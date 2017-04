Asjaliku naise käekott mahutab nii märkmiku kui supikana

19. aprill 2017

Avinurme puiduait tõi moedemonstratsiooniga õrnema soo ette kaheksa esimest puidust käekotti, mille sündi inspireeris vanakraamipoest leitud saja aasta vanune, ent hästi säilinud prototüüp.

Kasepuidust käekottide peres on heledaid ja tumedaid, rukkilille- ja roosimustriga. Eelmisel laupäeval olid nad puiduaidas peetud naistepäeva peakangelased. Ja samast päevast saab neid 55 euro eest osta.

Mahukus avaldas muljet

“Igal korralikul naisel on käekott või paar − mida rohkem, seda toredam. Ja mõni neist võiks olla päris puidust. Meie käekotid on saanud inspiratsiooni saja aasta vanusest prototüübist, mille leidsin Kadrina vanakraamipoest,” tutvustab puiduaida perenaine Eveli Tooming perefirmas AS E. Strauss ilmavalgust näinud uut tootesarja.

Just mahukus oli see, mis Toomingale päevinäinud, kuid üsna hästi säilinud koti juures muljet avaldas.

“Ka tänapäeva asjalik naine vajab mahukat käekotti. Naine, kes lahkub kodust varavalgel ja jõuab õhtuks koju, kannab kaasas kõike, mida vaja: rahakotti, dokumente, telefoni, võtmeid, prille, märkmikku ja tervet kana, et perele maitsev õhtusöök valmistada. Kott ei pea olema ainult iluasi, vaid ka praktiline,” tõdeb ta.

Käekottide puhul on tegu käsitööga, see puudutab nii maalingut kui õmblusi. “Meie meistrid on nendega kõvasti vaeva näinud, aga vastuseisu ei olnud, kuigi tegemist on meestega. Nad ütlesid kohe, et teeme ära,” rõõmustab Tooming.

Karta on, et ka Avinurme puidust käekotid võivad kesta sada aastat. Kuidas see aitab rohkem müüa, mis peaks olema iga tootja unistus? “Meie rõhume just sellele, et naisena oleme kõik edevad ja tahame erisuguse outfit´i juurde erisugust kotti.”

Esimese seeria tootearenduseks kulus umbes aasta ja kindlasti saab esimest pääsukest edasi tuunida. “Tahakski saada kliendi tagasisidet − võib-olla on vaja muuta koti suurust, värvi või kuju ja katsetada uusi mustreid? Minule on see olnud hästi põnev,” kinnitab Tooming, kelle peas liiguvad juba uued mõtted. Sest kliendid küsivad kogu aeg, mida on puiduaidas uut ja põnevat.

Taasleitud vana

“Tootearendusega tegelemine on eluliselt vajalik, kuigi ausalt öeldes tüütu, arvestades, et E. Straussil on sadu tooteid, mis tähendab laohoidjale parajat peamurdmist. Aga muudmoodi ei saa − pead olema pildis ja midagi uut pakkuma,” räägib Tooming.

See uus on tihti hästi unustatud vana. Näiteks puidust kuivainetopsid. “Leidsin ühe eestiaegse topsi vanavaralaadalt, varem polnud ma puidust varianti näinud, ikka plekist. Aga kui sa oled puidukiiksuga, siis sa märkad selliseid asju. Mõtlesingi pakkuda kuivainetopse nüüdisaja võtmes.”

Praegu on Tooming vaimustuses vanaaegsest puidust pissipotist. “Ta on nelja jala peal, seljatoe ja käetugedega. Ja seetõttu väga praktiline ning mugav − minu aastane laps käib seal alates viiendast elukuust potil. Mul on idee, et selle peab ka ära tegema.”

Võib-olla on see järgmine uus toode? Mõelda vaid, kui nunnusid modelle saab siis esitlusse kaasata!

“Miks mitte,” nõustub puiduaida perenaine. “Arvan, et paljud meie tooted on taasleitud vana − tuleb lihtsalt silmad lahti hoida. Meie vanavanemad olid päris targad. Võib-olla mõned kasutusviisid muutuvad, aga puit on ikkagi nii tore materjal, millest saab ikka ja jälle midagi uut välja mõelda.”