Talgute mitu mõju

10. mai 2017

Läinud nädalavahetusel toimus üle Eesti taas talguaktsioon “Teeme ära!”, mis on järjekorranumbrilt juba kümnes.

Algul ühekordse aktsioonina kavandatud üleriigiline koristuskampaania meie metsade ja teeäärte puhastamiseks on näidanud üllataval kombel oma elujõudu ning kasvatanud aasta-aastalt osalejate arvu.

Seda ka Ida-Virumaal, kus kogukondlik tegevus on võrreldes muu Eestiga väidetavalt nõrgemini arenenud. Kui viis aastat tagasi korraldati meie maakonnas 60 talgut ning osalejaid oli 2200 ringis, siis tänavu oli meil talguid juba 155, millest võttis osa 3900 inimest. Siia tuleks kindlasti mõtteliselt lisada ka need kogukonnad, kes oma koristus-korrastusaktsioone ametlikult ei registreerinud ja kelle arvu on raske isegi aimata.

Eks aastate jooksul ole koristustalgutele püütud leida teisigi kampaaniateemasid, kuid need pole sellist ulatuslikku kaasalöömist leidnud. Aga see, et inimestele läheb nende koduümbrus ja selle korrashoid aina rohkem korda, näitab ka kodanikuaktiivsuse kasvu. Ja pealegi pole asi vaid koristamises või muudes ühistöödes. Talgud aitavad suurendada kogukonnaliikmete omavahelist suhtlemist, mistõttu suurenevad kohapeal ka muu ühistegevus, turvalisus ja lõppkokkuvõttes elukeskkonna kvaliteet.

Selliste koristustalgute kasvu kaudne mõju on aga selleski, et mida rohkem inimesi on sellesse kaasatud, seda vähemaks jääb neid, kes meie kõigi elukeskkonda hoolimatult ja lagastavalt suhtuvad.