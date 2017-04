Jerjomenko loobub sõltlaste keskuse rajamisest Edisele

29. aprill 2017

Jõhvi volikogu liige, kinnisvaraärimees ja pastor Vadim Jerjomenko loobub külaelanike tugeva vastuseisu tõttu plaanist rajada Edise külasse narko- ja alkoholisõltlaste rehabilitatsioonikeskus.

Koguduse Uus Põlvkond pastor ja Jõhvi volikogus võimulolevasse fraktsiooni K.Õ.V.A. kuuluv Jerjomenko ostis tänavu märtsis Riigi Kinnisvaralt Edise külas asuva Uuearu kinnistu. Tegu on 3,2 hektari suuruse maa-alaga, kus nõukogude ajal asus sõjaväe radarijaam, mis sai tuntuks sellega, et magas 1987. aastal maha, kui sakslane Mathias Rust ületas väikelennukiga Cessna NSV Liidu õhupiiri ja sooritas hiljem kurikuulsa maandumise Punasel väljakul. Seda juhtumit on peetud ka üheks Nõukogude Liidus toimunud pöördeliste sündmuste oluliseks katalüsaatoriks.

Rõõmuhõisked Facebookis

1990. aastate alguses renoveeriti seal kolmekorruseline kasarmu kümne korteriga elamuks, kus elasid peamiselt Eesti kaitseväelased ja nende perekonnad. Praeguseks on see hoone seisnud aastaid kasutuseta. Keskküttesüsteem oli välja lõigatud ja hoone osaliselt rüüstatud.

Signaalid, et Jerjomenko kavatseb värskelt soetatud hoonesse rajada narko- ja alkoholisõltlaste rehabilitatsioonikeskuse, muutsid Jõhvi valla Edise küla ja vahetus naabruses paikneva Kohtla valla Kabelimetsa küla elanikud ärevaks. Praegu tegutseb keskus Jerjomenko ja Uue Põlvkonna koguduse juhtimisel Jõhvis Sompa tänavas.

Mõned päevad pärast kinnistu ostmist ilmusid kogudusega seotud inimestelt Facebooki teated, et hoone soetati Uue Põlvkonna rehabilitatsioonikeskuse jaoks. Ja lisati: “Tänu Jumalale!”

Vadim Jerjomenko märkis ise kommentaariks: “Uus mõtlemine! Endine on möödas! Nüüd on kõik uus!” [TÕLGILE Новое мышление! Древнее прошло ! Теперь всё новое] ja kirjutas ühele sõbrale, et ootab teda linti läbi lõikama.

Rehabilitatsioonikeskus Uus Põlvkond tutvustab end jumaliku vastusena inimestele, kes on sattunud sõltuvusse narkootikumidest, alkoholist, mänguautomaatidest või muudest elulistest probleemidest.

Jerjomenko sõnul elab Jõhvi keskuses praegu ligikaudu 15 inimest. Neil on lepinguga sätestatud päevarežiim ja konkreetsed tegevused, muu hulgas ka sport ja tööteraapia, mis aitavad neil sõltuvusest vabaneda. “Ma ei leia, et need inimesed oleksid ümbruskonnale ohtlikud,” sõnas ta.

Naabrid hakkasid protestima

Kuid väljavaade saada oma naabrusesse selline keskus pani Edise ja Kabelimetsa elanikud tegusema. Mõne nädalaga koguti keskuse rajamise vastu üle poolesaja allkirja ja Jõhvi vallavalitsusele esitati avaldus, milles soovitakse sellise rehabilitatsioonikeskuse rajamise keelustamist. Samas mainiti, et Jerjomenko oli käinud aprilli alguses kinnistu ühe naabri juures, kellele ta kinnitas rehabilitatsioonikeskuse rajamise plaani ja vastuseisu sellele nimetas ta poliitiliste oponentide tegevuseks.

4. aprillil toimunud Kabelimetsa küla elanike koosolekul avaldasid kõik 54 kohalolnud inimest protesti keskuse rajamise vastu põhjendusega, et selline kontingent eirab ühiskonnas kehtestatud käitumisnorme, seab ohtu küla turvalisuse ning langetab märkimisväärselt ümbruskonna kinnisvara väärtust.

Ärevus kasvas veelgi, kui tänavu kevadel hakkasid praegu Jõhvis asuva rehabilitatsioonikeskuse kliendid Edisel Uuearu kinnistul regulaarselt toimetama. Jerjomenko sõnul aitasid nad tal hoone ümbrust korrastada. “Ma ei palganud neid tööle, nad tulid mulle appi, see oli tööteraapia,” märkis ta.

Jerjomenko muutis meelt

Eile Jõhvi vallavalitsuses toimunud külaelanike esindajate kohtumine Vadim Jerjomenkoga algas tuliselt ja vastastikuste etteheidetega. Külaelanike sõnul tahab Jerjomenko raha teenimise eesmärgil nende rahu ja turvalisuse ohtu seada. “Kui see keskus tuleb, peame ära kolima või majale okastraataia tegema ning valvekoerad soetama,” sõnas üks naabritest Sergei Fodtšuk.

Jerjomenko tõrjus etteheiteid ja süüdistas omakorda naabreid valetamises ja asjatute hirmude üleskütmises. Ta ütles, et tal on kinnistuga mitmeid ideid ning ta pole ka ise veel otsustanud, mida ta sellega peale hakkab.

Oluline asjaolu on, et kinnistu asub praegu riigikaitsemaal. Et hakata seal osutama rehabilitatsiooniteenust, tuleks muuta maa otstarve sotsiaalmaaks, mis tähendaks detailplaneeringu vastuvõtmist, mis aga elanike argumenteeritud vastuseisu korral võib kesta aastaid ega pruugi soovitud tulemust tuua.

Kui kohtumise alguses rõhutas Jerjomenko, et ta on kinnistu peremees ja võib seal teha kõike, mida seadused lubavad, siis pärast ligemale tund aega kestnud jutuajamist teatas ta, et kavatseb rehabilitatsioonikeskuse ideest loobuda, sest ei taha naabritega tülli minna. “Ma tahaksin teiega olla ikka heanaaberlikes suhetes,” kinnitas ta.

Ta lisas, et kaalub kinnistu kruntideks jagamist ja eramute rajooni rajamist, aga ka turismiobjekti. Olemasolevasse hoonesse võib tulla hostel, aga samuti tahaks ta turistide meelitamiseks kasutada ära ajaloolist Mathias Rusti lendu. “Mõtlen selle üle, kuidas seda teha. Kas väike muuseum või midagi muud,” sõnas ta.

Kabelimetsa ja Edise küla esindaja Diana Enkeli sõnul oli Jerjomenko plaanide muutusest hea kuulda, kuid vallaelanikud hoiavad toimuval siiski hoolega silma peal, et see keskus mingil muul moel sinna ei tekiks.