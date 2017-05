Narva võimud teevad oma muuseumile kahju

8. mai 2017

Narva linnavolikogu käitumine Narva muuseumi kohtlemisel on arusaamatu, vastutustundetu ja oma linna huvidele vastutöötav.

Võib aimata, et juba pikemat aega toimuva muuseumi krillimise peamine ajend on selles, et osale Narva volikogu liikmetest ei meeldi muuseumi juhtkond eesotsas Andres Toodega. Pole välistatud, et selleks võivad olla mingid kaalukad põhjused, kuigi avalikkusele pole arusaadaval moel sellest teada antud.

Ümmargune jutt rahulolematusest muuseumi restorani Rondeel majandamisel ei saa olla tõsiseltvõetav argument, miks Narva linn ei täida kultuuriministeeriumiga sõlmitud kokkulepet ega kanna omal poolt 200 000 eurot muuseumi ülalpidamiseks. Pealegi ei ole mingit kahtlust, et see restoran on lühikese aja jooksul kujunenud Narva külaliste silmis üheks visiitkaardiks, mille köök on pälvinud ohtralt kiidusõnu. Mõnede saadikute silmis oleks ilmselt parem variant teha restorani asemel nappide kuludega hamburgeriputka, mis kühveldaks muuseumile raha. Ka selle üle võib ju arutada, ent see ei vabasta Narva linna oma rahalise kohustuse täitmisest.

Narva võimud on turismihooaja hakul pannud oma muuseumi seisu, kus on küsitav, kas kavandatud üritusi üldse saab läbi viia. Kas näiteks mai lõpus põhjaõue plaanitud ahjutoidupäevad toimuvad? Sel moel käitudes põhjustab volikogu korvamatut kahju nii muuseumi kui terve Narva mainele ja kannatavad ka ettevõtjad, kes kannavad kahjusid saabumata jäävate turistide pärast.

Kui kultuuriminister Indrek Saar ja Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov peaksid täna Narvas toimuvatel talgutel üheskoos õlal palki tassima, siis võiksid nad omavahel kokku leppida, et enne nad seda maha ei pane, kui Narva muuseumi rahastamise küsimuses mõistlikule kokkuleppele jõuavad.