Peaminister käis 20 aasta järel taas Kohtla-Järve linnavalitsuses

22. aprill 2017

Keskerakonna liider Jüri Ratas sisenes eile esimese ametisoleva peaministrina rohkem kui 20aastase pausi järel Kohtla-Järve linnavalitsusse, millest eelmised peaministrid olid selle korruptsioonihõngulise maine pärast teadlikult eemale hoidnud.

Jüri Ratast võõrustanud linnapea Ljudmila Jantšenko ning Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees ja riigikogu liige Valeri Korb olid eri meelt selle suhtes, millal peaminister viimati linnavalitsust külastas. Jantšenko pakkus, et sellest on möödas 20, Korb, et 25 aastat. “Parem hilja kui mitte kunagi,” ütles selle peale ümara laua taga istet võtnud Ratas.

Viimati käis peaminister Tiit Vähi

Põhjarannikule teadaolevalt oli viimane peaminister, kes Kohtla-Järve linnavalitsust külastas, Tiit Vähi ning see toimus 1996. aasta sügisel. Pärast seda kui Valeri Korb tollase linnapea Ain Kalmaru võimult tõrjus, on kõik Eesti peaministrid, aga ka presidendid Kohtla-Järve linnavalitsusest eemale hoidnud. Põhjuseks Kohtla-Järve linnavõimudega seotud korruptsiooniskandaalid, mis kulmineerusid mullu sügisel eelmiste linnapeade Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollo süüdimõistmisega korruptsioonikuritegudes.

“Ma pole selle koha pealt ajalugu uurinud, aga kui nii on, et peaministrid pole siin käinud, siis on see kahetsusväärne. Kohtla-Järve on suuruselt Eesti viies linn [peaministri eelmise visiidi ajal oli neljas], samasugune Eesti osa nagu teised linnad ja vallad. Olen käinud Kohtla-Järvel varem riigikogu aseesimehena ja tulen kindlasti ka tulevikus,” lubas Jüri Ratas.

Vastates mitmete ajakirjanike küsimustele, mis puudutasid suhtumist Kohtla-Järve linnavalitsuses juhtivate keskerakondlaste paljude aastate jooksul toime pandud korruptsioonikuritegudesse, jäi Ratas aga talle omaselt üldsõnaliseks. “Kindlasti ei ole korruptsioonil kohta üheski omavalitsuses, ükskõik, millise erakonna juhitava omavalitsusega on tegu. Tänaste vestluste põhjal näen, et Kohtla-Järvel on tõsised plaanid oma linnaosade arendamise kohta,” püüdis ta juttu muudele teemadele viia. Samuti ei osanud ta mõistlikult selgitada, miks juba pool aastat tagasi süüdi mõistetud Solovjov ja Kollo endiselt Keskerakonna ridadesse kuuluvad.

Kohtla-Järve tahab saastetasudest märksa suuremat osa

Peaminister ütles, et rääkis tund aega kestnud kohtumisel Kohtla-Järve linnajuhtidega majanduse, hariduse, linnakeskkonna arendamise ja ka elamumajanduse teemadel.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul olid põhiküsimuseks keskkonnatasud. “Praegu on Ida-Virumaa põlevkiviettevõtted põhilised keskkonnatasude maksjad. See raha laekub keskkonnainvesteeringute keskusele, sealt tagasi tuleb siia aga väga vähe. Samas on keskkond kõige rohkem reostunud just meil ja siin on ka suuremad probleemid tervisega. Siia peaks raha tunduvalt rohkem tagasi tulema,” märkis Jantšenko.

Praegu on majandusministeerium teinud ettepaneku, et 25 protsenti Ida-Viru põlevkiviettevõtete makstavatest tasudest hakkaks minema Ida-Viru programmi. See tähendaks aastas ligikaudu 8-10 miljoni euro suurust summat. “Tegime ettepaneku, et sellest omakorda läheks 60 protsenti tööstuse arendamiseks, et tekiks uusi töökohti, ja 40 protsenti elukeskkonna parandamiseks,” ütles Jantšenko.

Kohtla-Järve linnapea lisas, et kohtumisel peaministriga oli jutuks veel Ida-Viru keskhaigla teise uue korpuse ehitamise rahastamine. “Samuti palusime peaministril toetada rahalise abi osutamist Viivikonna ja Sirgala lagunenud hoonete lammutamiseks,” sõnas Jantšenko.

Kohtla-Järve linnajuhid avaldasid ka soovi anda läbi Ahtme linnaosa kulgev Ahtme maantee ja Järve linnaosa serva jääv Ehitajate tee üle riigile. “Need on sisuliselt transiitteed, mida kasutavad ja kulutavad põhiliselt suured veokid. Nende korrashoidmine peaks olema riigi, mitte meie mure,” sõnas Jantšenko, lisades, et Jüri Ratas arvas, et see küsimus on lahendatav.

Jüri Ratas külastas eile ka Viru Keemia Gruppi ja Narva elektrijaamu ning Narva linnavalitsust. Õhtul rääkis ta koos riigikogu aseesimehe Enn Eesmaaga Kiviõli rahvamajas huvilistele Keskerakonna ja valitsuse tegemistest.