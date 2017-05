Elamused annavad jõudu haigusega võidelda

24. mai 2017

Heategevusfond Minu Unistuste Päev kutsus raskelt haiged lapsed ja nende pered pühapäeval Narva kulinaariastuudiosse, et meisterdada koos vabatahtlikega kokaraamatuid ja küpsetada juustukukleid.

Heategevusfondi põhitegevuseks on raskelt või krooniliselt haigete laste isiklike unistuste täitmine, olgu selleks siis uue trammi juhtimine või presidendiga kohtumine. See tegevus on ühiskonnas laialt teada.

Vähem on teada, et lastele korraldatakse regulaarselt lõbusaid grupiüritusi. Sedakorda möödus Narva perepäev kulinaariastuudios Stuudio 56.

Rohkem rõõmu

Enne kui lapsed saavad ette oranžid põlled, peavad nad end tutvustades ütlema, kelle või mille rollis nad tahavad köögis olla. Kes soovib kehastuda arbuusiks, kes taldrikuks. Aga kõigil avaneb võimalus olla peakokk.

8aastane Artjom ei oska hoobilt öelda, milline päev võiks olla elu parim, aga köögis toimetamist naudib ta väga, tehes seda täie tõsiduse ja pühendumusega.

“Oleme perepäeval teist korda. Eelmisel aastal kutsuti meid Toila spaasse − see käik oli väga tore,” meenutab Artjomi ema Kristina Dukatš.

Kutsed läksid teele mitmesuguste patsiendiühingute kaudu. Esimest korda osales heategevusfondi perepäeval Rita Ternos koos poja Matveiga, kelle järgi on saanud Narvas nime mängutuba ja puuetega laste treeningukeskus Matveika.

“Meie viis aastat tegutsenud keskus pakub puuetega lastele tegevust päevast päeva ja me aitame korraldada nende perede argipäeva. Samas osaleme hea meelega ka sellistel üritustel, et laste elu huvitavamaks teha,” räägib Ternos.

“Tahame tuua nende laste ellu rohkem rõõmu ja midagi koos teha, et nad ei tunneks end oma haigusega üksi,” selgitab perepäevade mõtet Minu Unistuste Päeva vabatahtlike koordinaator Irina Landa.

2011. aastal loodud heategevusfond toetub ligemale saja vabatahtliku tegevusele ning paljude toetajate rahastusele. “Tahame oma tegevust rohkem Ida-Virumaale laiendada ja ootame väga vabatahtlikke, et saaks sellele regioonile rohkem anda ja enam üritusi korraldada. Praegu on meid seitse, aga soov oleks meeskonda kahekordistada,” lisab Landa.

Vabatahtlike nappuse tõttu ei jää otseselt midagi tegemata, aga olemasolevatel on topelt koormus, tunnistab Kersti Urbala. “Samas kui ma teen midagi Ida-Virumaal, siis topelt emotsiooniga − see on minu kodumaakond ja võtan seda väga tõsiselt,” lisab naine, kes aitab täita laste unistusi üle Eesti. “Püüame teha nii, et asi oleks tasakaalus ja vähem Tallinna-keskne.”

Esmajoones elamused

Eelkõige on heategevusfondi eesmärk kinkida lastele elamusi, mitte asju. Selle aasta tegevusplaanist leiab üritusi iga kuu. Kord kuus pakuvad vabatahtlikud seltsi haiglates ja kord kvartalis väljaspool haiglaseinu.

Siiani on üheskoos valmistatud martsipanikujusid ja kaunistatud piparkooke, käidud kinos ja mängitud boolingut. “Tahame pakkuda ka hipoteraapiat, nagu me eelmisel aastal saime korraldada ujumisteraapiat,” ütleb Landa.

Urbala sõnul on kõikide ettevõtmiste märksõnaks perekesksus. “Ka individuaalsel unistuste päeval palume lapsel tulla terve perega, et väärtustada koosolemise aega. Kui on vihmane päev, siis võtad “faili” välja, meenutad ja naeratus tuleb näole.”

Haiglatest teeb Minu Unistuste Päev koostööd Tallinna lastehaigla, Tartu lastekliiniku, Narva haigla ja Ida-Viru keskhaiglaga. Nende haiglate arstid valivad välja lapsed, kes vajavad oma ellu kõige rohkem jõudu, usku ja julgustust. Neile korraldatakse unistuste päev − eriline elamus, mis kinnitab, kui tähtis on unistada ja uskuda imedesse.

Põhjarannik aitab täita ühe nelja-aastase Narva poisi unistust, millest saab lugeda juunikuus.