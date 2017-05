Ida-Virumaal jäi laulupeorongist maha vaid kaks mudilaskoori

19. mai 2017

Suur töö, mis lõpututes proovides tehti, kandis vilja: Ida-Virumaalt sai loa osaleda noorte laulupeol 35 koori ja kaks orkestrit.

XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” maakonna koordinaator Erika Kõllo kostab tulemusi kommenteerides, et Ida-Virumaa laululapsed olid eelproovides väga tublid. “Kõik läks hästi, tubli tulemus,” sõnas ta. “Tublid juhendajad, tublid lapsed!”

Pillilapsed Avinurmest ja Narvast

Ida-Virumaalt pürgis peole 39 kollektiivi, neist kahel seekord siiski ei vedanud. “Kaks mudilaskoori eelproovidest kaugemale ei pääsenud,” nentis Kõllo.

Aga harjutamine teeb meistriks ning küllap tuleb ka nendele lastele ükskord see suur päev, mil laulukaare all hõisata.

Kooride kõrval hoiab Ida-Virumaa lippu laulupeol kaks orkestrit: Avinurme gümnaasiumi puhkpilliorkester ja Narva noorte sümfooniaorkester.

“See, et Narva noorte sümfooniaorkester laulupeol osaleb, on suur asi, sest väikesel orkestril on laulupeo repertuaari omandamine üsna keeruline,” on sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur piirilinna lapsi ja nende juhendajat Irina Kossovat juba varemgi kiitnud.

Kiita on saanud ka Avinurme gümnaasiumi noored pillimängijad ja nende juhendajad. “Sügav kummardus orkestri dirigentide Mare Russaku ja Verner Möldri ees, kes seda asja entusiasmist teevad ja juba päris pikka aega,” tunnustas suure peo puhkpilliorkestri liigijuht Hando Põldmäe avinurmelasi juba eelproovide ajal.

Kolm kollektiivi “jõhvikaid”

Suuresti entusiasmist ja missioonitundest juhendajate töö käibki, tõdeb ka Jõhvi eesti põhikooli muusikaõpetaja Küllike Šapovalov. “Tööd on laulupeokollektiivide ettevalmistamisega palju rohkem kui koolis tundide andmisega, töötasu on aga väiksem,” märgib ta. “Aga seda tööd tehaksegi missioonitundest, mitte raha pärast.”

Šapovalovi käe all harjutades laulis end suurele peole kolm kollektiivi väikeseid “jõhvikaid”: põhikooli mudilaskoor, kes kannabki nime Jõhvikas, põhikooli lastekoor ja põhikooli poistekoor. Kokku 75 last. “Väga hea tunne on,” nentis kolme koori dirigent nüüd, kus tulemused teada. “Suur töö on ära tehtud ja see on kandnud vilja.”

XII noorte laulupeo “Mina jään” meeskond tegi eelproovidega Eestile peale kaks tiiru, 220 maakondlikku eelproovi jõudsid lõpule.

Jaanuarist maini viisid laulupeo liigijuhid ja -dirigendid igas maakonnas läbi kaks eelproovi, mille käigus harjutati koos kooride, puhkpilliorkestrite ja sümfooniaorkestritega laulupeo repertuaari ning samas toimusid ka ettelaulmised ja -mängimised. Kokku oli proove ei vähem ega rohkem kui 220!

Nüüd, kus eelproovidele joon alla tõmmatud ning terad sõkaldest eraldatud, on teada, et 2. juulil toimuval XII noorte laulupeo kontserdil toovad 762 koori ja orkestrit kuulajateni 44 eripalgelist muusikateost.

Laulupeo usku rahvas

XII noorte laulupeo peadirigendi Heli Jürgensoni sõnul ületasid eelproovide kadalipu läbi teinud kollektiivid end mitmekordselt.

“Eelproovid olid kui ühe suure ühise teose loomine. Kõik osalejad − dirigendid, kollektiivijuhid ning iga väike laulu- ja pillilaps − ületasid end mitmekordselt ning ei ole kahtlustki, et need kümned tuhanded väiksemad ja suuremad laulupeolised on valmis veel ja veel kord seda teekonda taas ja taas jätkama. See ongi see eestlaslik laulupeo usk, mida XII noortepeol “Mina jään” üheskoos kinnitame,” sõnas ta.

Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse ka mitmed noored dirigendid.

Pidu toimub 2. juulil, nagu ikka Tallinna lauluväljakul. Kohtume seal!