Oma ridu puhastanud Kalev sai Transilt punkti kätte

10. mai 2017

Niigi hõreda koosseisuga Sillamäe Kalev loobus eelmisel nädalal mitme mängija teenetest, kuid suutis hooaja esimeses kodumängus võtta siiski punkti naaberlinna rivaalilt Transilt.

Pärast Algimantas Briaunyse ootamatut lahkumist aprillis meeskonna juhtohjad enda kätte võtnud Sillamäe Kalevi U21 meeskonna 76aastane treener Vadim Dobiža üllatas reede õhtul toimunud kohtumises sellega, et jättis mitmed põhimehed koosseisust välja. Isegi varumeeste seas polnud ei Kassim Aidarat, Daniil Ratnikovi ega Deniss Vnukovit. Neist viimane oli platsil olnud kõigis selle hooaja kohtumistes, teistel oli vahele jäänud vaid üks-kaks mängu.

Aidara ja Kalonas läinud

Ratnikovi ja Vnukovi kohta ütles Dobiža lakooniliselt: “Neid on karistatud.”

Mille eest? “Halva mängu eest Narvas,” viitas ta eelmise vooru kohtumisele, mille Kalev kaotas Transile 1:3. Dobiža kupatas mõlemad mehed duubelmeeskonda, kus nad aga pühapäeval toimunud kohtumises tema sõnul end märkimisväärselt ei rehabiliteerinud.

2012. aasta hooajal Sillamäe Kalevi edukaimaks väravalööjaks olnud Prantsusmaa passiga Aidara kohta oli Dobiža veelgi napisõnalisem. “Ta on meeskonnast kõrvaldatud,” sõnas treener, lisades vaid, et tema teenetest loobumine on klubisisene küsimus.

Dobiža sõnul läksid Kalevi teed lahku ka endise Leedu koondise poolkaitsja Mindaugas Kalonasega, keda palgates lootis meeskond oluliselt tugevdada oma keskvälja. “Paraku ei olnud ta siia jõudes sugugi hooajaks valmis ega näidanud loodetud taset. Lisaks tekkisid tal ka distsipliiniprobleemid,” märkis ta leedulase kohta, kes viimati oli Sillamäe eest platsil 21. aprillil kohtumises Paide linnameeskonnaga.

Noored vedasid välja

Hoolimata mitmete põhimängijate kõrvalejäämisest, mistõttu tuli ka mängijate asetusi muuta, suutis Kalev esimest korda sel aastal kodupubliku ees mängides pakkuda soliidse partii. “Ma riskisin, panustasin noortele ja kõik tuli normaalselt välja,” ütles Dobiža.

Kalev alustas kohtumist küll teravamalt, ent õige pea kaldus mäng rohkem Sillamäe väljakupoolele. 32. minutil läksid trahvikastis sõlme Kalevi kaitsja Deniss Malovi ja Transi poolkaitsja Irie jalad. Mehed langesid valugrimassides murule. Kohtunik Juri Frischer pidas toimunus süüdlaseks Malovi ja määras penalti. Et narvalaste põhiline väravakütt Dmitri Kovb oli mõned minutid varem järjekordse vigastuse tõttu platsilt lahkunud, läks karistuslööki sooritama 19aastane Ioann Jakovlev, kes tegi seda perfektselt.

Vadim Dobiža meelest tegi kohtunik penaltit määrates Sillamäele liiga. “Vaatasin hiljem kümme korda videost üle − meie mängija oli ise pigem ohver kui süüdlane,” leidis ta.

Peagi võinuks Trans eduseisu kasvatada, kuid Artjom Škinjovi teravast löögist tulnud palli tõrjus Mihhail Starodubtsev osava hüppega vastu posti ning ta jõudis reageerida ka järgnenud korduslöögile.

Kalevi niigi suured koosseisuprobleemid said lisa, kui teisest poolajast pidi vigastuse tõttu loobuma sel hooajal meistriliigas neli väravat löönud poolkaitsja Maksim Lipin. Sillamäe varumeeste pingil vaid kolm väljakumängijat oligi, ent mängu sekkunud Aleksandr Volkov osutus seekord Kalevi jokkeriks.

Viigiga mõlemad rahul

Selles mängus vasaku äärepoolkaitsjana tegutsenud Oleksandr Suhharov mängis üle Narva kaitsjad ja andis täpse söödu värava ette, kus just Volkov sai pallile esimesena jaole ja suunas selle väravasse. Peagi tekkis Volkovil hea võimalus Kalev juhtima viia. Ta mängis üle Transi väravavahi Artur Kotenko, kuid väravavõrgu suunas veerenud palli jõudis väravajoonelt minema lüüa Ioann Jakovlev. “Täitsin treeneri ülesannet − pingutada rohkem kaitses,” tõdes ta.

Vadim Dobiža hinnangul oli lõppkokkuvõttes 1:1 selle mängu käigule seaduspärane lõppskoor. “Esimesel poolajal oli pisut parem Narva, teisel oli juba meil väike ülekaal,” sõnas ta.

Tulemuse üle polnud pettunud ka narvalased. “See oli esimene mäng murul. Väga-väga raske oli. Olusid arvestades oli viik meie meeskonnale hea tulemus,” sõnas Ioann Jakovlev, kes tegi esimesel poolajal skoori ja päästis teisel oma meeskonna kaotusest.