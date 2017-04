Narva teatritrupi lavastus “Kaks noolt” tabas riigifestivalil kümnesse

22. aprill 2017

Narva laste loomemaja teatritrupi 16. Komnata edu riigifestivalil kinnitas, et see kollektiiv kuulub vaieldamatult Eesti kooliteatrite tippude hulka.

Kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestivalil Tallinnas kuulutati välja grand prix võitja ja kolm laureaati.

Üks laureaatidest oli Narva laste loomemaja teatritrupp 16. Komnata.

Anti välja ka kolm näitlejapreemiat.

Üks preemiatest kuulus Maksim Semjonovile 16. Komnatast.

Palju õnne teile, Narva kooliteatripere! Palju õnne!

Üks korralik näitemäng

Riigifestivali žürii oli kolmeliikmeline: Maret Oomer − tema ise, kooliteatrite festivali looja ja algataja, olnud laste teatriõpetaja juba aastast 1964 −, näitleja Katariina Unt ja kunstnik Valter Uusberg.

“Tänu Narvale oli festivalil ka üks korralik näitemäng,” muheles Oomer, pidades korraliku all silmas klassikalist teatrit. “Jah, nad mängivad klassikalist teatrit ja nad teevad seda väga hästi.”

Narvalased mängisid Aleksandr Volodini “Kahte noolt”. “See on väga hea ja huvitav lugu, kuid mängida seda on raske, sest tegemist kriminaallooga, mis nõuab näitlejatelt suurt meisterlikkust, et pinget üleval hoida,” märkis Oomer.

“16. Komnata teostas selle meisterlikult! Nii et kiitus teatritrupile ja nende juhendajatele Olga ja Vitaly Katuntsevitele. See trupp teeb Eesti kooliteatrite pildi tükk maad huvitavamaks. Kui mõned venekeelsed trupid hoiavad ennast festivalidest eemale, sest seal on n-ö eesti kamp, siis Katuntsevid ei tee vahet, kas üritus on eesti- või venekeelne.”

Oomer kiidab ka Narva linnavalitsust, sest tema sõnul pole nii häid tingimusi teatri tegemiseks kaugeltki kõikide linnade lastel. Alates sellest, et Narva lapsed saavad õppida professionaalide käe all. Mõnes kohas seisneb teatritegemine selles, et juhendajaks on aineõpetaja, kelle käsutuses on kaks prožektorit, ning laval tuleb eesriiet käsitsi sikutada. ”

Kaks päeva, 19 lavastust

Kooliteatrite riigifestivali tase oli Oomeri sõnul tänavu taas kõrge. “Kui kellelgi läheb kutselises teatris halvasti, siis öeldakse, et mängib nagu kooliteatris. Ma lähen selle peale alati jube vihaseks,” kostab Oomer, et selline võrdlus ei pea paika.

Täna algab Jõhvis kooliteatri keskastme, 5.-9. klasside riigifestival ja ka seal esindab Ida-Virumaad 16. Komnata.

Kuidas nii? Et 16. Komnata siin ja 16. Komnata seal. Ka maikuus Harjumaal Kolgas toimuval algklasside riigifestivalil esindab Ida-Virumaad 16. Komnata.

Põhjus on lihtne: narvalased tulid Ida-Virumaa festivalil kõigis kolmes vanuserühmas võitjaks.

Keskastme riigifestivali peetakse kontserdimajas, kus mängitakse nii suures saalis kui kammersaalis. Kahe päeva jooksul läheb võistlustulle 19 lavastust.

Narvalaste kord on lavale minna laupäeval kell 16 suures saalis. Nad mängivad Maurice Maeterlincki “Sinilindu”.

Sissepääs prii

Täna kell 15 on laval Tartu Waldorfteater. Nende gümnaasiumiastme trupp võitis Tallinnas riigifestivalil grand prix, nii et kindlasti tasuks ka nende noorematel velledel Jõhvis silma peal hoida, nagu ka Tallinna 32. keskkooli trupil KOKK ehk Kunstiliselt On Kõik Korras, kelle vanem aste tuli koos narvalastega Tallinnas laureaadiks.

Täna on võistlustules ka Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja ja Rakvere linnanoorte näitetrupp. Neilt on, mida oodata.

Festival algab täna kell 12, päeva lõpetab Tartu Polygoni teatrikool Oska Lutsu “Kevade” ainetel sündinud lavastusega “Maailm muutub, aga meie mitte ehk Kevade”.

Homme algab esimene etendus kell 10. Festivalile panevad punkti Võru Kreutzwaldi kooli Lavarebased kell 16.50 algava etendusega “Lugu lahkest lohe Justusest ja printsess Miniminnist”.

Kell 18.30 kuulutab žürii välja paremad trupid.

Etendusi hindavad ja analüüsivad Rakvere teatri näitleja Anneli Rahkema, teatrikriitik Rait Avestik ning loodetavasti ka filmilavastaja Andres Puustusmaa.

Sissepääs festivalile on prii, nii et kasutage juhust, et saada ülevaade keskastme teatritruppide Eesti paremikust, oma maakonna võitjatest.

Festivali ajakava leiab Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kodulehelt uudiste alt.