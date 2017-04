Viivikonnast saab tõenäoliselt Vaivara valla osa

4. aprill 2017

Kohtla-Järve linnavalitsus küsib 23. ja 24. aprillil Viivikonna elanikelt arvamust linnaosa Vaivara valla koosseisu arvamise kohta; ühinemiskokkuleppe eelnõu on linnal juba valmis.

Mullu kevadel tegi Vaivara vallavolikogu Kohtla-Järve linnavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi Viivikonna linnaosa, sealhulgas Sirgala ühendamiseks Vaivara vallaga. Vald pöördus ka rahandusministeeriumi ja haldusreformi Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni poole, tehes ettepaneku saada piiride muutmiseks riigilt toetust. Põhjenduseks toodi Viivikonna ja Sirgala amortiseerunud infrastruktuur, mistõttu asumid vajaksid tänavate, kommunikatsioonide ja sotsiaalse taristu korrastamiseks lisainvesteeringut.

Samuti leiti Vaivaras, et kuna Kohtla-Järve linn pääseks linnaosa ära andes sealsetest tulevikus vajalikest kuludest, oleks aus, kui linn jätkaks mõnda aega kahanevalt selle linnaosa rahastamist ka Vaivara valla osaks mineku järel.

“Näiteks esimesel aastal 75% sellele linnaosale tavapäraselt planeeritud kuludest, teisel 50 ja kolmandal 25%,” pakkus Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko seisukoht oli, et seesugune “tagantjärele” rahastamine pole üldse teema, mida arutada.

Tulevikuta asula

Sealtmaalt on haldusreform jõudsate sammudega edasi liikunud, Vaivara vald Narva-Jõesuu linnaga ühinemislepinguni jõudnud ning vabariigi valitsus teinud ettepaneku noile kahele Sillamäe linn sunniviisil juurde liita.

Sundliitmise ettepanekus tõsteti taas esile ka Viivikonna teema: Vaivara valla piiri muudetakse senise Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa territooriumi arvamisega valla koosseisu, põhjendades seda Viivikonna ja Sirgala loogilise kuulumisega Vaivara valla juurde.

Ettepaneku seletuskirjas märgitakse, et infrastruktuur Viivikonnas on “täielikult amortiseerunud ning selle taastamiseks puuduvad vahendid nii Kohtla-Järve linnal kui eelduslikult ka Vaivara vallal. Arvestades kahanenud rahvaarvu ning infrastruktuuri tänast olukorda pole vastavate linnaosade arendamisel ka mingit perspektiivi”.

Odavam on välja suretada

“Nii ongi, perspektiivi tõesti ei ole,” ütles Veikko Luhalaid. “Loogiline oleks Viivikonna elanikud sealt välja tuua, anda neile uues majas korter, mille nad mõne aja pärast − olgu see viis või kümme aastat − endale võiksid saada.”

Esimene kogemus on vallal juba olemas: viimase aasta jooksul on mõni pere Viivikonnast Sinimäele munitsipaalüüripinnale kolinud, lapsed käivad kohalikus koolis ja lasteaias.

Luhalaiu sõnul on omavalitsusel odavam see piirkond välja suretada kui tulevikuta paika arendama hakata.

“Need, kellel on seal eramaja või talu tüüpi majapidamine, võivad loomulikult sinna edasi jääda, aga neil tuleb arvestada, et kauplust või raamatukogu me seal kindlasti arendama ei hakka,” märkis ta.

Rahvastikuregistri andmetel elab Viivikonnas ja Sirgalas 120 – 150 inimest. Kui palju on peresid, kellele tuleks uus elamispind leida, ei oska Veikko Luhalaid praegu veel öelda.

“Tõenäoliselt oleks vaja ühte korterelamut või paari ridaelamu tüüpi maja,” arvas ta. “Riigiametnikud on lubanud selleks rahastamisvõimalusi otsida, üks võimalus on ka riiklik üürimajade programm.”

Kohtla-Järvel hakkas kiire

Mullukevadine Vaivara valla ettepanek asjalikumat arutelu kaasa ei toonud.

Küll aga innustas Kohtla-Järve linnavalitsust tegutsema vabariigi valitsuse poolteise kuu tagune liitmisettepanek. Eelmisel nädalal teavitas linn Viivikonna elanikke 23.- 34. aprillil toimuvast küsitlusest (“Kas toetate Viivikonna linnaosa arvamist Vaivara valla koosseisu?”), reedel saadeti Vaivara vallale Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla ühinemiskokkuleppe eelnõu, seda koos ettepanekuga homme linnavalitsuses kohtuda ja lepet arutada.

Eelnõu kohaselt antakse Viivikonnas asuvad linnale kuuluvad kinnisasjad ja linna bilansis olevad varad vallale tasuta üle. Mingist lisarahastamisest juttu ei ole.

Eile Tallinnas viibinud Veikko Luhalaid ütles, et pole jõudnud eelnõuga tutvuda ega saa seda veel kommenteerida.

Kohtla-Järve linnapeaabi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosas Tiit Lillemets ütles, et nii palju kui tal Viivikonna elanikega võimalik Vaivaraga liitumine jutuks on tulnud, ei osata sellest eriti midagi arvata.

“Ega nendel eriti vahet ole, millise omavalitsuse all olla; neile on oluline end mitte mahajäetuna tunda,” ütles ta.