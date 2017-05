Võit, mida tuli oodata 1645 päeva

4. mai 2017

Narva Trans murdis läinud laupäeval needuse, mis ei võimaldanud tal eelnenud 16s meistriliiga mängus kordagi võita kodumaakonna rivaali Sillamäe Kalevit − nüüd lõpuks tuli 3:1 võit.

Viimati oli Trans meistriliigas naaberlinna meeskonda võitnud 27. oktoobril 2012. aastal skooriga 3:0. Järgmist võitu tuli Transil oodata 1645 päeva. Järgnenud aastatel toimunud 16 kohtumisest oli Kalev võitnud 13 ja kolm jäänud viiki.

Vahetunud on lõviosa mängijatest

Kuivõrd tugev on viimastel aegadel olnud kaadrivoolavus Ida-Viru klubides, näitab kõnekalt fakt, et 2012. aasta sügisel mänginutest oli seekord kahe meeskonna peale kokku platsil vaid kolm jalgpallurit. Sillamäe Kalevi poolt väravavaht Mihhail Starodubtsev ja Prantsusmaa passiga poolkaitsja Kassim Aidara ning Narva Transist Elevandiluuranniku poolkaitsja Irie. Sillamäe poolel oli varumeeste pingil äärekaitsja Tanel Tamberg, kes nüüd aga hoopis Transi kaitseliini üks tugisammas on. Transi pingil ootas oma võimalust ka tookord veel vaid 16aastane Artjom Škinjov.

Seekordne murranguline mäng Narvas Fama staadionil toimus tõeliselt ekstreemsetes oludes: temperatuur oli nullilähedane, sadas läbisegi lörtsi ja paduvihma, tormituuled lennutasid murule platsi servas olnud reklaamplakatid. Kui samal päeval Paidesse kavandatud mäng sealse linnameeskonna ja Tallinna Infoneti vahel lükati edasi, siis Ida-Viru kompromissitu lahing sai ikkagi peetud.

Narvalased domineerisid kohtumist avaminutitest peale. Skoori avas Valgevene ründaja Dmitri Kovb, kes väravaesises meestepuntras kõige osavamalt ja kiiremini tegutses ning palli varbaga väravasse lükkas. Hoolimata katkisest käeluust, lõi sama mees peagi ka teise värava ja kerkis sel hooajal kaheksa tabamusega Eesti meistriliiga väravaküttide pingerea tippu.

Veidi enne poolaja lõppu sai tervel poolajal ründes hambutult tegutsenud Kalev nurgalöögi. Värava eest penalti märgi lähedale põrganud palli vajutas täpse löögiga värava nurka Roman Grigorevski. Kui selles olukorras ei tegutsenud kaitses kõige õnnestunumalt Irie, siis õige pea pärast vaheaega võttis ta toimunust õppust ja vastas ise rünnakule samasuguse koopiaväravaga. Eduseisu 3:1 Narva enam käest ei lasknud.

Transi äärekaitsja Tanel Tamberg tunnistas pärast kohtumist otseülekande teinud Postimehele, et selles kohtumises pääses maksma narvalaste suurem tahe. “Tahtmine oli meil tohutu. Läksime agressiivselt peale. Iga poiss andis täna endast 110 protsenti,” sõnas ta, lisades, et enne mängu oli juttu, et selline asi, kus Narva ei suuda neli aastat Sillamäed jalgpallis võita, tuleb ükskord ära lõpetada.

Sel reedel taas vastamisi

Koos selle võiduga lõpetas Trans meistriliiga avaringi 16 punktiga, mis annab Levadia, Flora ja Nõmme Kalju järel neljanda koha. Pronksikohast jäävad narvalased praegu maha vaid nelja punktiga.

Sillamäe Kalev võtab avaringi üheksast kohtumisest kaasa kõigest viis punkti ja see ei luba praegu paikneda kõrgemal kui üheksandal ehk eelviimasel kohal.

Ida-Viru klubide suhete klaarimine jätkub aga juba käesoleva nädala reede õhtul, kui kell 19.30 toimub teise ringi avakohtumine Sillamäe staadionil. Et Kalevile on see sel hooajal alles esimene kodumäng ja pärast äsjast lüüasaamist on kättemaksuhimu suur, siis võib oodata taas armutut vutilahingut kahe naaberlinna põlise rivaali vahel.