Kelle huve kaitseb minister?

19. mai 2017

15. mail kukkus tähtaeg, mil oma seisukoha pidid välja ütlema omavalitsused, kellele valitsus on teinud ettepaneku sundliitmiseks. Riigihalduse minister Mihhail Korb rõõmustas selle üle, et kogunisti kolmandikul omavalitsustel ei olnud vastuväiteid. Ent see rõõmustamine mõjub pentsikult. See tähendab, et enamik (65) sundliidetavatest omavalitsustest on valitsusega selles küsimuses konfliktis.

Korbi ei heiduta seegi, et enamikus “protestiomavalitsustes” on rahvas öelnud valitsuse pakutud sundliitmistele “ei”. Ka Ida-Virumaal nägime me rahvaküsitlustel rekordosalusi − inimesed tulid välja, sest on mures oma kodukandi tuleviku pärast.

Korbil on aga seletus lihtne: “Tihti vaatavad omavalitsusjuhid olukorda oma mätta otsast ning kujundavad seeläbi ka elanike arvamuse negatiivseks.”

Teisisõnu peab minister tavainimesi ajudeta lammasteks, kellega omavalitsusjuhid manipuleerivad.

Ministri suhtumist ilmestab kõige värvikamalt lause: “Haldusreform on eelkõige inimeste endi jaoks!” Jäi veel ainult ütlemata: “Aga nemad, lollikesed, ei saa sellest aru, kuidas valitsus nende heaks tegutseb!”

Siinkohal aga tahaks küsida, kelle arvamust ja huve siis omavalitsusjuhid esindavad, kui nad “vaatavad olukorda oma mätta otsast”.

Ning kelle huvides tegutseb minister Korb ja kogu valitsus, kui klopsib kokku Alutaguse hiigelvalda, mis ei arvesta ühegi eksperdi, kohaliku omavalitsuse ega elanike arvamust ning mille valitsusepoolseid põhjendusi seletuskirjas on piinlik lugeda?