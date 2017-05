Piraadilaht tarbis elektrit linna kulul

18. mai 2017

Kohtla-Järve tänavavalgustusega tegelev firma Empower avastas, et ühe rahvapargis asuva elektrikilbiga on sanktsioneerimata ühendatud mingi kaabel. Ning nimetatud kaabel viis Piraadilahe (Pirate Bay) meelelahutuskeskuse juurde.

Firma Empower andmetel avastati tänavavalgustuskilbiga liitumine pargis esimest korda 9. mail. Selleni oli keegi maa alt rajanud kaabli, mis ei ole ametlikult kusagil registreeritud.

Nõnda tuleb välja, et need, kes selle kaudu elektrienergiat said, kasutasid seda ebaseaduslikult ja linna rahakoti arvelt. Nagu teada, tulevad tänavavalgustusele tehtavad kulutused kohalikust eelarvest.

Kohtla-Järve linnavalitsuse tehnilise dokumentatsiooni spetsialist Larissa Koivistoinen ütles, et kohe pärast ebaseadusliku kaabli avastamist otsustati nimetatud elektrikilp vooluvõrgust välja lülitada, kuna pargis on veel mitu kilpi, mis suudavad tagada nii tänavavalgustuse kui ka mitmesuguste ürituste läbiviimiseks vajaliku elektrivarustuse.

Ent 15. mail avastas firma Empower, et nimetatud kilp on jaotuskilbi kaudu taas vooluvõrku ühendatud. Firma teavitas sellest Kohtla-Järve linnavalitsust ja politseid.

Ida prefektuurist kinnitati Põhjarannikule, et selline avaldus on firmalt Empower tõepoolest tulnud, kuid otsus, milline menetlus selle raames algatatakse, sõltub sellest, millise kahjusumma linn määrab.

Rentnik peab arusaamatuseks

Ainus rentnik Kohtla-Järve rahvapargis on OÜ Andfort, kes peab seal meelelahutuskeskust Pirate Bay (Piraadilaht) ja korraldab kogupereüritusi.

Rendileping sõlmiti linnaga mullu viieks aastaks ning renditasu on 21 eurot kuus.

“Tegemist on arusaamatusega,” ütles Põhjarannikule firma Andfort juht Andrei Martšenko. “Enne lepingu allkirjastamist linnavalitsuses aset leidnud suulises vestluses andsin ma teada, et vean ise kilbini kaabli. Kuid paberites see asjaolu millegipärast ei kajastunud.”

Martšenko on hämmastunud, et möödunud aastal, kui firma pargis kogu suve tegutses, ei pöördunud nende poole elektri eest maksmise küsimuses mitte keegi.

“Ma arvasin, et meile saadetakse arve, kuid keegi ei saatnud midagi ning ühtäkki lülitati meil elekter välja,” rääkis ta. “Me plaanime hooaja avamist ning seepärast lülitusimegi taas elektrivõrku.”

Martšenko kinnitas, et firmal polnud plaanis elektrit varastada, ning loodab, et nüüd, kui juhtunu tõttu on kära tõusnud, saab see küsimus lahendatud. Kui linn arve esitab, on firma valmis selle tasuma.

Lepingu järgi pidid maksma

Kohtla-Järve abilinnapead Deniss Veršininit omakorda üllatab firma Andfort seisukoht.

“Nendega sõlmitud lepingus on kirjas, et rentnik on kohustatud kommunaalkulud tasuma. Mis aga elektrienergiat puudutab, siis rendilepingus on punkt, mille kohaselt peab firma iga kuu lõpus esitama Elektrilevi arvesti näidud,” kinnitas ta.

Selle kohta, kas linnavalitsus kavatseb firmale Andfort kahjunõude esitada, ütles Veršinin, et see küsimus lahendatakse olenevalt sellest, kuidas firma oma arved tasutud saab.