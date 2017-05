Nurr, Pätu, Maru, Alindos, Rõõdi ja pisike, kel pole veel nime

12. mai 2017

Mõista, mõista, mitu kassi Annel on, kui teda tulevad korteriuksel tervitama kaks paari jalgu, siis veel kaks paari jalgu, siis veel kaks paari jalgu, siis veel kaks paari jalgu, siis veel kaks paari jalgu ja siis veel kaks paari jalgu.

Kas te panite tähele, et ma kirjutasin “korteriuksel”? Jah, Anne elab korteris, mitte eramajas, mitte talumajas, vaid täiesti tavalises 3toalises korteris.

Ja ta elab seal kuue kassiga, kahejalgsetest pereliikmetest rääkimata.

Kulla inimene, sa ise sinna korterisse ikka mahud? Või ongi kassid vallutanud su elamise?

Ei, kõik mahume ilusti ära. Häid kasse ja inimesi mahub ka korterisse palju.

Kuuele kassile oleks vaja juba eraldi magamistuba!

Nad liiguvad igal pool, käivad, kus tahavad, ainult köögi lauale on neil keelatud minna.

Ja kui sina magama lähed, on kuus kassi juba voodis platsis, pead ilusti padja peal, ning pererahvas magagu põrandal.

(Naerab.) No mitte just padja peal, aga voodis armastavad nad magada küll ning vahel käib võitlus, kes mu rinna peal ennast soojendada saab. Kõik sinna ei pretendeeri, osa magab meelsasti ka tooli või vaiba peal.

Igalühel oma iseloom, nii inimesel kui ka loomal. Ja alati iseloomud ei klapi. Kuidas sa oled saanud kuus kassi omavahel rahumeelselt suhtlema?

Nad kõik on väikestena võetud, ilmselt sellepärast klapivad, kuigi iseloomud on, jah, erisugused. Täiskasvanud kassidega oleks palju raskem. Viimast kassi, kõige nooremat, polegi veel omaks võetud, aga ta on meil olnud alles kuu aega. Loodan, et kõik kohanevad ka temaga kenasti.

Vahel juhtub, et emased kassid kisuvad omavahel riidu − susisevad ja äigavad käpaga −, aga siis lepitakse jälle ära, nii et üldiselt saavad kõik omavahel hästi läbi.

Nagu öeldakse: omad riidlevad, omad lepivad… Need kassid ongi ju päris sinu omad, mitte hoiukodu kassid, kes ootavad, et keegi nad päriselt endale võtaks.

Ikka minu omad.

Sa ei unistanud ju ometigi elust kuue kassiga. Kuidas see nii läks?

Kõigepealt oli soov kass võtta. Selle saime Jõhvi turu väravast. Rohkem polnud plaanis, aga juhtus nii, et veel samal aastal korjasin ma ühe kassipoja üles bussipeatusest, kus ta haledalt näugus. Ma ei saanud teda sinna jätta, tõin koju. Mõtlesin, et no kahest kassist nüüd küll aitab, aga juhtus nii, et tuli kolmaski. Üks inimene pakkus oma kassipoegi ja mõtlesin, et üks võiks siiski veel olla.

Kaks ilma kolmandata ei jää, aga seda, et kolm ilma kuuendata ei jää, ei oska isegi vanarahvatarkus öelda.

Ülejäänud kolm tõi mu elukaaslane, kusjuures tal on kasside vastu allergia, peab tablette võtma, et nendega koos elada. Ühe tõi ta turult, ülejäänud leidis oma töökoha lähedalt, kus pesitsevad kodutud kassid, kes sigivad, nagu jumal juhatab. Vahel õnnestub kellelgi mõni kassipoeg kinni püüda ja talle kodu leida. Elukaaslane tõigi ühe sellise koju ning tänavu märtsis veel ühe. Ütles, et tal hakkas sellest rääbakast ja õnnetu olemisega kassipojast kahju. Ta oli hästi tilluke, ei osanud ise veel piimagi limpsida. Sai teist süstlast toidetud. Ma ei tea, kas ta ühe kuu vanunegi oli.

