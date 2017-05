Ministrid Sester ja Korb, korteriühistud ootavad raha!

2. mai 2017

Kui tavakodanik või mõni ettevõte jätab riigile maksud maksmata, asub maksuamet kiiresti ja resoluutselt tegutsema, et raha kätte saada. Nii peabki.

Samas võiks rahandusministeerium sama eeskujulikult, nagu eeldab maksuamet oma klientide puhul, käituda ka ise oma kommunaalarvete tasumisel talle kuuluvate korterite eest.

Üks rahandusministeeriumi juhtidest, riigihalduse minister Mihhail Korb tõdes veebruaris, kui Kohtla-Järve linn ja ka ühistud hakkasid riigi kasuks korteritest loobuma, et probleemiga tuleb hakata tegelema. Selgeid vastuseid, mida järgnenud kuude jooksul selles vallas on tehtud, ei ole.

Olgu põhjapanevate lahenduste leidmisega, kuidas on, aga juriidiliselt on nüüdsest riik rahandusministeeriumi kaudu nende hüljatud korterite omanik ja muud võimalust kui esitatud arved tähtajaks ära maksta ei ole. Riigil ei sobi käituda tüüpilise võlgniku moel, kes lihtsalt külma kõhuga ignoreerib arveid ja otsib kunstlikke põhjusi, miks jätta need tasumata.

Sellise tegevusega kannatavad Kohtla-Järve korteriühistud, kes niigi keerulistes oludes püüavad korterelamute majandamisega toime tulla nende reeglite ja seaduste järgi, mida riigivõim on kehtestanud. Oludes, kus riigi regionaalpoliitika ja kohaliku võimu saamatus on tekitanud olukorra, kus Eesti suuruses viiendas linnas on korteri ruutmeetri hind 15 korda madalam kui pealinna kõige odavamates rajoonides, ei ole see sugugi lihtne ülesanne.

Kui maksed mingil põhjusel viibivad, siis oleks rahandusministeeriumi poolt vähemasti viisakas ise ühistutega kontakti otsida ja selgitada, milles on tõrked ja millal võlad tasutakse. Ministrid Sven Sester ja Mihhail Korb, innustage oma ministeeriumi ametnikke kiiremini liigutama, et Kohtla-Järve korteriühistud oma raha kiiremini kätte saaksid.