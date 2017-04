Jõhvis tuleb tuline valimislahing

21. aprill 2017

Sotside põhimõtteline otsus osaleda Jõhvi valimistel oma parteinimekirjaga kasvatab “võistkondade” hulka, kes praegu teadaolevalt kavatsevad sügisel hääli püüdma tulla, juba vähemalt viie-kuueni.

Erakondadest on kindlalt lubanud stardis olla veel Reformierakond. Kõigi eelduste kohaselt tuleb platsi ka Keskerakond. Ent teades, milline leppimatu lõhe on aastaid selle erakonna leeride vahel Jõhvis valitsenud, ongi põhiküsimus, milliseks see nimekiri kujuneb. Kas seal säilitavad juhtotsa praegused liidrid eesotsas Kaarel Pürgiga või võtavad võimu üle Kohtla-Järve-meelsed saadikud eesotsas Ljudmila Jantšenkoga, kes on seni kandideerinud Nikolai Ossipenko valimisliidus, või juhtub mingi ime läbi üllatus ja nad lähevad koos ühte nimekirja?

IRLi, Vabaerakonna või EKRE valimisnimekirja kokkupanemine Jõhvis näib väheusutavana, sest neil pole ei silmapaistvaid liidreid ega ka tugevaid kandidaate.

Küll aga sekkuvad lisaks parteinimekirjadele mängu veel paar-kolm valimisliitu. Ühte sepitsevad praegused opositsionäärid, teist volikogu esimees Teet Enok. Kõige vähem on selgust, mis saab Ossipenko valimisliidust Jõhvi − Meie Kodu. Selle fraktsiooni aseesimees Vjatšeslav Šlõk on varem Põhjarannikule öelnud, et hiljemalt märtsi lõpuks või aprillil alguseks saavad asjad selgeks, aga eile tõdes ta, et midagi pole selge.

Eelseisvate valimiste reljeefsemaks vastasseisuks kujuneb küsimus, kas minna Kohtla-Järve mõju alla või mitte. Selle tõid teiste hulgas selgelt välja ka sotsid ja ilmselt pole nemad ainsad.