Nii neid kogunes. Ma loodan, et enam juurde ei tule, sest kuus kassi on korteris ikka palju. Oleks oma maja, saaks neid vahepeal õue lasta, aga kus sa siin lased.

Haigused ning õnnetused ei käi kivisid ja kände mööda, vaid ikka inimesi ja loomi mööda. Ma sülitan sinu eest kolm korda üle vasaku õla ära, kui küsin, kuidas sul on kassidega läinud.

Siiani oleme piirdunud ussi-, kirbu- ja lestarohuga kord kvartalis. Üks õnnetus oli, aga see oli õnneks õnnelik õnnetus. Üks kass kukkus aknast alla, aga viga ei saanud.

Mitmendal korrusel sa elad?

Kolmandal. Kassid on mul varemgi aknalaual istunud ja pole sealt kuhugi kibelenud. Aga see sattus olema seiklejahingega. Korraks pöörasin selja, kui kuulsin, kuidas ta küüned aknapleki peal krabisesid… Siis tormasin talle õue järele. Aga jah, vedas, midagi hullu temaga ei juhtunud.

Kui palju su kassid ühes kuus söövad? Mis see kilodes võiks olla?

Oeh… Ma ei oska kilodes öelda, aga raha kulub nende toidu peale ikka korralikult.

On ühel üks maitse, teisel teine või sobib ühe toidukoti sisu kõigile? Kui see tilluke välja arvata.

Laias laastus söövad sama toitu, kuid väikesed maitse-eelistused on ikka. Ühele maitseb kohvikoor, teisele juust, üks sööb konservherneid ja limpsib selle vedelikugi ära, teisele meeldivad krabipulgad. Üks sööb rosinaid… Väikesed nüansid on.

Mismoodi nad sind vastu võtavad, kui koju tuled? Kassikontsert kostab kaugele?

Oleneb, kui näljased nad on. Kui kõht täis, magatakse rahumeeli edasi. Aga kui süüa tahetakse, on kõik võtmekrabina peale ukse juures reas.

On nad sul jutukad?

Üks on. Kui ma teda kutsun, siis ta tuleb alati häälekalt näugudes, justkui vastates: ma siin, ma siin, mis sa tahtsid. Samamoodi teeb ta häält, kui ma teda silitan ja ta nime ütlen.

Kas öösel on rahu majas või päev otsa magatakse ning öösel hakkab tramburai pihta?

Enamasti on rahulik, kuid mõnikord kapatakse, sabad seljas, juba hommikul kell viis korteris ringi, kui ise tahaks veel hirmsasti magada.

Aga rõõm nendest kaalub kõik üles.

Just. Tulen töölt, olen väsinud… Võtan kassi kaenlasse, silitan teda ja stressitase langeb kolinaga.

Nagu stressipallid.

Midagi sellist jah.

Mitu kahejalgset su peres on?

Kolm. Iga inimese kohta seega kaks kassi.

Oled sa mõned kriimud ka saanud oma kasside käest?

Ikka. Seda juhtub, kui teed valearvestuse ega jäta kassi rahule, kuigi ta on andnud mõista, et täna pole küünte lõikamiseks sobiv päev.

Kui hästi nad su sõna kuulavad?

Ega kuula küll. Lihtsam on köögi uks kinni hoida, kui passida, et keegi su tassist piima lakkuma ei lähe. Samas elukaaslasel piisab neile korraks otsa vaadata, kui tõmmatakse kõrvad lidusse. Mina võin karjuda ja kõssitada, palju tahan − ei midagi.

Kuidas su 7aastane tütar nendega läbi saab?

Väga hästi. Väiksena kartis ta nii koeri kui ka kasse, üldse kõiki loomi. Kassihirmu tal muidugi mõista enam pole. Tal on nendega huvitav, mähib neid teki sisse ja sõidutab nukuvankris ringi.

Mis su kasside nimed on? Kuuele kassile annab ikka nimesid välja mõelda.

Meil on Nurr, siis on Pätu, siis on Maru, siis on meil Alindos, siis on Rõõdi ja kõige väiksemat kutsume esialgu lihtsalt pisikeseks.