X Jõhvi balletifestivali avas lasteetendus

29. aprill 2017

Neljapäeva keskpäeval toimus Sillamäe kultuurikeskuses Jõhvi balletifestivali raames esimene kontsert. Tänavu on festival täis mitmekesiseid sündmusi ning veidi ebatavaline selle poolest, sest peaesinejaid on seekord kaks korda rohkem: kohale tulevad Thbilisi ooperi- ja balletiteater ning Pekingi kaasaegse tantsu teater. Ka lapsi ei unusta festivali korraldajad kunagi, kuid tänavu pööratakse neile tavalisest rohkem tähelepanu, kuna käesolev aasta on Eestis kuulutatud laste- ja noortekultuuri aastaks.

Rakvere Kaurikooli balletiklassi õpilased valmistasid ette 40minutilise kava, mis koosneb ühevaatuselisest balletist “Chopiniana” ja mõningatest nende püsirepertuaari kuuluvatest numbritest, mida nad samuti Sillamäe kultuurikeskuses näidata otsustasid. Jõhvi balletifestivaliga teeb kool koostööd juba seitse aastat.

“Me käisime Sillamäel ka kaks aastat tagasi ning oleme uue kohtumise üle väga rõõmsad,” ütles kooli direktor Anne Nõgu. “Teame, et ka siin on palju balletikunsti austajaid ning tegutseb koreograafiastuudio Etüüd, kellega me festivalidel kohtume. Ballett on eriline kunst − selleks, et seda mõista ja armastada, peaks sellega kokkupuude olema juba varases lapsepõlves. Seepärast räägime me lastevanematele alati ja kõikjal: tooge oma lapsed siia, tulge ka ise koos nendega ja nautige balletti. Näiteks Soomes töötab üle saja balletikooli.”

Balletiklass tegutseb Kaurikoolis juba 17 aastat ning Nõgu on uhke, et sellises väikeses linnas nagu Rakvere tuleb balletikunsti austajaid üha juurde: praegu käib balletiklassis 60 inimest − kolm korda rohkem kui siis, kui nad alles alustasid. Balletiõpilaste vanus ulatub 4. eluaastast kuni täiskasvanuteni välja. Kusjuures need ei ole mitte ainult maakonnakeskuse elanikud, vaid nende juurde tullakse kogu ümbruskonnast, isegi Kiviõlist ja Maidlast.

Kõik need aastad käib Kaurikoolis regulaarselt õpetamas endine Estonia teatri artist Janis Garancis. “Mitte kõik suurepärased tantsijad ei suuda õpetada, Janis aga teeb seda kõrgeimal tasemel, sest ta armastab balletti ja kunsti,” rääkis Anne Nõgu. “Kolm aastat tagasi ühines meiega ka suurepärane lavastaja Dmitri Hartšenko. Ja ka kõik meie ülejäänud õpetajad on väärilised. Lapsi köidavad kaunis muusika, ilusad kostüümid ja liikumine.”

Janis Garancis ütles, et praegu on palju moodsaid tänapäevaseid tantsusuundi, kuid klassikaline ballett on otsekui vundament, millele võib ehitada mida tahes. “Kõik mõistavad, et see pole professionaalne kool, kuid me püüame teha veidi rohkem, kui suudavad “asjaarmastajad”, et oleks, mille poole püüelda,” märkis ta.

“Chopiniana” ja “Walpurgi öö”

“Chopiniana” ehk “Les Sylphides” (“Metshaldjad”) on Mihhail Fokini ühevaatuseline ballett, mis on loodud helilooja Fryderyk Chopini muusikale. Esimest korda etendati seda Maria teatris sada aastat tagasi. “Chopiniana” on üles ehitatud vaid tantsule ja meeleolule ning sellel puudub lugu. On vaid valgetes kleitides metshaldjad, kes tantsivad kuupaistel koos noore mehe või poeediga.

“See etendus valmis kaks aastat tagasi ning me oleme sellega juba palju üles astunud, isegi Soomes,” rääkis Anne Nõgu. “Solist on vabakutseline balletiartist Mehis Saaber, kelle balletiteekond sai samuti alguse Kaurikoolist.”

Sillamäel toimus ka rakverlaste hiljuti valminud lavastuse “Walpurgi öö” esietendus. Kahju on vaid sellest, et saalis palju vabu kohti oli. “Kahjuks olid korraldajad valinud mitte just kõige sobivama kellaaja,” tõdes kultuurikeskuse direktor Alevtina Jermakova. “Lasteaialapsed sel ajal juba magavad, koolides aga on tunnid ning õpetajad ei taha lapsi kontsertidele eriti lasta.”

Uued kohtumised

Kaurikooli kasvandikke saab näha ka Jõhvi kontserdimajas 7. mail kell 17 toimuval traditsioonilisel laste galaetendusel, kus astuvad üles ka koreograafiakollektiivid mitmetest teistest Eesti linnadest. Samal päeval alates kella 12st on kavas kogu pere töötoad “Me armastame balletti!”, mida juhendavad Tiina Tamberg, Tatjana Petšeritsa ja Olga Pimenova.

Festivali lasteprogrammi raames saab 2. mail kell 11 Jõhvi kontserdimaja kammersaalis vaadata lasteetendust “Inetu pardipoeg”. Hans Christian Anderseni muinasjutu sellest, kuidas sünnivad imed, toovad vaatajateni Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased.

“Teisipäeva hommiku valisime spetsiaalselt, et etendusele saaksid tulla lasteaia- ja koolilapsed,” rõhutas Jõhvi kontserdimaja müügijuht Svetlana Skrebneva. “Ehkki eelnimetatud etendused on suunatud lastele, oleks tore, kui nad tuleksid neid vaatama koos vanematega. Meilt küsitakse sageli, mis vanuses võiks lapsi balletti vaatama tuua. Igas vanuses − ja mida varem, seda parem. Ning väga hea, kui lapse kõrval on kavalehega täiskasvanu, kes selgitab mudilasele, mis laval toimub, ning õpetab teda seda kaunist kunsti vaatama ja kuulama.”

Balletiteemalised filmid ja külalised Pekingist

Täna saab Jõhvi kontserdimaja kinosaalis Amadeus vaadata balletiteemalisi filme “Polina” ja “Baleriin”. Laupäeval, 29. aprillil kell 19 aga esitab Pekingi kaasaegse tantsu teater kontserdimajas ühevaatuselisi lühiballette.