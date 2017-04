Jõhvi võim pole asunud täitma valimislubadusi

26. aprill 2017

Jõhvis ligemale aasta aega võimul oleva Nikolai Ossipenko loodud valimisliit Jõhvi − Meie Kodu pole siiani asunud ellu viima ühtegi oma valimisprogrammis loetletud olulisemat konkreetset valimislubadust.

Pärast mullu mais toimunud võimupööret sai valimisliidust Jõhvi − Meie Kodu vallavõimu suurim poliitiline jõud. 12-liikmelisest koalitsioonist moodustavad tervenisti poole nende saadikud: Ljudmilla Jantšenko, Vjatšeslav Šlõk, Aleksandr Romanovitš, Tamara Põlevina, Velli Naber ja Andrei Ojamäe.

Ohtralt heldeid lubadusi

Viimati 2013. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistel käis see liit letti heldetest lubadustest koosneva programmi.

Üldsõnaliste loosungite kõrval lubati muu hulgas ka soodustingimusi ettevõtjatele investeeringute ligimeelitamiseks, kommunaalteenuste hindade kontrolli alla võtmist, toetussüsteemi lasterikastele peredele, raudteejaama hoone kordategemist, noorteparlamendi loomist ja rahastamist, hoovidesse spordiväljakuid, mikrorajooni laste sportlik-meelelahutuslikke linnakuid, parkidesse tervise nurgakesi, valla juhtimiskulutuste kärpimist ja veel hulganisti muid asju. Lubati ka mitmesuguste komisjonide ja nõukogude loomist. Muu hulgas pidi loodama isegi ühiskondlik korruptsioonivastane komisjon, kes peaks aitama ära hoida võimu kuritarvitusi.

Valimisliidu liider ja esinumber Nikolai Ossipenko rääkis talle endale kuuluvale väljaandele Panorama viimaste kohalike omavalitsuste valimiste eel antud intervjuus, et ka Jõhvis tuleks Tallinna eeskujul kaaluda tasuta ühistransporti ning sellise ettepaneku nende valimisliit kindlasti teeb.

Tühjad lubadused

Fraktsiooni aseesimees Vjatšeslav Šlõk tunnistas sel nädalal kahetsusega, et ei oska nimetada ühtegi eelnõu või algatust, mis oleks nende fraktsioonist tulnud näiteks selleks, et asuda valla poolt välja töötama soodustingimusi investeeringute ligimeelitamiseks.

“Kui ma läheksin taas valimistele, siis ma selliseid lubadusi enam ei annaks,” tunnistas Šlõk, lisades, et tegu on väga tõsise lubadusega. “Me panime programmi kirja palju asju, aga kahjuks kaugeltki seda kõike ei suuda me täita.”

Üks väheseid näiteid, mis õnnestub Šlõki hinnangul ära teha, on puurida maa sisse augud kolme puurkaevu rajamiseks eriolukordade jaoks. “Oleme arutanud seda Järve Biopuhastusega ja usun, et kuu-kahe jooksul need tehakse ära, see on kõige lihtsam,” märkis ta, lisades, et samuti peaks toimima lubatud toetusprogramm väikeste kortermajade katuste ja fassaadide remontimiseks. “Selle maht pole suur, aga see on olemas.”

Võimule väga ei kiputud

Vallavalitsuse juhtimiskulude koomale tõmbamine oli Šlõki soov, kuid selle tegemiseks ei ole tema hinnangul täitevvõimul mingit soovi. “Me võtsime valla juhtimise üle. Seda inertsi valla juhtimises, mis kujunes välja eelmistes koalitsioonides, pole sugugi lihtne muuta. Oleks tulnud esimesest päevast, kui võimule tulime, anda uuele vallavanemale ülesanne vähendada juhtimiskulusid 20 protsenti. See on minu meelest täiesti reaalne,” märkis ta, tunnistades, et nende valimisliidul ei olnud 2013. aastal väga suurt huvi võimule tulla.

“Me sattusime võimule üsna juhuslikult,” tõdes Šlõk. “See polnud meie soov, see oli teise meeskonna huvi. Kuid eelmiste võimude tegevus ajendas meid siiski Jerjomenko ja teiste ettepanekut vastu võtma.”

Kui lugeda Šlõkile ette tema valimisliidu programmi ja küsida, miks ei ole üht või teist lubadust siiani isegi üritatud täitma hakata, kostab ta vastuseks lakooniliselt: “Õigustatud küsimus!”

Kõige positiivsemaks saavutuseks aasta aega võimul oldud aja kohta peab Šlõk rangema kontrolli saavutamist eelarvevahendite kasutamise üle. “Varem see nii põhjalik polnud,” leiab ta.

Uusi algatusi pole

Samas ei oska Šlõk nimetada ühtegi uut suuremat Jõhvi arengusse suunatud algatust, millega nende võimuliit oleks viimase aasta jooksul välja tulnud. “Pole millegagi kiidelda,” sõnas ta, pidades positiivseks, et vähemasti pole aastaga lammutatud varasemaid häid ettevõtmisi. “Me pole kaotanud seda, mis olemas oli.”

Ka teine fraktsiooni liige, Aleksandr Romanovitš vastab küsimusele, mis on nende valimisliidu suuremad õnnestumised aasta jooksul, esimese hooga: “Me ei ole midagi halba teinud!” Valimisprogrammi punktide täitmise kohta ta suuliselt selgitusi anda aga ei soovinud.

Vjatšeslav Šlõki sõnul on Jõhvi võimu probleemiks, et praegu pole silmapiiril eredaid liidreid ja isiksusi. “Sellist pole meie liidul ega ka meie konkurentidel. Minu hinnangul on Jõhvi jaoks suur kaotus, et siin ei tegutse enam Tauno Võhmar,” leidis ta ja lisas mitmete teiste aktiivsemate kohalike poliitikute kohta: “Üks asi on ambitsioonid, aga teine vastutus ja professionalism. Viimastest jääb kahjuks neil puudu.”

Šlõk loodab, et sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel osalejad suhtuvad programmide koostamisse varasemast märksa tõsisemalt.