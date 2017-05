Kohtla-Järve annab Viivikonna ära, aga Vaivara ei kiirusta võtma

5. mai 2017

Kohtla-Järve volikogu otsustas eile loovutada Viivikonna linnaosa Vaivara vallale, kes pole aga nõus seda “tasuta kingitust” ilma hüvitiseta vastu võtma.

Eile erakorraliselt kokku tulnud Kohtla-Järve linnavolikogu kinnitas ühinemiskokkuleppe, mille kohaselt läheks Viivikonna linnaosa territoorium Vaivara valla koosseisu. Vaivara vallavolikogu esimehe Heiki Lutsu sõnul ei kavatse Vaivara esinduskogu aga sellisel kujul lepet heaks kiita.

Kaasavara olgu ka

Lutsu sõnu on küll loogiline, et praeguste ühinemiste käigus lähevad sellised saarekesed nagu Viivikonna ja Sirgala selle omavalitsuse külge, mille keskel nad asuvad. “Kuid see ühinemise kokkuleppe tekst, mille Kohtla-Järve meile saatis, ei ole meile vastuvõetav. Päris nii see asi ei käi, et Kohtla-Järve kingib talle koormaks olevad osad niisama ära. Mingi kaasavara peaks ikka ka kaasa tulema,” andis Luts mõista, et Vaivara ootab Kohtla-Järvelt ka rahalist hüvitist.

Samas ei ole Vaivara vald tema sõnul seni täpselt välja arvutanud, kui suurt hüvitist ta probleemsete linnaosade ülevõtmise eest saada soovib ja kas see raha peaks tulema Kohtla-Järve linnalt või riigilt. “Me pole kiirustanud selle arvutamisega. Kuid kindlasti ei ole õige, et uuest aastast jääksid Viivikonna ja Sirgala haldamiskulud tulevase Vaivara ja Narva-Jõesuu omavalitsuse õlule, ilma et selle eest lisaraha tuleks,” leidis ta.

Luts sõnas, et Vaivara vallavõimud käisid hiljuti vaatamas Viivikonna olukorda ja avanenud pilt polnud sugugi hea. “Mingeid suuri arendusi sinna planeerida pole mõtet, aga elementaarsete asjade kordategemine ja hooldamine nõuab samuti raha,” märkis ta.

Ettepaneku alustada läbirääkimisi Viivikonna linnaosa ühendamiseks Vaivara vallaga tegi Kohtla-Järvele mullu kevadel Vaivara volikogu. Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid rääkis tookord Põhjarannikule, et kuna Kohtla-Järve linn pääseks linnaosa ära andes sealsetest tulevikus vajalikest kuludest, oleks aus, kui linn jätkaks mõnda aega kahanevalt selle linnaosa rahastamist ka Vaivara valla osaks mineku järel. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko seisukoht oli, et seesugune “tagantjärele” rahastamine pole üldse teema, mida arutada.

Raha üle võib läbi rääkida

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Riina Ivanova seevastu ei välistanud eile sugugi, et mõistliku ja põhjendatud rahalise hüvitise üle võib Vaivara võimudega läbi rääkida. “Kui see vajadus tekib, siis me toome selle küsimuse volikogule arutada,” kinnitas ta, lisades, et Viivikonna linnaosa heakorra tagamiseks kulub Kohtla-Järve eelarvest praegu raha suurusjärgus 20 000 eurot aastas.

Viivikonna linnaosa elanike registris olevale 107 hääletamisõigusega inimesele ei lähe eriti korda küsimus, millise omavalitsuse koosseisu nad kuuluma hakkavad. Paar nädalat tagasi toimunud rahvahääletusel osales vaid 13 elanikku, kellest aga kümme ehk ligi 80 protsenti ei pooldanud Kohtla-Järve küljest lahkumist.

Ivanova tõdes, et otsuse tegemine vastupidi rahvahääletuse tulemusele oli temale raske. “Ma olen alati pidanud linnaelanike arvamust väga tähtsaks. Praegu hääletasin vastupidi nende tahtele seepärast, et rahvaküsitlusel osales kõigest 13 inimest,” selgitas ta.

Ivanova sõnul on Viivikonna üleminek Vaivara valla koosseisu otstarbekas. “Ma olen veendunud, et need 107 hääleõiguslikku inimest, kes elavad Viivikonnas, pole juba väga ammu siin linnavalitsuses käinud. Nad on harjunud elama Vaivara ja Sillamäe naabruses. Nendele ei ole Kohtla-Järve tõmbekeskus ja oleks aeg see probleem lõpuks lahendada,” märkis ta.

Vaivara volikogu esimees Heiki Luts ei pea õigeks sundida Viivikonda ja Sirgalasse elama jäänud inimesi ilmtingimata sealt ära kolima. “Kavatseme inimestega rääkida ja kuulata ka nende soove ning siis otsustada, mida on reaalne ja võimalik neis asumites teha,” sõnas ta.

Lutsu sõnul ei kavatse Vaivara ühinemiseks mingeid omapoolseid samme astuda. “Ootame juulikuus valitsuse otsuseid,” sõnas ta.

Vastuseks küsimusele, miks Kohtla-Järve volikogu ühepoolselt ilma Vaivaraga kooskõlastamata ühinemislepingu kinnitas, ütles volikogu liige Vladimir Peterson: “Me tegime oma käigud ära. Las nüüd Miša [riigihalduse minister Mihhail Korb] tegutseb − ta saab selle eest päris head palka!”