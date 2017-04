Ratast sõnast

18. aprill 2017

Eile tõstatus riigikogu infotunnis juba teist korda Alutaguse hiigelvalla küsimus. Sellele kaheksa valla (Tudulinna, Alajõe, Iisaku, Mäetaguse, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila) sundliitmise plaanile on vastu nii omavalitsused kui ka kohalikud elanikud. Viimaste puhul on väga kaalukas argument, et inimesed tulid arvamust avaldama erakordselt aktiivselt − nii palju pole mõnel pool valijaid väljas isegi riigikogu valimistel. Ja peaaegu kõik, kes urni juures käisid, ütlesid hiigelvallale “ei”.

Valitsus sattus tobedasse olukorda kohe, kui hiigelvalla otsuse tegi. Sellega näidati, et tegelikult ei tea ministrid ega neid nõustanud ametnikud suurt midagi kohalikest oludest, jäädes uskuma minister Korbi, kes aga samuti siin asjatundlikkusega ei hiilanud.

Kuigi Mihhail Korbil polnud eriti riigikogus argumente, kaitsmaks Alutaguse suurvalla ideed (peale selle, et uus vald saab olema jõukam kui Jõhvi), oli peaminister Ratase eilne esinemine parlamendis veelgi segasem. Ratas kasutas tüüpilisi demagoogiavõtteid, püüdes konkreetsetele küsimustele vastamisest kõrvale hiilida ning jõudes Alutaguse valla teemast lõpuks matusetoetuste ning koolilõunateni.

Ent valitsusjuht andis siiski väga olulise lubaduse: valitsus ei lähe rahva tahte vastu. Ja kui Ratas on sõnapidaja mees, siis ei peaks Alutaguse hiigelvalla ideest asja saama. Sest rahvas on rääkinud ja nagu Ratas isegi meenutas, on põhiseaduse järgi rahvas Eestis kõrgema võimu kandja.