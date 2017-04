Eesistumine toob näpuotsaga väliskülalisi ka Ida-Virusse

22. aprill 2017

Kolmapäeval Ida-Viru visiidil olnud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht Keit Kasemets tõdes, et suvel algav Euroopa Liidu eesistumine ei too regioonidesse suuri üritusi, küll aga nende tuules väliskülalisi.

Jõhvis toimunud Euroopa Liidu teemalisel arutelul tõstatus küsimus, kui suur on Euroopa Liidu eesistumise mõju Tallinnast väljapoole.

Põlevkivikonverents rahvusvahelisemaks

Näiteks korraldab TTÜ Virumaa kolledži juures tegutsev põlevkivi kompetentsikeskus sügisel traditsioonilise põlevkivikonverentsi. “Kuna see kattub eesistumisajaga, on soov teha konverents rahvusvahelisemana ja kasutada ära, et Eestisse on tulemas võtmeisikud, kes võiksid konverentsil ettekande teha,” ütles kompetentsikeskuse kommunikatsioonispetsialist Annely Oone.

Keit Kasemets lubas uurida väliskülaliste konverentsile toomise võimalusi. Tema sõnul on Eestisse oodata üle 30 000 väliskülalise, kes osalevad mitmesajal kohtumisel.

Kasemets märkis, et suuremad üritused Tallinnast välja ei jõua, seda eeskätt aja kokkuhoiu tõttu. Küll aga loodetakse kohtumiste tuules tuua piirkondadesse väliskülalisi.

“Saan Euroopa Komisjoni esinduse poolt lubada seda, et kui komisjoniga seotud inimesed külastavad eesistumise ajal Eestit, püüame neid tuua ka Tallinnast välja, sealhulgas Ida-Virumaale. Üks näide on “Tagasi kooli” initsiatiiv, kus hulk komisjoni ametnikke tuleb õpilaste ette rääkima Euroopa Liidu teemadel. Teine näide eesistumise mõjust on, et 6. mail tähistatakse üle Eesti Euroopa päeva, aga seekord aktiivsemalt ja hoogsamalt kui tavaliselt. Ida-Virumaal toimub samuti päris palju üritusi, nii Jõhvis kui Narvas.”

Ka eesistumise ettevalmistamise koordinaator, riigikantselei ELi asjade direktori asetäitja Piret Lilleväli on varem Põhjarannikule kinnitanud, et kõige kõrgema tasemega üritused toimuvad pealinnas.

“Kui me vaatame Euroopa kaarti, siis Eesti on seal ühes nurgas. Paratamatus on see, et meie ühendused on väga halvad. Suuremast osast Euroopast tuleb siia lennata vähemalt ühe ümberistumisega, mis ei ole mugav ja võib palju aega võtta. Ja kui me otsustame, et viime need inimesed bussiga Tallinnast veel kusagile, siis inimesed vaatavad oma kalendrisse ega tule kohale. Ministrid kindlasti mitte.”

Samas on kõigile ministeeriumidele teada antud, et nad on vabad korraldama oma eksperditasemel üritusi seal, kus soovivad. Eeldusel, et eksperdid on vabamad kui ministrid.

Laiem positiivne mõju

Kasemets ja Lilleväli loodavad, et eesistumisel on laiem positiivne mõju ja seda kogu Eestile.

“Väikese ja tundmatu riigina on meie eesmärk kasutada eesistumist ka riigi turundamiseks. Lätis tehti pärast eesistumist uuring ja leiti, et raha, mis selle korraldamisse pandi, on majandusse tagasi tulnud ja natukene pealegi. Seda juba väga lühikeses perspektiivis, ” rääkis Lilleväli.

Kasemets tähendas, et paljud rohkem kui 30 000 külalisest tulevad Eestisse esimest korda.

“Me muidugi loodame, et neile hakkab Eestis väga meeldima. Loodetavasti jääb külalistele mulje, et nad ei näinud ühe päevaga piisavalt, ja nad tahavad tagasi tulla. Usun, et mingi hulk nendest inimestest võtab aega ja tuleb pikemaks ajaks Eestimaad mööda rändama. EV100 üritused annavad selleks hea põhjuse.”