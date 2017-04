Ida-Viru linnad värviliseks!

28. aprill 2017

On üldteada tõsiasi, et Ida-Viru linnade välisilme mõjub masendavalt. Mõned aastad tagasi Kiviõli linnapea ametisse asunud Nikolai Vojeikin ei peljanud tunnistada, et just räämas välisilme, kooruva värviga majad ning lagunevad tondilossid annavad põhjuse nimetada Kiviõli depressiivseks väikelinnaks.

Vojeikin pidas üheks oma põhiülesandeks asuda parandama linnaruumi välimust. Tema soovile vaatamata ei ole aga muutused sündinud veeranditki nii kiiresti kui loodetud. Põhjus on lihtne − rahapuudus. Kohtla-Järvel kulus kurikuulsa Kalevi 33 asunud ühiselamuhoone linnapildist kustutamiseks ligemale kümme aastat. Kortermajade fassaade on omal jõul suutnud korrastada üksikud ühistud. Märkimisväärset muudatust üldmuljes pole toimunud.

Praegu on valitsuses koostamisel Ida-Viru programm, mille eesmärk on riigipoolse lisaraha abil parandada ka piirkonna elukeskkonda. Põhjaranniku arvates oleks mõistlik osa selle programmi rahast suunata just nimelt siinsete linnade hoonete fassaadide kordategemiseks. Värskelt värvitud majad ei oleks Potjomkini tegemine. Kui Kohtla-Järve, Kiviõli, Jõhvi, Sillamäe ja ka teiste linnade üldilme muutuks rõõmsamaks ja värvilisemaks, mõjuks see positiivselt nii kohalike inimeste enesetundele kui ka piirkonna mainele. Kindlasti toetaks asjatundjate juhiste järgi korrastatud välimus ka ettevõtluse arengut ja uute töökohtade sündi ning selles mõttes oleks linnade välisilme parandamine sõna otseses mõttes ka investeering, mis tuleb ette võtta.