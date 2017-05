Ratastel Laste Vabariik vurab Ida-Virus viide kohta

5. mai 2017

Laste Vabariigi elamustuur jõuab Ida-Virumaale juuni keskel, peatudes Narvas, Vokas, Jõhvis, Iisakus ja Sondas. Ainulaadsesse haagisautosse on pakitud teater, mängud ja töötoad, mis on kõigile tasuta.

Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatri, mängu ja töötoad, tuues peagi saabuva Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevapeo igasse maakonda. Laste Vabariiki sõidutab mööda Eestit ainulaadne haagisauto, mis on tehases viimast lihvi saamas. Eile käisid korraldajad Ida-Virumaa linnades ja alevites, kuhu haagisauto juunis kultuurielamusi toob.

Muuseumid löövad kaasa

Laste Vabariigi idee autor, Eesti lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone ütles, et kõige rohkem peatusi ongi Ida-Virumaal.

“Tegemist on suure maakonnaga. Eks kohtade valik sõltub ka sellest, kuidas tuleb kohapeal kaasa korralduslik tugi. Sellist suurt ettevõtmist saab teha ikkagi siis, kui kohtadel on särainimesed, kes tahavad kaasa lüüa.”

Soone sõnul saab Ida-Virumaa pähkliks Narva. “Etendus on eestikeelne − teeme sinna juurde küll venekeelse sünopsise. Töötoad ja päevajuht on aga venekeelsed. Igal juhul anname oma parima, et Narvas õnnestuks, sest mujal keele eripära ei ole. Narva publik on meile uus, aga tahame kindlasti proovida.”

Kuna elamustuuriga tähistatakse Eesti sünnipäeva, keskendutakse Eestist rääkimisele, sidudes omavahel kirjandust, teatrit, muusikat, kunsti, aga ka loodust ja teadust.

Soone hinnangul peaks Laste Vabariik pakkuma huvi kõigile, kelles on mängu- ja lustirõõmu. Seega lasteaia- ja algklassilastele, aga miks mitte ka pisematele. “Käisime just riigikogus lahtiste uste päeval ja panime esimest korda üles osa mängualast, mis koosneb labürindist-linnakust. Seal oli ka lapsi, kes labürindis hea meelega roomasid.”

Mängulinnaku loomisesse on kaasatud kõik suuremad muuseumid ja elamuskeskused, näiteks ajaloomuuseum, vabaõhumuuseum, Eesti kunstimuuseum, Tallinna teletorn, Tartu mänguasjamuuseum, Rakvere politseimuuseum ja maanteemuuseum.

Labürindis-linnakus on 11 eri teemaga torni. Näiteks meretornis saab teada, mis on Eestis mere all, kui sügav on meri ja millised kalad seal elavad. Puudutatakse ka keskkonnateemat ehk seda, mis juhtub, kui kilekotte merre visata. Tornid seovad kokku müürid, mis kannavad käed-külge-ekspositsioone.

“Oleme ettevalmistustesse kaasanud oma ala parimad, et programm saaks omanäoline ja heatasemeline ning et see lastele tõesti ka meeldiks. Meie eesmärk oli liita neid asutusi, kes päevast päeva lastele midagi teevad, ja panna see ühise asjana mööda Eestit liikuma. See, mida me iga päev lastele teeme ja millist vabariiki me neile loome, ongi Laste Vabariik,” selgitas Soone.

Haaratud kõik meeled

Lisaks omanäolisele labürindile-mängualale saab igas peatuspaigas näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest ning proovida oma käeosavust ja mõtteerksust töötubades.

“Mõte on selles, et etenduses vaatad ja elad kaasa, mängualal seikled ja avastad ning töötubades oled ise looja ja tegija. Lapsed ei suuda ühe meelega nii palju infot vastu võtta kui täiskasvanud. Seega on oluline, et kõik meeled oleksid rakendatud ja tegevus vaheldusrikas,” märkis Soone.

Laste Vabariigis osalevad lapsed saavad passi, mis annab tasuta või soodustingimustel sissepääsu muuseumidesse ja elamuskeskustesse üle Eesti − nende partnerite juurde, kes on osalenud Laste Vabariigi mänguala loomisel.

Laste Vabariik on teel maist septembrini. Kokku peatutakse rohkem kui 50 paigas üle Eesti. Ida-Virumaal vurab haagisauto ringi alates 14. juunist, peatudes esimesena TÜ Narva kolledži esisel platsil. 15. juunil pannakse Laste Vabariik püsti Jõhvi kontserdimaja kõrval, 16. juunil Iisaku gümnaasiumi ja 17. juunil Sonda kooli territooriumil ning 18. juunil Voka spordihoone juures.

Laste Vabariik sündis lastekirjanduse keskusel koostöös riigikantselei EV100 korraldustoimkonnaga.

“See on üks EV100 suuremaid ettevõtmisi, mis viib killukese Eesti kultuuri paljudesse Eesti paikadesse ning loob sel moel sadade laste ühise kultuurikogemuse. Peame väga oluliseks, et lapsed sel mängulisel ja lõbusal moel Eesti Vabariigi sünnipäevast osa saavad,” ütles EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.