programm uppi lendama, siis osutuksid selle valitsusliidu jutud selle maakonna probleemide lahendamisest rekordilise läbimõõduga mulliks.