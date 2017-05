Sillamäel tuleb suurkoondamine

19. mai 2017

Ida-Viru suuremaid ettevõtteid, Sillamäel tegutsev metalliettevõte NPM Silmet koondab alates juunikuust 65 töötajat.

Märtsi lõpu seisuga oli muldmetalle ja haruldasi metalle tootvas ning kogu oma toodangu eksportivas ettevõttes tööl pisut üle 500 inimese. Peaaegu iga seitsmes neist saab lähiajal koondamisteate.

Töötukassale esitatud kollektiivse koondamisteate kohaselt öeldakse töökoht üles näiteks 9 koristajale, 13 laborandile, 10 elektrikule, 3 insenerile ja 10 vahetusmeistrile.

Automatiseerimise vili

NPM Silmet on viimastel aastatel tasapisi töökohti koomale tõmmanud. Veel paar aastat tagasi oli töötajaid üle 550. Ametiühingu peausaldusisiku Sergei Kokorini sõnul on seekordne koondamine viimase kümne aasta suurim.

Tema sõnul põhjendas tööandja koondamist efektiivsuse suurendamise vajaduse, tooraine ja energiakandjate kallinemise ning tootmises toimunud ümberkorraldustega. “Teatati, et protsesse on rohkem automatiseeritud ja enam ei ole nii palju töötajaid tarvis,” sõnas ta.

Eelmise aasta novembris NPM Silmeti juhatuse esimehe ametis David O´Brocki välja vahetanud varasemat finantsjuhti Signe Kaske eile telefoni teel tabada ei õnnestunud. Mullu novembris ametisse asudes rääkis ta Põhjarannikule, et kuigi ettevõte kavatseb investeerida seadmetesse ja tootmise efektiivsuse suurendamisse, ei ole lähiaegadel koondamisi ette näha. “Meil on praegu 520 töötajat ja meil ei ole plaanis seda arvu vähendada,” kinnitas ta tookord, märkides, et turgudel on hinnatase stabiliseerunud ja võimaldab edukalt tegutseda, olgugi et nii häid erakorralisi hindu, nagu olid aastatel 2010 ja 2011, mil Hiina elektroonikatööstuse buumi tõttu tekkis maailmas muldmetallide defitsiit, loota ei tasu.

Sergei Kokorini sõnul ei ole juhtkond koondatavaid nimeliselt veel avalikustanud, kuid on teada, et kokku tõmmatakse töökohti eelkõige abitootmisest ning eelkõige on ohus pensioniealiste ja -eelikute töökohad. Tema sõnul tahavad ametiühingujuhid juhtkonnaga lähiajal kohtuda, et saada selgust, kuidas ettevõte edaspidi tööle hakkab. “Meie jaoks on mitmeid küsimusi, mil moel abitootmist nii tugevasti koomale tõmmates on võimalik kindlustada tõrgeteta tootmisprotsess,” märkis Kokorin.

Uusi töökohti on loota

Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi sõnul on nii suure hulga inimeste koondamine valus löök nii neile kui ka linnale, ent liialdus oleks seda nimetada ka tragöödiaks. “Alles me hakkasime kosuma eelmistest suurkoondamistest Eesti Energias, Viru Keemia Grupis ja Nitroferdis, kus kaotasid töö samuti paljud Sillamäe inimesed, kui nüüd tuli uus hoop,” tõdes ta.

Kui näiteks 2014. aasta sügisel oli Sillamäel registreeritud töötuid 423, siis mullu kevadeks oli see arv tõusnud 646ni. Eelmise aasta lõpus kadus ligemale paarkümmend töökohta sadama Alexela terminalis, läinud talvel koondas üle kümne töötaja Sillamäe soojuselektrijaam.

Tänavu on töötute arv pisut vähenenud ja ulatus aprilli lõpuks 602ni, kuid kasvab eelseisva suurkoondamise tõttu ilmselt taas.

Kalbergi sõnul peaks tööhõive olukord Sillamäel lähiaastatel paranema tänu mitmetele plaanitavatele ettevõtmistele. Ta tõi näiteks, et laienemist valmistavad ette paar sadamaterminali ja ka veefiltrite tehas. “Nüüd ongi tähtis koostöös töötukassaga õigesti tegutseda, et need inimesed, kes praegu koondatakse, valmistataks ette tööks nendes ettevõtetes,” sõnas ta.