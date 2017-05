Tüli vallavanema ja oponentide vahel lõppes veriselt

7. mai 2017

Sel nädalal toimus Lohusuu vallavanemal Tarmo Tomsonil tema ammuse oponendi Toivo Kivi ning selle vennaga konflikt, mis lõppes viimasele haiglaraviga. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Juhtum leidis aset 2. mai õhtul, kui Lohusuu volikogu liige Toivo Kivi läks koos oma venna Raimoga Ülejõe tänavale kontrollima infot, et vallavanem Tarmo Tomson on sõidukiga blokeerinud sõidutee.

Sõnelus ja õnnetus

Toivo Kivi ja Tarmo Tomson on viimastel aastatel olnud vaenujalal ning nendevaheline konflikt on aeg-ajalt leidnud ka avalikku tähelepanu.

Vennad Kivid nägidki, et Tomson on tee kasutamist autoga niimoodi füüsiliselt piiranud, et sealt pääseb läbi vaid sõiduautoga.

Mõlemad pooled tunnistavad tagantjärele, et toimus sõnaline konflikt, ning kirjeldavad olukorda, kus Tomson istus autoroolis ning Raimo Kivi suhtles temaga läbi avatud autoakna. Ühel hetkel võttis Tomsoni auto paigalt ja sõitis kiirendusega minema, Raimo Kivi auto küljes lohisemas. Mõnekümne meetri pärast jäi vallavanema auto seisma ja Toivo Kivi mäletamist mööda karjus Tomson, et teda taheti tappa.

65aastane Raimo Kivi sai raskeid vigastusi nii jäsemetele, kehale kui peale. Kiirabi viis ta EMOsse, kus talle tehti viis õmblust. “Tulid ka päästeamet ja politsei − kogu tee oli verepritsmeid täis,” kirjeldas Toivo Kivi Põhjarannikule juhtunut.

Kolmapäeva hommikul, kui Raimo Kivi oli juba EMOst koju saanud, hakkas mehel halb ja ta viidi Tallinna haiglasse, kus selgus, et Kivil on südamega probleem. Südamestimulaatorit kasutava mehega nägid arstid vaeva, et tema süda rütmi saada.

Raimo Kivi poeg Raul rääkis eile päeval Põhjarannikule, et läks küll isale reedel Tallinna haiglasse järele, kuid ei tea, kas arstid lasevad ta koju või mitte.

Konfliktipooled näevad juhtunut eri moodi. Kui Kivid süüdistavad Tomsonit tahtlikus käitumises, mille tagajärjeks oli inimese vigastamine, siis vallavanem kinnitab, et ei teinud muud, kui kaitses ennast.

“Mina vältisin kallaletungi,” kinnitas Tomson eile Põhjarannikule. Tema sõnul püüdis Raimo Kivi teda läbi autoakna rünnata. “Ta hüüdis veel “Ma löön su raisa maha!” või midagi sellist, mispeale mina hakkasin ära sõitma. Ta ise haaras autoaknast kinni,” väitis Tomson.

Toivo Kivi ei näe juhtunule õigustust isegi siis, kui tema vend autost kinni hoidis. “Kui auto sööstab paigalt ja sa hoiad kusagilt kinni, siis sa ei julgegi lahti lasta, kartes kukkudes veel rängemaid vigastusi saada. Aga Tarmo Tomson nägi seda ja andis ikkagi gaasi,” leidis ta. “Puudega inimene, kes on temast 20 aastat vanem, tuleb teda läbi autoakna tapma! Kus see loogika on?” hüüatab Kivi.

Ka Raimo poeg Raul ei leia Tomsoni käitumisele õigustust. “Kui seda ka rünnakuks nimetada ei saa, siis ohutusnõudeid eiravaks käitumiseks küll. Isegi liiklusseadus ütleb, et juht peab tagama ohutu liiklemise. Ükskõik, missugune sõnavahetus seal olla võis, see ei õigusta sellist tegevust,” sõnas ta.

Politsei alustas uurimist

Prokuratuuri teatel on juhtumi uurimiseks alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis näeb ette vastutust teise inimese tervise kahjustamise eest. Süüdimõistmisel võib selle eest oodata rahaline karistus või kuni aastapikkune vangistus. Siiani kellelegi kuriteokahtlust esitatud pole.

Tarmo Tomson ei näe juhtunus endal mingit süüd. “Ma suudan ära tõestada, et minul siin mingit süüd polnud. Ma hakkasin ära sõitma, kui ta ise rabas autoaknast kinni.” Tomsoni sõnul on tal tõendamisel abiks videosalvestus − sest autos töötas videoregistraator.

Nii Tomson kui Kivi pole kitsid üksteise kohta vängeid sõnu ütlema.

“See inimene on haige. Tal tegelikult ei tohiks relvaluba seetõttu olla,” tulistab Kivi.

“See on haige, mis toimub. Toivo Kivi võiks tegelikult ise kusagile pöörduda,” vastab Tomson omakorda.

Toivo Kivi sõnul on Tomson kiuslik inimene, kes oma võimupositsiooni ära kasutab. Tomson jälle ütleb, et tema pole kunagi olnud ühegi Kiviga toimunud konfliktolukorra algataja.

Aga millest seekordne tüli alguse sai?

Tomson ütles, et blokeeris tee, kuna selle taga olevalt Kivile kuuluvalt kinnistult veeti suurte veokitega metsa, ehkki seal on massipiirang ja mingit luba selleks vallavalitsuselt ei küsitud. “Mul on sellest juba kõrini. Olen kolm korda sellepärast politsei kutsunud ja nüüd ootasin kah seal politsei tulekut.”

Kivi ütleb, et temal selle metsaveoga asja polnud, sest müüs oma metsa uuele omanikule mõni aeg tagasi maha. Teisipäeva õhtul läksid nad vennaga sündmuspaika hoopis seetõttu, et kontrollida, kas tee blokeerimine vastab tõele, sest vend oli lubanud minna traktoriga ühe inimese põldu harima, kuid traktor poleks läbi pääsenud. “Kas siis vallavanemal on õigus tulla ja füüsiliselt üldkasutatav tee niimoodi kinni panna?” küsis ta.