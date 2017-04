Sotsid lähevad Jõhvis valimistele oma nimekirjaga

21. aprill 2017

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Jõhvi osakond otsustas eile, et osaleb sügisel toimuvatel kohalikel valimistel oma nimekirjaga, mille eesotsas on osakonna esimees ja Jõhvi riigigümnaasiumi õpetaja Hristo Neiland.

Nimekirja esikolmikusse peaksid veel kuuluma Illuka abivallavanem Ervin Metsatalu ja Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson.

Hristo Neiland sõnas, et kaalumisel oli ka sotside liitumine Jõhvis mõne valimisliiduga, ent peale jäi siiski oma nimekirja variant. “Leidsime, et kui Jõhvis tekiks vaid kaks suurt valimisliitu, siis võib kujuneda katastroofiline olukord, kui teine pool peaks üle poole volikogu kohtadest saama. Teiseks oli meie liikmete seas päris palju neid, kes pidasid õigemaks oma erakonna nime all kandideerimist, ja seda võimalust polnuks õige ära võtta,” ütles ta, märkides, et oma nimekirjaga valimistel osalemist soosib ka erakond.

Heaks tulemuseks peab Neiland viie koha saamist 21kohalises Jõhvi volikogus. “See teeks meist arvestava jõu ka tulevase koalitsiooni loomisel,” sõnas ta, lisades, et sotsid on nõus koostööd tegema nende erakondade ja valimisliitudega, kes tahavad ära hoida Jõhvi sattumist Kohtla-Järve võimude mõju alla.

Neilandi sõnul on sotside põhiloosung “Terve Jõhvi”. “Sel on mitmetähenduslik sõnum, mis viitab nii inimeste paremale tervisele kui ka tervele mõistusele. Ega seda viimast Jõhvi juhtimisel praegu just üle ei aja.”

Jõhvi sotsid loodavad nimekirja koondada 25-30 kandidaati. “Meil ei ole võib-olla väga palju laiemalt tuntud kandidaate, kuid küllaltki palju neid, kes on lugupeetud ja hinnatud oma ringkonnas,” märkis Neiland.

Jõhvis on siiani oma nimekirjaga valimistel osalemisest teatanud Reformierakond. Valimisliitu plaanib luua praegune vallavolikogu Teet Enok koos vallavanem Eduard Eastiga. Eraldi liitu kavatsevad koonduda mitmed volikogu opositsionäärid eesotsas endise volikogu esimehe Niina Neglasoniga.

Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu fraktsiooni esimees Vjatšeslav Šlõk ei olnud ka eile veel valmis plaanidest rääkima. (PR)