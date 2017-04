Jooksvad kindralid ja ratturid lumes

21. aprill 2017

Nädalavahetusel võõrustab Pannjärve järjest kahte suurt rahvaspordiüritust: laupäeval kindral Tõnissoni jooksu ja pühapäeval Alutaguse rattamaratoni. Peale selle toimub rahvajooks ka Sillamäel.

Vabadussõja kangelase ja Virumaaga tihedalt seotud Aleksander Tõnissoni sünniaastapäeva tähistatakse juba 13. korda militaarjooksuga, mille rada on ka tänavu 21 kilomeetrit pikk ja kulgeb Pannjärve ümbruses. Mehed peavad rajale minema vähemalt 10kilose seljakotiga ja relvaga. Viimase puudumisel läheb seljakotti viis lisakilo. Naiste seljakoti raskus on 3,6 kilo, relva puudumisel 8,6.

Stardis kolm kindralit

Võistluse peakorraldaja, kaitseliidu Alutaguse maleva instruktor Aivar Oja tõdes, et tänavu muudavad raja läbimise keerukamaks metsa vahel olevad lumised ja jäised lõigud. Samas on Ojal hea meel, et sel aastal on militaarjooksu starti tulemas ka kolm tänapäeva Eesti kindralit, kel kõigil on jõustruktuurides kõrged ametid.

Nii stardib esimest korda kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem. Kaitseliidu ülem, samuti brigaadikindral Meelis Kiili on eelmisel neljal aastal autasustanud kindralijooksu parimaid. Tänavu seab ta ka ennast kannatlikule rajale. Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Aleksander Toots on militaarjooksul korduvalt kuulunud paremate sekka. Kuid esimest korda asub ta starti kindralinspektori auastmes, mis anti talle eelmisel aastal.

Militaarjooksu 21kilomeetrisel rajal saab eraldi arvestuses kaasa teha ka seljakoti ja relvata. Traditsiooniliselt on kavas 7,5 kilomeetri pikkune rahvajooks, mis on kujunenud Ida-Viru jooksuhooaja üheks olulisemaks avavõistluseks.

Aivar Oja sõnul oli eilseks registreerunud 225 osalejat, mis tõotab kindralijooksu osavõturekordit. Nii militaarjooksu kui rahvajooksu parimaid autasustatakse laupäeval Jõhvi keskväljakul toimuval kaitseliidu perepäeval kindral Tõnissoni ausamba juures.

Rohkesti jooksuhuvilisi on starti minemas ka pühapäeval toimuval Sillamäe jooksul. Mere ääres paikneval terviserajal on kavas läbida 2,5kilomeetrine ring kahel korral.

Pool tuhat ratturit

Pühapäeval toimuvale Alutaguse rattamaratonile on oodata aga poolt tuhandet ratturit. Tegu on kaheksaetapilise Eesti maastikurattasarja avavõistlusega. Kui varem oli põhidistantsiks kavandatud 46 kilomeetrit, siis sel nädalal otsustasid korraldajad kärpida seda viie kilomeetri võrra.

Peakorraldaja ja rajameister Avo Sambla ütles, et distants tehti lühemaks, kuna rajaolud on kevadele mitteomaselt talvised ja see muudab sõidu raskemaks. “Võinuksime jätta ka 46 kilomeetrit, aga sellise raja läbimine olnuks üsna kurnav. Otsustasime pisut säästa osalejaid, kes pole ehk hooaja alguses jõudnud veel piisavalt palju trenni teha,” sõnas ta.

Nädal tagasi avatud rajal sõiduks sadas Pannjärvel kohati maha rohkem lund, kui oli veebruaris suusamaratoni ajal, mil kümnekilomeetrine ring sõna otseses mõttes kraabiti ja veeti kokku, et üritus ära ei jääks. Nädala jooksul on lagedamatel kohtadel päike lund sulatanud, ent metsa vahel on Sambla hinnangul rajal lumiseid lõike siiski kokku umbes viie kilomeetri ulatuses. Peale selle muudavad raja läbimise raskemaks ka mitmed mudasemad lõigud.

Samas pakub Alutaguse rattamaraton traditsiooniliselt väga mitmekesise raja. On metsa- ja kruusateid ning õige pisut asfalti. Rada läbib ka turbaraba ja põlevkivikarjääri ning üht veetakistust.

Sambla sõnul on ta raja ettevalmistamisega tegelnud tihedalt kolm viimast nädalat. “Märgistustöö kõrvalt on tulnud eemaldada rajale langenud puid, samuti korjata eest teravaid kive,” rääkis ta.

Austa-Jõeääre duell

Ka sportlikus mõttes on Alutaguse maratonil oodata põnevat duelli viimaste aastate Eesti maastikuratta võidusõitude valitseja Caspar Austa ja neli aastat maanteeratturite Prantsusmaa profitiimi Cofidis kuulunud Gert Jõeääre vahel. Viimane naasis nüüd kodumaale ning kavatseb teha tugeva läbilöögi maastikurattasarjas.

Caspar Austa soovitab Alutaguse rattamaratonile tulijatel arvestada tavapärasest jahedamate temperatuuridega. “Ma isegi ei mäleta, et kevadel nii külm oleks olnud. Alutaguse rada on kindlasti kõigile läbitav ning põnev, küll aga tasub soojemalt riidesse panna ning rajale süüa ja juua kaasa võtta, sest energiakulu on suur,” tõdes kogenud võidukihutaja.

Ida-Viru ratturitest peaks Avo Sambla meelest parimas hoos olema Taavi Selder. “Ta on korralikus vormis. Ent tean, et ka kogenud Vova Všivtsev on kõvasti trenni teinud ja tahaks samuti sel võidusõidul Ida-Virumaa parim olla. Aga panustaksin ikka pigem Taavile,” sõnas ta.