Kummaline survestamine

23. mai 2017

Nädal tagasi kirjutasime siinsamas juhtkirjas, et hooldekoduärisse sisenemine on ettevõtjatele üha magusam tükk. Nõudlus teenuse järele kasvab, sest elanikkond vananeb ja inimeste eluiga aina pikeneb.

Pealegi on see üsna riskivaba äri: kui klient on katuse alla saadud, pole karta, et raha tema hooldamise eest ei maksta. Kui seda ei tee omaksed, maksab omavalitsus.

Rakveres registreeritud Viru Haigla (mis on ka Virumaal kiirabiteenust pakkuva Karell Kiirabi omanik) huvi Kohtla-Järve hooldekodu ostu vastu on olnud intensiivne juba möödunud sügisest. Just selle ettevõtte kiri pani linnavalitsuse hooldekodu müüki üldse kaaluma. Toona lootis ettevõte saada hooldekodu kätte poolmuidu, põhjendades madalat hinda hoone investeeringuvajadusega. Kui linna tellitud hindamisaktil kinnistu väärtus aga oluliselt kõrgemaks kerkis, pakuti juba 550 000 eurot.

Linnavalitsusele tuleb siinkohal au anda, et ta ei tormanud esimese pakkumise peale kohe hoonest vabanema, vaid tegutses kaalutletult linna maksumaksja huvides. Sest linnavara võõrandamisest tuleb loomulikult saada maksimum.

Nüüd, kui enampakkumine on välja kuulutatud, mõjub aga Viru Haigla suuromaniku kiri kummalise katsena linnavalitsust survestada, et tingimused muudetaks Viru Haiglale soodsamaks. Miks peab olema pakkujal teenuse osutamise kogemus just Ida-Virumaal? Ilmselt ikka selleks, et pakkujate ringi kitsendada.

Ärimehe kirjast võime lugeda: “Soovitaks tungivalt määrata tingimused täpselt ja konkreetselt, et välistada vaidlusi ja probleeme pakkujatega. Linna võivad ähvardada erinevad kahju- ja muud nõuded, kui enampakkumine korraldada juriidiliste puudustega.” Kas siin on ka varjatud ähvardus peidus, on juba maitseküsimus. Igal juhul on selline surve avaldamine ettevõtja poolt taunitav, sest selle eesmärk on kahjustada ausat konkurentsi.