Staadionimaratoni toidulaua jaoks käib annetuste kogumine

4. aprill 2017

18. ja 19. juuliks Iisakusse kavandatud Ida-Virumaa staadionimaratoni jaoks käib annetuste kogumine toidulaua katmiseks.

Veebikeskkonnas Stardipaik.ee käib rahakogumine kampaaniaks “Täidame supipaja Iisaku staadionimaratoniks”. Annetuste kogumise algataja, Tartu ülikooli Narva kolledži õppejõu ja maratonijooksuhuvilise Aet Kiisla sõnul on plaan saada kokku vähemalt 600 eurot, mis võimaldaks teha suppi ning osta muid toiduaineid ligikaudu 80-le maratonil osalejale ja 60-le ürituse läbiviimisel abiks olevale vabatahtlikule.

Ida-Virumaa staadionimaraton on viimastel aastatel pälvinud osalejatelt hea korralduse eest ohtralt kiidusõnu ning jooksuportaali Marathon100 külastajad valisid ta teist aastat järjest Eesti parimaks väikeseks jooksuürituseks. Paraku rahaliselt jäi eelmise aasta üritus miinustesse ning sel aastal on olnud selle läbiviimine küsimärgi all.

“Mina ei taha sellega leppida, et selline äge üritus ära jääb,” ütles Kiisla, kes ise eelmisel aastal esimest korda Iisakus gümnaasiumi 400meetrisel staadioniringil maratoni läbis ja on sel aastal võtnud korraldamise osaliselt oma õlule.

Praegune annetuste kogumine on osa ürituse korraldamiseks vajaliku raha kokkusaamiseks. “Kui annetustega 600 eurot kokku saame, siis on julgem edasi minna ja kuulutame ka registreerimise välja,” lubas Kiisla.

Eileõhtuse seisuga oli annetatud juba 135 eurot ja kampaania kestab veel 12 päeva. Ürituse toetajatele lubatakse sõltuvalt annetuse suurusest tänusõnu, suppi ja T-särki, kui üritusele kohale tullakse. 50 euro annetajat ootab aga ees rohkem kui tund aega kestev Narva ekskursioon, joostes koos Aet Kiislaga, või jalgsiekskursioon koos telemees Ago Gaškoviga. 75 euro puhul järgneb ekskursioonile ka eine Narva restoranis Rondeel. (PR)