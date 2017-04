Jõhvi mugavad võimud

Seda, et Jõhvis ligemale aasta aega võimul olnud valimisliidul Jõhvi − Meie Kodu pole õnnestunud siiani ühtegi oma märkimisväärset valimislubadust ellu viia, võib mõista. Ühe aastaga eriti palju ei jõua, arvestades seda, et suuremate ettevõtmistega kaasneb põhimõttelise otsuse tegemise järel ka hulganisti aeganõudvaid seadustest tulenevaid bürokraatlikke asjatoimetusi.

Küll aga on täiesti arusaamatu, et aasta jooksul ei ole tehtud mingeid samme selleks, et püüda oma valimislubadusi ellu viia. Saab töötada läbi mitmesuguseid ideid, algatada eelnõusid, teha otsuseid ja asuda neid samm-sammult ellu viima. Midagi sellist ei ole nad aga vaevunud tegema. Pealegi on see valimisliit kokku pannud ja vastu võtnud ka Jõhvi tänavuse eelarve, kus olnuks võimalus vähemalt väiksemate plaanide elluviimiseks raha plaanida.

Ühelt poolt on see täiesti küüniline ja hoolimatu suhtumine nii oma valimislubadustesse, valijatesse kui ka Jõhvi käekäiku. Olles saanud võimule, rohkem midagi justkui ei huvitagi. Kui asjaosalised ise peavad oma võimuloleku suurimaks saavutuseks, et nad pole midagi halba teinud ega varem kordasaadetust ära rikkunud, siis tekib õigustatud küsimus, milleks sellist mugavat võimu Jõhvile vaja on ja kuidas sellistega elu maakonnakeskuses edasi arendada.

Kas latti saab veel madalamale lasta? Kui Jõhvi tahab maakonnakeskusena tugevneda, siis tuleb eriti praegu kohalikel võimudel kõvasti pingutada ja uute heade mõtete ja algatustega välja tulla ning neid teoks teha.