Kohtla-Järve paneb vanurite hooldekodu 600 000 euroga müüki

5. mai 2017

Kohtla-Järve linn otsustas Ahtme maantee 16 asuva vanurite hooldekodu enampakkumisel maha müüa, alghinnaks on määratud 600 000 eurot.

Linn müüb hooldekodu avatud enampakkumisel ning kindlatel tingimustel. Esimene tingimus on see, et tulevane omanik peab jätkama hooldusteenuse osutamist vähemalt 10 aasta jooksul alates ostu sooritamisest. Teiseks ei tohi praeguseks klientidega sõlmitud lepingute tingimused kolme aasta jooksul muutuda, osutatavate teenuste maksumus aga ei tohi kolme aasta kestel kallineda rohkem kui 20 protsendi võrra.

Praegu maksab vanurite hooldekodu koht 580 eurot. “Üldjuhul aga on paljude hooldekodu klientide pension sellest väiksem ning linn maksab oma elanike eest puudu jääva summa lisaks,” selgitas abilinnapea Niina Aleksejeva. “Seaduse järgi on kohustatud maksma kliendi sugulased ja lähedased − vanemad ja lapsed −, kuid sageli neid kas pole või ei ole neil selleks võimalust. Vaatleme iga konkreetset juhtumit eraldi ning lepime kliendi lähedaste ja sugulastega kokku, et mingi osa maksavad nemad ning ülejäänu linn.”

Töökohad jäävad alles

Müügi kolmas tingimus on see, et ostja võtab tööle kogu praegu hooldekodus ametis oleva personali. Neljanda tingimuse kohaselt kohustub ostja kinnisvarasse investeerima ning viie aasta jooksul korda tegema nii hoone enda, ehitades lõpuni selle teise osa, kui ka heakorrastama ümbritseva territooriumi.

“Nõnda ei panda seda maja hiljem pärast müüki kinni ja inimesed ei jää tööta ning teenuseid mitte lihtsalt ei säilitata, vaid me loodame, et neid hakatakse ka arendama,” ütles Aleksejeva. “Kui hoone teine osa valmib, siis saab ettevõtja hakata seal pakkuma näiteks päevahooldusteenust või teenust erivajadustega inimestele. See aga tähendab, et tekivad ka uued töökohad.”

Ta märkis, et ettevõtjad on juba mitu aastat olnud huvitatud Ahtme vanurite hooldekodu ostmisest. Nii näiteks tegi möödunud aasta sügisel ettepaneku Ahtme vanurite hooldekodu ära osta AS Viru Haigla, kes oli valmis maja ehituse lõpule viima ning tagahoovi vaba aja veetmiseks kultuurikompleksi rajama.

“Praegu areneb Ahtmes aktiivselt keskhaigla, sinna ehitatakse aktiivravihaigla teine korpus, tervisekeskus, ning pooleliolev vanurite hooldekodu rikub rajooni üldilmet,” rääkis Aleksejeva. “Me loodame, et uus omanik teeb nii territooriumi kui ka hoone korda.”

Eelarvest kulub 700 000 eurot

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul on omavalitsusel praegu hooldusteenust odavam osta kui seda ise osutada ning paljud omavalitsused seetõttu nõnda teevadki.

“Meie omaosalus vanadekodus on igal aastal üle 700 000 euro, tulu aga ligikaudu 500 000 eurot − see on see, mis tuleb tasudena klientidelt ning nende lähedastelt ja sugulastelt,” märkis ta. “Teenust ostes saame aastas kuni 300 000 eurot kokku hoida.”

Peale selle ei tule linnal siis vanadekodusse investeerida. Ettekirjutuse kohaselt tuleb vanurite hooldekodusse ehitada lift ning kui seda hakkab tegema linn, siis on eelarvest vaja ligi 200 000 eurot. Selleks, et valmis ehitada hoone teine osa, on tarvis umbes 500 000 eurot.

Maha müüakse ka laager

Vanurite hooldekodu pole esimene sotsiaalobjekt, mille Kohtla-Järve linn on otsustanud enampakkumisel maha müüa. Varem hääletasid linnavolikogu liikmed Kurtna noortelaagri müümise poolt. Laagri eest loodab linn saada vähemasti 250 000 eurot − säärane on alghind.

Abilinnapea Deniss Veršinini sõnul ilmub kuulutus mõlema objekti enampakkumise toimumise kohta juba sel nädalal.