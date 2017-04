Plaan või hallutsinatsioon?

26. aprill 2017

“Elanike arvamus on alati argument,” kinnitas peaminister Jüri Ratas reedel Põhjarannikule antud intervjuus vastuseks küsimusele, kui tugev argument on valitsuse jaoks Ida-Virumaal hiidvalla moodustamist mitte sooviva rahva arvamus. Iseküsimus, mis sellele Ratase järjekordsele loosunglikule tõdemusele järgneb.

Eile õhtul selgus ka Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila inimeste suhtumine kaheksa omavalitsuse sundliitmisesse. Seal oli rahvahääletusel osalemine küll väiksem kui mitmetes lõunapoolsemates valdades, kus see ulatus 50 protsendi kanti. Kuid ka 20 protsenti on selliste küsitluste puhul tugev näitaja, arvestades, et “ei” ütles ligemale sada protsenti osalenutest. Tõsiasi on, et riigihalduse ministri Mihhail Korbi pealesurutavale, kaheksast omavalitsusest koosnevale moodustisele pole mingisugust toetust üheski omavalitsuses. Siinkohal on asjakohane Iisaku vallavolikogu esimehe Priit Palmeti küsimus: miks tahab valitsus tekitada endale Ida-Virumaal 10 000 vaenlast?

Vastuse saavad Palmet ja nende valdade elanikud hiljemalt 15. mail. Tõsi, praeguse valitsuse puhul ei saa suurt milleski kindel olla. Mäletate ju küll, kui tuline vaidlus käis mitmeid kuid sisekaitseakadeemia Tallinnast Narva viimise üle. Kord kinnitati, et asi on otsustatud, siis mõeldi ringi. Ent läinud reedel tunnistas Jüri Ratas Põhjarannikule, et sellist plaani pole koalitsioonis olnudki. Loodetavasti ütleb ta peagi, et ka kaheksa valla liitmise plaani pole kunagi olnud. Oli lihtsalt Mihhail Korbi hallutsinatsioon või midagi selletaolist…