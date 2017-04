Jooksuhooaeg tuleb taas sündmusterikas

5. aprill 2017

Ida-Virumaa kevadsuvine jooksukalender on sündmusterikas: peaaegu igal nädalal toimub vähemalt üks suurem jooksuvõistlus.

Eelmise aastaga võrreldes jäävad mõned jooksud tänavu toimumata, kuid nende asemel on sündinud jällegi uued võistlused.

Kaks menukat jooksu võtsid puhkuse

Kui mullu pälvis palju tähelepanu Viivikonna esimene elamusjooks, mis tõi paljude aastate järel elevust selle väljasureva kaevandusasula ahervaremeis hoonetega palistatud tänavatele, siis tänavu see kordamisele ei lähe. Mullune peakorraldaja Rene Kundla on asunud Ida-Viru spordiliidu peasekretäri ametist tööle rahvusringhäälingusse ja talle pole seni asendajat leitud.

Ära jääb ka kahel eelneval aastal juuni alguses toimunud ümber Kuremäe kloostri jooks. Seda võistlust ühiskondlikus korras korraldanud Margit Ahu tõdes, et sel aastal pole tal õnnestunud korraldustoimkonda kokku saada. Kahel eelmisel korral sai korraldamise taseme latt kõrgele seatud. “Kehvemini ei tahaks jooksu korraldada, seepärast otsustasin jätta tänavuse aasta vahele,” sõnas ta.

Küll aga toimub ka sel aastal Margit Ahu juhitava spordiklubi Murakas eestvedamisel Pannjärve murdmaajooksusari. Selle esimene etapp leiab aset juba 17. mail.

Karneval ja jooksukool

Ida-Virumaa jooksuhooaja juhatas sisse 1. aprillil Narva kesklinnas toimunud Lõbus jooks, mis pigem on siiski rohkem karneval kui tõsine võistlus, sest 2 kilomeetri rajale oodati silkama kostümeeritud osalejaid. Osavõtutasudest kogutud raha läks Narva parasportlastele, vehklejatele Dmitri ja Valentin Krassikovile, kes seadnud eesmärgiks jõuda 2020. aastal paraolümpiale. Jooksu korraldanud Narva spordiklubi Motus on ka viieetapilise Narva jooksusarja korraldaja. Esimene etapp − jüriööjooks − joostakse 23. aprillil Narva-Jõesuus.

Motuse eestvedamisel alustas kevadel Narvas tegevust jooksukool, kus asjatundjad jagavad huvilistele tarku mõtteid, kuidas õigesti joosta, sobivaid koormusi ja treeningumahte valida ning samas vigastusi vältida. Ühistrennid toimuvad kaks korda nädalas. Mais on lubanud Narva jooksukooli õpilastele nõuandeid jagama tulla ka Eesti praegune parim maratonijooksja Roman Fosti.

Üks jooksukooli põhilisi eesmärke on valmistada jooksuhuvilisi ette Ida-Viru suurimaks jooksusündmuseks Narva energiajooksuks, mis sel aastal toimub 10. juunil.

Narva energiajooks sihib osavõturekordit

Kui eelmisel aastal jäi energiajooksul osalejate arv loodetust napimaks paduvihma ja juunikuu kohta erakordselt külma ilma tõttu, siis tänavu loodab peakorraldaja Mati Lilliallik taas ületada 2015. aastal püstitatud osavõturekordit. Tookord oli eri distantsidel rajal 4014 osalejat. “Olen veendunud, et Narva energiajooksul on kasvuruumi veel küllalt. Kui tänavu ilmaga vähegi rohkem veab, siis on täiesti reaaalne, et kohale tuleb üle nelja tuhande osaleja,” sõnas ta. Eilse seisuga oli tänavusele Narva energiajooksule registreerunud ligemale pool tuhat inimest.

Lillialliku sõnul toimub tänavune jooks täpselt samal rajal, kus mullugi. Stardi- ja finišipaik asuvad Narva jõe ääres Joaorus Hermanni kindluse ja uue rannahoone vahel. Distantsid on traditsioonilised: poolmaraton, milles selgitatakse ka Eesti meistrid, ning 7 km jooks ja kõnd. Lisaks ka lastejooksud. Finišijärgse kontserdi annab sel aastal Marju Länik.

Esimest korda Pagari-Mäetaguse jooks

Narva energiajooksuks on praegu paslik aeg hakata valmistuma väiksematel rahvajooksudel osalemisega. Neid tuleb alates sellest laupäevast ridamisi. Uue võistlusena asub Ida-Viru jooksukaardile 8. aprillil toimuv kahe mõisa jooks. Tegu on 7 kilomeetri pikkuse teekonnaga Pagari mõisa eest Mäetaguse mõisani. Osalejad toimetatakse bussidega Mäetaguselt Pagarile, kus start antakse kell 12. Samal ajal lähetakse Rajakülas rajale lühemal, 2,7 km distantsil osalejad.

Selle jooksu peakorraldaja, Mäetaguse valla spordijuht Taavi Toomel ütles, et jooksuga tähistatakse valla 25. aastapäeva, kuid plaanis on muuta see traditsiooniliseks võistluseks.

Kaks nädalat hiljem toimub Pannjärvel kindralijooks, mille rada kulgeb sealsamas, kus talvel looklevad suusarajad. 28. aprillil stardib aga juba 36. korda Püssi seeriajooks, mis on üks pikema ajalooga rahvaspordivõistlusi Ida-Virumaal.

Suuremad jooksuvõistlused Ida-Virumaal kevadsuvel

8. aprillil kahe mõisa jooks − Pagarilt Mäetagusele

22. aprillil kindralijooks Pannjärvel

23. aprillil Sillamäe jooks

23. aprillil Narva jooksusarja I etapp − jüriööjooks Narva-Jõesuus

28. aprillil Püssi seeriajooksu I etapp Püssis

13. mail Sillamäe treppide jooks

17. mail Pannjärve murdmaajooksusarja I etapp Pannjärvel

19. mail Püssi seeriajooksu II etapp Uljastel

20. mail Eastmani heategevusjooks Kohtla-Järve linnapargis

27. mail Jõhvi − Kohtla-Järve promenaadijooks

28. mail Narva jooksusarja II etapp − Narva promenaadijooks

10. juunil Narva energiajooks

14. juunil Pannjärve murdmaajooksusarja II etapp Pannjärvel