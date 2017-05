Narva muuseumi ähvardab volikogu kiusu tõttu sulgemine

8. mai 2017

Kultuuriministeerium saatis Narva linnajuhtidele ultimatiivse kirja, kus meenutab, et linn peab lepingu järgi kaasfinantseerima sihtasutust Narva Muuseum. Volikogu esimees Aleksandr Jefimov jällegi väidab, et linnal sellist kohustust polegi − pealegi olevat muuseumi juhtimises suuri puudusi.

3. mail saatis kultuuriminister Indrek Saar Narva linnavolikogu esimehele Aleksandr Jefimovile ja linnapea Tarmo Tammistele kirja, kus ähvardatakse SA Narva Muuseum saneerimisega.

Ultimaatum

Kiri algab sõnadega, et kultuuriministeerium kui üks SA Narva Muuseum asutajatest on nördinud Narva linnavõimude tegevusetusest ja seniste kokkulepete rikkumisest. Meenutatakse, et sihtasutuse loomisel lepiti riigi ja linna vahel kokku, et sihtasutuse tegevuskulusid rahastatakse ühiselt.

Toona lepiti kokku, et Narva linna eelarvest sihtasutuse tegevuskuludeks aastas eraldatav summa ei kasva, vaid jääb samaks, nagu see oli 2012. aastal ilma muuseumi teenitud omatuluvahenditeta, s.o 429 135 eurot. Riik lubas lisarahastusena eraldada 2012. aastal 50 000 eurot ja edaspidi 100 000 eurot aastas.

Praegu pole aga Narva linnavolikogu endiselt langetanud otsust seni eraldamata 200 000 euro kohta. Minister juhib ka tähelepanu, et ministeerium viis sihtasutuses läbi auditi 2016. aastal eraldatud raha kasutamise kohta ning auditi hinnangul on raha kasutatud sihipäraselt ja sihtasutuse töö hästi korraldatud.

Nüüd on SA Narva Muuseum linna tegevuse tagajärjel suurtes rahalistes raskustes. Sihtasutuse juhatuse liige informeeris sihtasutuse nõukogu 25. aprillil toimunud koosolekul, et SA-l Narva Muuseum jagub käibevahendeid veel aprilli palkade maksmiseks, samuti suudetakse tasuda 10. mail riigimaksud. Pärast seda puudub raha arvete tasumiseks.

Saar kirjutab, et eelmainitust tulenevalt on SA Narva Muuseum teinud juhatuse liikmele ülesandeks koostada SA Narva Muuseum saneerimiskava: koondamiste ettevalmistamine, ürituste tühistamine ja majanduskulude optimeerimine. Olemasoleva rahastuse juures tähendab see muuseumi sulgemist külastajatele ja enamiku töötajate koondamist.

Linnapoolset kohustust polegi?

Reedel toimus Narvas teemakohane kohtumine, kus osalesid SA liige, kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits, sotsiaaldemokraatide nõunik Toomas Sildam, linnavõimu esindajad ja EP saadik Yana Toom, kes on ühtlasi Keskerakonna Narva piirkonna juht. Pärast kolm tundi kestnud kohtumist väitis volikogu esimees Aleksandr Jefimov Põhjarannikule, et kokkulepe, millel minister Saare nõudmised põhinevad, polegi juriidiline alus, vaid pigem “džentelmenide leping”.

“Kui sihtasutus alles formeerus, oli hädavajalik seda finantsiliselt toetada. Vahepeal on suurenenud sihtasutuse omatulu ja riigi toetus. Sihtasutus ei vaja enam meie toetust endisel määral, sellega olid nõus ka nõukogu liikmed ja juhatuse liige. See tähendab, et linnapoolne toetus võib olla väiksem. Nüüd peame arvutama, kui suur see võiks olla ning mis ajast alates võiks selle vähenduse sisse viia,” ütles Jefimov.

Volikogu esimees nõustus, et riik ministri isikus näeb asju teisiti, ning lisas, et suurel talgupäeval − täna, 6. mail − kohtutakse Saare endaga ja püütakse kompromiss leida. Samuti tunnistas Jefimov, et ei saa lõpuni aru, milles seisneb ministri ähvardus sihtasutus saneerida: “Üldse loodan, et selleni asi ei jõua.”

Volikogu esimees väitis, et nii linn kui ka riik on huvitatud, et Narva linnale niivõrd oluline asutus ja sümbol nagu muuseum jääks ka edaspidi kestma ning normaalselt funktsioneerima.

Põhjaranniku küsimusele, kas peamine eesmärk on praegusest direktorist Andres Toodest vabaneda, vastas Jefimov, et peamised pretensioonid põhinevad selsamal auditil, mis ministri arvates näitas muuseumi tegemisi hoopiski heast küljest. Ehkki Jefimov sai 15-leheküljelise auditi kätte alles paar päeva tagasi, on ta sealt enda sõnul oma kolleegidega välja lugenud suuri puudusi. Volikogu esimehe sõnul peitub vahe hinnangu andmises.

Jefimov polnud nõus väitega, et ühiskonnale jääb mulje, nagu tahaks volikogu sihtasutuse põhja lasta või nagu oleks tal sellest ükskõik. “Ühiskond ei saa õigesti aru. Otsime hooba, kontrollimaks linna vahendite kasutamist ja leidmaks nende kokkuhoiu võimalusi. Samuti tahame, et raha läheks muuseumi põhitegevusele, mitte kahjumlikule äritegevusele − nagu seda on restorani pidamine. Juba praegu on restorani tulemus 137 000 euro võrra miinuses − äriplaaniga võrreldes,” ütles volikogu esimees.