Kriisiaastaga kaotas Ida-Viru üle kahe tuhande maksumaksja

23. mai 2017

Eelmise aastaga vähenes palgasaajate arv Ida-Virumaal rohkem kui kahe tuhande võrra, keskmine brutotulu kuus oli 874 eurot, mis on Eesti maakondadest kõige kehvem näitaja.

Statistikaameti poolt maksu- ja tolliameti andmete põhjal koostatud analüüsist tuli välja, et kui 2015. aastal keskmiselt oli Ida-Virumaal brutotulu saajaid 52 551, siis mullu oli neid jäänud 50 324. Kahe aastaga on palgasaajaid vähemaks jäänud aga rohkem kui kolme tuhande võrra.

Eriti tugevasti − 784 inimese ehk kuue protsendi võrra − vähenes maksumaksjate arv Kohtla-Järve linnas. Vähenemine toimus kõigis Ida-Viru omavalitsustes peale Toila, kuhu tuli aastaga juurde neli maksumaksjat.

Kõige väiksemas omavalitsuses, Tudulinnas, oli mullu maksumaksjaid kõigest 119, Alajõel 201 ja Lohusuus 219.

Kõige rohkem − 18 488 − oli palgasaajaid Ida-Viru suurimas linnas Narvas. Samas moodustavad nad kõigest kolmandiku linna elanikest. Ka Narvas oli maksumaksjate ridade koomaletõmbumine märkimisväärselt suur − 4,2 protsenti.

Narvas kõige väiksem palk

Narva elanikud saavad teiste Ida-Viru omavalitsustega võrreldes ka kõige vähem palka. Keskmine brutotulu kuus oli mullu 817 eurot. Samas ei jää Narvast palju maha ka teised Ida-Viru suuremad linnad Sillamäe − 865 eurot − ja Kohtla-Järve − 868 eurot.

Et nendes kolmes linnas elab kaks kolmandiku kõigist Ida-Viru maksumaksjatest, siis viis nende madal palgatase raske pommina alla ka kogu maakonna keskmise näitaja. Nii oligi mullu Ida-Virumaal keskmine brutotulu 874 eurot, mis on maakondade lõikes kõige viletsam näitaja.

Eesti keskmine brutotulu oli maksuameti andmetel 1074 eurot. Eelmise aastaga kasvas Ida-Viru mahajäämus veelgi, sest kui Eestis keskmiselt kasvas brutotulu 6 protsenti, siis Ida-Virus vaid 3,2 protsenti.

Kõige paremat palka teenivad Ida-Virus Toila, Kohtla-Nõmme ja Jõhvi valla elanikud: kõigis kolmes ulatus palgatase üle tuhande euro.

Tuleviku suhtes mõõdukas optimism

Narvas oli kõige madalam keskmine palk ka 2015. aastal. Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov rääkis aasta tagasi Põhjarannikule, et linnavõimud seovad palgakasvu lootusi töötuspargi arendamisega. “Seal loodavad uued töökohad peaksid olema Narva keskmisest mõnevõrra kõrgema palgaga. Ent paraku on tööstuspargis uusi töökohti loodud oodatust aeglasemalt,” sõnas ta, hoidudes prognoosimast, milliseks võiks palgatase Narvas kujuneda järgnevatel aastatel, kuid ta kinnitas, et linnavõimud kasutavad kõiki võimalusi, et meelitada ettevõtteid Narva. Aastaga ei ole tuntavaid muutusi toimunud.

Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juht Margus Ilmjärv tõdes, et mullu kestis tugev kriis mitmetes maakonna olulistes sektorites: põlevkivitööstuses ja logistikas. “Põlevkivi puhul hakkas sügisel olukord paranema, ent see ei jõudnud avaldada positiivset mõju eelmise aasta keskmistele tööhõive- ja palganäitajatele,” märkis ta.

Ilmjärve sõnul võib alanud aastal oodata väikest olukorra paranemist, kuid konkreetseid prognoose ta teha ei söandanud. “On märke, et tööstusparkides tegutsemise vastu on huvi tõusmas, ent millal need plaanid uute töökohtade näol teoks saavad, on praegu võimatu ennustada,” sõnas ta.