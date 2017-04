Sonda vald leiutab ajamasinat

1. aprill 2017

Läbi ajaloo raudteega tihedalt seotud olnud Sonda tahab luua elamuskeskuse, kus mängitakse aja ja ajastutega, kuhu kohale veab nelja vaguniga rong.

“Sondas tuleb küsimust, mis oli enne, kas muna või kana, küsida hoopis nii: mis oli enne, kas raudtee või mets? No ja esimesena vist ikka ehitati raudtee, et saaks metsa vedada,” rääkis Sonda vallavanem Andrea Eiche naljatamisi, kuidas sündis idee, mis peab aprilli alguseks − piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi avanemise ajaks − tugeva kontseptsioonina kaante vahele saama.

Sõidab ajas tagasi

Ajavaguni nime kandva elamuskeskuse põhiatraktsioonid hakkavad asuma neljas vagunis. Ajamasinateks muudetavad vagunid sõitsid alles hiljuti mööda Eesti raudteed ja vedasid inimesi, tulevikus peaks ühest neist saama laste mängumaa, teisest magamisvagun, kolmandast restoranvagun ning peamiseks atraktsiooniks saab ajavagun.

Mänguvagunist saab rongi saba, kus lastele pakutakse mitmeid tegevusi. Juhikabiini tehakse simulaator, mis lubab igaühel rongi juhtida. Rongi olemasolevad nupud ja kangid säilitatakse originaalkujul, kuid nende külge ühendatakse arvuti, mis reageerib vajutustele. Akende asemel on ekraanid, mis imiteerivad rongi sõitmist.

Elamuskeskuse nimevagunis ehk ajavagunis hakatakse väänama aega ja kaotama ajataju. Selles tuleb Sondale appi teaduskeskus AHHAA, kes praegu ajavaguni sisu kokku paneb.

Ehkki lõplik sisu selgub lähiajal, näeb vaguni kontseptsioon ette, et seal olevad kellad käivad eri kiirusega ja näitavad eri aega. Siin saab tutvuda aja valitsemisega, aegruumi painutamisega, ajataju kaotamisega. Aga loomulikult ka ajas rännata.

“See näeks välja nii, et kui inimene sisestab sõidusuunaks Mustvee ja aastaks 1921, siis täpselt selline pilt akendeks olevatelt ekraanidelt jooksma hakkabki,” rääkis Eiche, kelle sõnul on nad pidanud eelläbirääkimisi rahvusringhäälinguga vanade dokumentaalkaadrite saamiseks, mis hiljem filmiks kokku monteeritakse ja rongi akendele manatakse.

Ajas saab rännata ka teistes vagunites. Magamisvagunis on kupeed neljast ajastust. Alates uhkeldavast tsaariajast läbi esimese Eesti Vabariigi nõukogude aega.

Samuti on restoranvagun jagatud osadeks, kus on esindatud eri ajastud. “Tahaksime seda seada nii, et ajastud mõne aja tagant vahetuvad, et inimestel oleks huvi tagasi tulla,” rääkis Eiche.

Reaalajas saab samuti sõita

Vagunite juurde kuulub keskuse peamaja, milleks on kunagine vagunidepoo. “Tegemist on ühe vanema ja ilusama Sonda hoonega, mille kordategemine oleks ilus samm,” ütles Eiche.

Depoohoones saaks tulevikus pidada seminare, konverentse ja kontserte ning osaliselt võiks see üle võtta rahvamaja funktsioonid. Veetorni peaks tulema vaateplatvorm ja galerii.

Territooriumil, millest osa on praegu valla käes, osa aga kuulub veel riigile, peaks tulevikus saama sõita väikese rongiga ühe atraktsiooni juurest teise juurde. Muu hulgas on territooriumile planeeritud laste mänguväljak ja piirkonna makett. Lisaks rongile saab sõita ka dresiiniga.

“Oleme rääkinud meie regiooni suuremate turismiatraktsioonide esindajatega võimalusest, et just meie esimese kohana Tallinna poolt tulles võiksime müüa kogu piirkonna ühispakette,” rääkis vallavanem. Ka Kiviõli regiooni Virumaa südame turismipiirkonna keskus võiks olla Sonda ajavagunis.

Keskuse rajamine, mille ideekontseptsiooni väljatöötamisse on kaasatud Cumulus Consulting, kes tegeleb praegu ka Aidu veespordikeskuse arendamisega, teaduskeskus AHHAA, Projekt O2 ja Kaos Arhitektid, läheb kokku maksma ligikaudu 2,5 miljonit eurot. Objekt loodetakse valmis ehitada piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi toel ning omaosalus tuleks eelkõige ühinemistoetusest. “Oleme juba ka oma läbirääkimispartnereid teavitanud, et see on meile objekt prioriteediga number üks ning selle väljaehitamiseks tuleb meil ilmselt laenu võtta,” ütles vallavanem.

Piirkondade konkurentsivõime tõstmise Ida-Virumaa programm avatakse aprilli alguses.