Aleksandr Starodubtsev: Sillamäe Kalev tuleb kriisist välja

18. mai 2017

“Kuuldused sellest, et Sillamäe Kalevi päevad on loetud, on väga-väga kõvasti liialdatud,” kinnitas eile Ida-Viru viimaste aastate parima, ent nüüd rahalistesse raskustesse sattunud jalgpalliklubi president Aleksandr Starodubtsev.

Eesti jalgpalliliit on võtnud Sillamäe Kalevi majandustegevuse erilise uurimise alla. Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht sõnas, et klubi on korduvalt hilinenud regulaarsete aruannete esitamisega. Mai alguses sai klubi selle eest ka 500 eurot trahvi.

Uued sanktsioonid õhus

“Nüüd on selgunud, et klubi ei ole oma eelarves täitnud hooaja eel litsentsimisel võetud kohustusi,” ütles Uiboleht ja täpsustas, et klubi pole saanud tähtajaks kavandatud raha. “Kuna selline olukord on tekkinud, siis jälgib jalgpalliliit Sillamäe Kalevi rahalist seisu mitte kindlate perioodide kaupa, vaid pidevalt. Reeglid on kõikide meistriliigaklubide jaoks ühesugused ja on vaja kindlustunnet, et klubi on võimeline hooaja lõpuni mängima.”

Uibolehe sõnul on Sillamäe Kalevi juhtkond nimetanud uusi tähtaegu, mil rahaasjad korda saadakse. “Juhul, kui seda ei juhtu, võivad järgneda uued sanktsioonid alates trahvidest kuni meistriliigas miinuspunktide määramiseni,” sõnas ta, lisades, et Sillamäe Kalevi küsimust on kavas arutada ka 27. mail toimuval jalgpalliliidu juhatuse koosolekul.

Sillamäe Kalevi president Aleksandr Starodubtsev tunnistas, et klubi vaevleb rahapuuduses, kuid kinnitas, et tänu toetajatele, kelleks on eelkõige Alexela ja Sillamäe sadam, saavad suuremad probleemid lähiajal klaaritud. “Oleme jäänud võlgu treeneritele, kuid järgmisel nädalal saame raha ära maksta,” lausus ta.

Kalev sipleb välja

Starodubtsevi sõnul on viimased kaks ja pool aastat olnud klubile väga keerulised, kuna meeskond pole pääsenud enam eurosarja ega teeninud sellega kaasnevat raha. Lisaks on Ida-Virumaal ebasoodsa majanduskeskkonna tõttu vähenenud ka sponsorite toetus. “Praegu on põhiline eesmärk säilitada klubi ja jääda sel hooajal meistriliigasse püsima. Ma usun, et saame sellega hakkama. Me tuleme sellest kriisist välja. Olen selle klubi ülesehitamisega näinud vaeva kümme aastat ja olen kindel, et meie paremad ajad on veel ees. Ida-Viru tuleb samuti madalseisust välja ja see loob ka jalgpalli arendamiseks praegusest paremad võimalused,” kinnitas ta.

Praeguses rahanappuses peab klubi meistriliigasse püsima jääma väga kõhna koosseisuga. Varumeeste pingil on sel aastal meistriliiga kohtumistes olnud enamasti vaid kolm-neli mängijat. Läinud pühapäeval käis esiliiga B-tasandil mängiv Sillamäe Kalevi duubelkoosseis ehk U21 meeskond Vändras kõigest üheksa jalgpalluriga, kellest peaaegu pooled olid 16aastased ja nooremad.

“Teades oma rahalisi võimalusi, ei jäänud meil muud üle kui alustada hooaega küllaltki väikese koosseisuga,” tõdes Starodubtsev.

Ka Vnukov saadeti minema

Ent nüüdseks on nendestki kolm põhimeest juba koju saadetud. Kui pärast 1:3 kaotust Narva Transile sai teatavaks, et loobutud on prantslase Kassim Aidara ja leedulase Mindaugas Kalonase teenetest, siis nüüd ütles Starodubtsev, et neile järgnes ka mullu Infonetiga Eesti meistriks tulnud poolkaitsja Deniss Vnukov, kellele ta heitis ette silmanähtavalt mänguisuta tegutsemist selles kaotusmängus. “Me ei saa selliste mängijate enda juures hoidmist lubada,” tõdes ta, tunnistades, et klubi nõrkuseks on vahepeal soiku jäänud noortetöö, mistõttu oma kasvandikest on praeguses meeskonnas vaid üksikud.

Koos Vnukoviga jäi järgmisest mängust karistuseks kehva esituse eest kõrvale ka poolkaitsja Daniil Ratnikov. Tema on esialgu meeskonnas alles. “Andsime talle veel viimase võimaluse. Me teame, et temaga on mitmeid probleeme, kaasa arvatud distsipliiniga. Aga ta on hingelt jalgpallur ja me oleme püüdnud teda kõigele vaatamata enda juures hoida,” oli Starodubtsev avameelne.

Juuni teises pooles kavatseb Kalev palgata ärasaadetute asemele mõned uued mängijad. Peatreenerina jätkab duubli juhendaja Vadim Dobiža. Starodubtsevi sõnul ei ole klubil praegu raha uue treeneri palkamiseks.