Ida-Virumaalt pääses noorte tantsupeole ligi pool tuhat last

4. mai 2017

XII noorte tantsupeo kodulehte jälgisid viimaste päevade jooksul pingsalt tuhanded silmapaarid, et püüda kinni see hetk, kui avalikustatakse suurele peole pääsenud rühmad.

Toila gümnaasiumi õpetaja Anu Pungase käe all harjutasid suure peo tarvis kaks võimlejate rühma, ühes 1.-5. klassi lapsed, teises gümnaasiumineiud. “Mõlemad mu rühmad pääsesid peole,” on juhendajal põhjust nüüd rõõmustada, kui suur töö on kandnud vilja.

Ootusärevus enne tulemuste avalikustamist oli aga suur.

Tubli tulemuse nimel

“Ehkki olime proovidele koolivaheajal korralikku lisa andnud, jagus ootusärevust küllaga,” tõdeb Pungas. “Tantsupeo registrit sai päeva jooksul ikka kümneid kordi avatud. Kui siis tagasiside saabus, oli rõõm suur ja väike üllatuski loodetust suurema punktisumma näol boonuseks.”

Gümnaasiumineidude tulemuse avastas esimesena üks rühma liige. “Kui ta mulle tantsupeo kodulehel avaldatud nimekirjast pildi saatis, kus meie nimi teiste seas, siis valdas mind esimese hooga paanika, kuna registrisse ei olnud tulemusi veel laekunud. Kahtlustasin, et keegi on aastatetaguse tantsupeo nimekirja kusagilt leidnud ja võtab seda nüüd tõe pähe. Õnneks kummutas koduleht mu hirmu.”

Pungas oli Toila gümnaasiumis seotud ka Helle Astoki juhendatava C-segarühma ettevalmistamisega. Abikäsi tuli ulatada, sest sügisel liitusid rühmaga kolm noormeest, kes kunagi varem polnud tantsinud. “Repertuaar oli aga äärmiselt nõudlik ja nii me siis vahetundides õppisime valsi- ja labajalasammu ning kõike muud vajalikku,” kirjeldab Pungas lisatreeninguid. “See, mida nende rühm ettetantsimisel näitas, oli tõesti kaunis, mu hing hüppas rõõmust. Aga tubli tulemuse nimel tuldi kokku ka näiteks puhkepäevadel hommikuti kell üheksa. Kui nad teada said, et peole sõit saab tõeks, oli Facebook juubeldamist täis!”

Kui tantsijatel on tulemused teada, siis lauljatel veel mitte. Ida-Virumaa mudilaskooridel seisab sel reedel teine eelproov alles ees, Narvas ja Kohtla-Järvel, kokku 21 koori.

Pungas, kes juhendab Toila gümnaasiumis ka kahte mudilaskoori − Päikesekillukeste põhikoori ja ettevalmistuskoori −, on sel põhjusel jätkuvalt ootusärevuses ega saa veel kevade tulekust täit rõõmu tunda. “Loodan, et meie töö kannab vilja ja me laulame ennast peole,” märgib ta.

32 rühma Ida-Virumaalt

Ida-Virumaalt soovis tantsupeole “Mina jään” minna 33 tantsurühma ja seitse võimlemisrühma. “Kõik võimlemisrühmad said peole,” vahendab XII noorte laulu ja tantsupeo “Mina jään” Ida-Virumaa kuraator Erika Kõllo rõõmusõnumit. Paraku tantsurühmadega nii hästi ei läinud: kaheksa rühma peole ei pääsenud. Seega on Ida-Virumaalt suurel peol osalemas 32 tantsu- ja võimlemisrühma, kokku ligi 500 last.

Kõllo sõnul on see võrreldav varasemate noorte tantsupidudega. “See on üsna tavapärane, et meilt osaleb peol ligi 500 tantsijat ja võimlejat. Esialgu registreerus rohkem rühmi, kuid osa loobus juba enne esimest eelproovi, mis Ida-Virumaal toimus seekord kohe pärast laste talvise koolivaheaja lõppu.”

Kõik rühmad, kes eelproovidel osalesid, olid Kõllo hinnangul tantsud selgeks õppinud ja esinesid väga tublilt. “Pääsu peole tagas aga parimast parim olemine,” tõdeb ta. “Igas liigis oli rühmi tunduvalt rohkem, kui Kalevi tantsuväljak mahutab. Seega said edasi need, kellel tantsud selged ja rõõmus tantsutahe esitamisel nii silma paistis, et hindajatel mõni vale samm ehk ka nägemata jäi.”

3. juunil toimub aga Voka staadionil Virumaa noorte tantsupidu “Seda rada mööda”, kus saavad esineda kõik tantsijad, ka need, kellel tantsusammud selgeks õpitud, kuid kes suurele peole ei mahtunud. Peo lavastavad noored tantsuõpetajad Riia Tallerman, Maris Toomel ja Taivo Aljaste ning seal tantsitakse läbi kogu XII noorte tantsupeo repertuaar. Sel peol osaleb ligi tuhat Virumaa tantsijat.

Ligi 8500 tantsijat

Jaanuarist kuni maini toimus igas maakonnas kaks eelproovi, mille käigus kõik tantsu- ja võimlemisrühmad üle Eesti said üheskoos üldjuhtidega tantsupeo repertuaari harjutada ning oma oskusi ettetantsimistel näidata. See oli tõeline maraton, kokku 267 eelproovi!

30. juunil ja 1. juulil toimuval kolmel tantsupeo etendusel toovad 581 tantsu- ja võimlemisrühma ligi 8500 tantsijaga pealtvaatajateni iidsele Koidu ja Hämariku legendile tugineva loo põlvest põlve edasi pärandatava kullakera hoidjatest.

XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla sõnul õnnestub tänu tihedamatele tantsujoonistele tuua sel suvel Tallinna tantsupeole ligi 60 tantsurühma koos tuhande tantsijaga rohkem kui eelmisel noortepeol.

Suurimad liigid sel tantsupeol on 78 rühmaga esindatud 2.-3. klassid ning 77 rühmaga peol esinevad gümnaasiumide segarühmad.

“Oleme kunstilise meeskonnaga tõepoolest väga liigutatud ja tänulikud kõigile peoks valmistujatele!” ütles Toomla. “Eestimaal on palju väga tublisid rahvatantsu harrastavaid kollektiive. Koos meie kõige pisemate 1.-2. klassi laste ning kuni gümnaasiumiastme tantsijatega hoiame me üheskoos tantsupeo traditsiooni ja südames on kindel tunne: tantsupidu jääb! Kahe kuu pärast jõuab kätte hetk, mil meie tantsumustrid Kalevi staadionil Eestimaad rõõmustavad!”