Rakvere teatri etendused saavad venekeelse sünkroontõlke

10. mai 2017

Rakvere teater soetas tõlkesüsteemi ning annab järgmisel nädalal esimese venekeelse sünkroontõlkega etenduse.

Vene keelt kõnelev teatrikülastaja saab tõlkeseadet kasutada 19. mail toimuval etendusel “See kõik on tema”, mille teksti autor on Valgevene kirjanik Andrei Ivanov.

40 tahvelarvutit

Teatrikülastaja saab tõlget lugeda tema käsutusse antava tahvelarvuti ekraanilt. “Tõlget saab lugeda, mitte kõrvaklappidest kuulata, nagu sünkroontõlke puhul esimese hooga arvatakse,” selgitas 4. mail Rakvere teatris toimunud testetendust vaatamas käinud Eesti rahvusringhäälingu Ida-Virumaa korrespondent Aleksei Fjodorov.

Rakvere teater on koostöös integratsiooni sihtasutusega soetanud Euroopa sotsiaalfondi rahastatava projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” toel 40 tahvelarvutit.

Tõlkesüsteemi tarkvara on loodud koostöös teatritega NO99, Vanemuine ja Von Krahl. Tõlkesüsteem hakkab tuginema Teater NO99s juba kasutusel olevale subtiitrite väljastamise tarkvarale, mis võimaldab saata subtiitreid nii võrku kui ka videoseadmetesse.

Võimalus venekeelsele elanikkonnale

Testetendusel tahvelarvutit kasutanud Aleksei Fjodorovi hinnangul on tõlkesüsteemil Rakvere teatris tulevikku.

“See on perspektiivne ettevõtmine,” nentis ta, et tõlke olemasolu võimaldab ka venekeelsel elanikkonnal Eesti kõige idapoolsema professionaalse teatri lavakunstist osa saada.

Sünkroontõlke teksti suurust tahvelarvuti ekraanil saab muuta nii väiksemaks kui suuremaks. “Minul oli tõlkest väga palju abi, et etendusest aru saada,” märkis Fjodorov, kes valdab eesti keelt igapäevakõne tasemel.

Samas pelgab ta, et vaatajal võib tekkida probleeme ühel ajal tõlke lugemise ja laval toimuva jälgimisega. “Eks see nõuab harjumist, kuid näiteks minul seda probleemi üldse ei tekkinud. Küll aga soovitan ma teatril selle lavastuse tõlketekstiga veel vaeva näha, see ei olnud kõige suupärasem.”

Jätkub sügisel

Lavastus “See kõik on tema”, millest 19. mail ka venekeelne publik osa saab, vaatleb ema ja poja vastuolulisi suhteid internetiajastul, kus palju kergem on silmast silma suhtlemise asemel olla kontaktis ja end avada sotsiaalmeedia kaudu.

Pärast traagilist sündmust on ema ja poeg omavahelise sideme kaotanud. Olukorra parandamiseks võtab ema ette sotsiaalse eksperimendi, et leida tee pojani, ning loob endale Facebooki konto.

Ema mängib veerandsada aastat Rakvere teatris näitlejatööd teinud Tiina Mälberg, kel oli ema roll kanda ka mullu linastunud Eesti mängufilmis “Ema”, mis võitis Austria filmifestivalil parima mängufilmi auhinna.

Lavastus tutvustab täiskasvanutele teismelise maailmatunnetust, noortel aga võimaldatakse mõista, kuidas elavad toimuvat läbi nende vanemad. Seetõttu soovitataksegi vanematel tulla teatrisse just teismeliste lastega, sest tõenäoliselt nähakse laval eluski ette tulnud momente.

“Väga hea lavastus, mulle meeldis,” sõnas Fjodorov, hinnates nii teema aktuaalsust kui lavastuse emotsionaalsust. “Arvutis suhtlemine on probleemiks vist enamikus peredes, nii et see on väga eluline tükk. Vaatamas oli ka palju koolinoori ning nad elasid laval toimuvale väga kaasa.”

Lõppeval hooajal tõlkega etendusi rohkem ei tule, küll aga jätkatakse nendega sügisel.

Rakvere teatri direktori Velvo Väli sõnul võetakse edaspidi kasutusele ka ingliskeelne tõlge.