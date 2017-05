Jõhvi päästekomando tähistas tuletõrjujate päeva rattamatkaga

6. mai 2017

Neljapäeval väntas lippude lehvides 12-liikmeline päästjate meeskond tööst vabal ajal mõnuga pedaale, tähistades ligi 40 km pikkuse matkaga tuletõrjujate päeva ning mälestades Jõhvi kuulsat tuletõrjujat Vassili Sokolovi.

Tuletõrjujate kaitsepühaku Floriani kõrval näib ka vanajumal ise neid mehi hoidvat, sest nii ilusat ilma rattamatkaks kui eile oleks tänavuselt heitlikult kevadelt raske oodata.

Üks pere

Kolmandal sajandil Austria aladel elanud Florian päästnud terve küla tulekahjust ühe ämbritäie veega ning moodustanud Rooma armees tuletõrjeüksuse. Sajandeid pöördusid inimesed mõttes püha Floriani poole palvega säästa nende varanatuke.

Floriani enda saatus oli aga traagiline: ta ei olevat nõustunud Rooma jumalatele ohvriande tooma ning karistuseks uputati, veskikivi kaelas, jõkke.

“Florian ei kartnud keda kuraditki, täitsa meie mees,” muheleb Jõhvi päästekomando meeskonnavanem Priit Kuslap enne väljasõitu rattakumme täis pumbates.

See, mis mehi tuletõrjujate päeval üheskoos matkale viib, on päästjate vendlus. “Me oleme üks pere,” sõnab Kuslap, “ja selles peres saab üksteise peale täiesti kindel olla. Teisiti poleks päästjate töö üldse mõeldav.”

Rahvusvaheliselt tähistatava tuletõrjujate päeva aluseks on viie pritsimehe surm, kes Austraalias metsapõlengutega võideldes 1999. aastal oma elu kaotasid.

Sel päeval meenutataksegi hea sõnaga neid päästjaid, keda elavate kirjas enam pole, nende seas Jõhvi päästekomandos töötanud kuulsat tuletõrjujat, kolme elupäästja medaliga autasustatud Vassili Sokolovi.

“Tema rattamatka traditsioonile seitsme aasta eest aluse panigi,” märgib Jõhvi päästekomando pealik Andres Sulg, kellele oli see tänavu esimene kord matka korraldada.

Otse töölt

Nii nagu esimesel matkal, tuli ka tänavu pedaale väntama päästjaid teistest komandodest: Kohtla-Järvelt, Narvast ja Narva-Jõesuust, samuti Väike-Maarjast.

Vyacheslav Didenko Narva päästekomandost pole ühtegi tuletõrjujate päeva rattamatka vahele jätnud.

Margus Salla Väike-Maarjast tuli matkale otse pärast 24tunnist vahetust ning võttis abikaasa Kaja ühes.

Kui naabrite juures oli matkale eelnenud ööpäev rahulik, siis Jõhvi päästekomando jaoks oli olukord kaugel sellest. Kulupõlengute pärast sai üks päeval välja sõitnud päästeautodest vaid mõne minuti garaažis olla, kui tulid uued väljakutsed. “Alles öösel jõuti tagasi,” sõnas Sulg, olles nördinud kulupõletajate arulagedast tegevusest, mis päästjate ressursse neelab. “Kulupõlengute kustutamine − sellel on meie töös väga-väga suur maht, mis võiks olemata olla.”

Füüsilised katsed

Eile Jõhvist Ontika kaudu Kohtla-Järve vanalinna ja sealt tagasi sõitnud meeste tööalane ettevalmistus on selline, et keegi neist ligi 40 km pikkuse matka tarvis eraldi treenima ei pidanud.

“Just tegime läbi igakevadised füüsilised katsed, meestel on väga hea ettevalmistus,” tõdes Sulg. “Päästja peab olema suuteline jõuharjutusteks, milleks on näiteks lõuatõmbamine, rinnalt surumine, istesse tõus ja kükid, aga katsete hulka kuuluvad ka jooksmine ja kontrollharjutused − aja peale mitmesuguste normatiivide täitmine, sealhulgas ujumine, sest Jõhvi on veepäästeteenust pakkuv komando.”

Rattamatka võeti aga rahulikult ja mõnuga, ei mingit võistlusmomenti ega normatiivi. Tee peal tehti Kohtla-Järve päästekomandos väike paus: aeti juttu ning lasti hea maitsta pirukatel.

Õnnitlused kõikidele pritsimeestele!