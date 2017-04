Energeetikud käisid plakatitega Tallinnas õigust nõudmas

19. aprill 2017

Eile piketeeris sadakond Narva energeetikut Tallinnas rahandusministeeriumi ees, protestides selle vastu, et kasumit teeniv ettevõte ei taha seda töötajatega jagada.

Ametiühingute keskliit teatas, et nad ei pea õigeks olukorda, kus Eesti Energia teenib rekordkasumit, ent samal ajal püüab minimaliseerida varasemalt kollektiivlepingutega tagatud töötajate õigusi.

Ametiühingud peavad olukorda ebaõiglaseks

Liit on seisukohal, et kuigi riigile kuuluv ettevõte Eesti Energia teenis 2016. aastal rekordiliselt 171 miljonit eurot puhaskasumit, soovib ettevõte endiselt oma töötajate arvelt kokku hoida.

“Tänane pikett ei toimu Eesti Energia vastu, vaid töötajate toetuseks. Eesti Energia ei tohiks unustada, et töötajad on need inimesed, kelle pühendunud töö ettevõttele kasumit teenib ja ilma töötajateta poleks ka Eesti Energiat,” nentis ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

Ametiühingujuhi sõnul on kõik punktid kollektiivlepingus aastatepikkuste läbirääkimiste tulemus ning nende kaotamine mõjub halvasti töötajate motivatsioonile, mis otseselt mõjutab kogu ettevõtte tulemuslikkust.

“Eesti Energia soovib viia kollektiivlepingutes kokkulepitud tingimused seadustega tagatud miinimumini. Ma väga loodan, et tööandja saab aru, et see pole mõistlik pakkumine. Olukorrale tuleb kiiresti lahendus leida,” lausus Peterson.

Eesti Energia ütles pressiteate vahendusel, et ettevõte arvestab oma palgapoliitika kujundamisel nii sektori konkurentsivõime tagamise kui ka palkade kasvuga. Eesti Energia sõnul moodustavad energiatootmise töötajate palgad ligikaudu 20 protsenti elektritoodangu omahinnast, mõjutades oluliselt ettevõtte konkurentsivõimet avatud turgudel.

“Peame väga oluliseks, et meie töötajad saaksid konkurentsivõimelist töötasu. Selleks oleme suurendanud Enefit Energiatootmise töötajatel põhipalka 2017. aastal keskmiselt viis protsenti,” sõnas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Ta lisas, et ettevõte soovib, et kollektiivlepingutes olevad seaduses ettenähtust soodsamad hüved oleksid üle viidud töötajate põhitasudesse.

Kõige rohkem soodustusi

Vastavalt kehtivale kollektiivlepingule laienevad Enefit Energiatootmise töötajatele 14 toetust ja üheksa lisatasu, mis on soodsamad seaduses määratud tingimustest. “Teistes Eesti Energia üksustes ei kehti samaväärsed toetused ja lisatasud samas mahus. Meil on kontsernis kokku seitse kollektiivlepingut, kus igaühes on tingimused veidi erinevad. See erinevus võib kajastuda ka palgas,” lausus ettevõtte juhatuse liige.

Tema sõnul arutas ettevõte viimati ametiühingutega ettepanekut tõsta 1. aprillist juba toimunud põhipalga viieprotsendilisele kasvule lisaks töötajate põhipalka veel keskmiselt kolme protsendi võrra ja säilitada kõik kehtivad lisatasud ja soodustused, kuid vähendada samas töötajate lisapuhkusi kuni seitsme päeva võrra.

2016. aasta lõpu seisuga oli Eesti Energia Ida-Virumaa ettevõtete keskmine kuu kogupalk umbes 1400 eurot, mis on kõrgem nii Ida-Virumaa (umbes 900 eurot) kui kogu Eesti (umbes 1200 eurot) keskmisest kuu kogupalgast, teatas energiakontsern.