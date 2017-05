Soome turisti oodates

10. mai 2017

Ida-Virumaa on viimasel kahel aastakümnel palju pingutanud, et arendada maakonnas turismi. Meie asend selleks on piisavalt hea, et panna rõhk Venemaalt tulevatele turistidele. Kuid nagu me nägime, on kõigi munade ühte korvi panek vale. Majanduslangus ja rubla kursi dramaatiline kukkumine idanaabrite juures pani sealt tulevatele turismivoogudele tubli põntsu.

Õnneks on meil teisigi naabreid, kelle puhul tasub vaeva näha. Kõige lähemad − soomlased − on Eestis olnud traditsiooniliselt ühed arvukamad välisturistid, kuid kahjuks pole nad Ida-Virumaale eriti jõudnud. Kui nad Tallinnast üldse välja lähevad, siis pigem Lääne-Eestisse ja saartele. Aga see on ka meie kasutamata võimalus ning küsimus on selles, kuidas leida üles need soomlased, kes tahavad näha teistmoodi Eestit, kui nad seni teavad.

Ida-Virumaa trump on selles, et siin on võimalik panna kokku kõikvõimalikke turismipakette ning pakkuda väga vaheldusrikkaid elamusi. Sest siin on küllaga eriilmelist loodust ja kultuuri, ajalugu ning tööstust, rääkimata võimalusest oma silmaga Venemaale kiigata ja puhkuseks erisuguseid spaahotelle valida. Ent kõik see vajab head turundamist. Eelmise aasta suvel Helsingis toimunud traditsiooniline mardilaat oli keskendunud Virumaale ja eriti selle idaosale. Soomlaste huvi meie piirkonna vastu oli suur.

Kunagi tehti katse luua püsilaevaühendus Sillamäe ja Kotka vahel, mis paraku takerdus mitmetesse probleemidesse. Ehk on tulevikus sellel ideel rohkem šansse, kuid selleks peame suutma põhjanaabrites Ida-Virumaa vastu suuremat huvi äratada.