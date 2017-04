Vabaerakond pole suutnud parteide nuumamist väärata

1. aprill 2017

Märtsi keskel tegi Eesti poliitmaastiku uustulnukast Vabaerakond Ida-Viru visiidi, mille käigus uuris Põhjarannik erakonna esimehelt Andres Herkelilt, kuidas on “nooruk” oma iseseisva elu alguses hakkama saanud.

Nüüdseks on Vabaerakond olnud parlamendis täpselt kaks aastat. Teie lävepaku ületamine oli ilmselt ka paljudele poliitikavaatlejatele suur üllatus.

Me ei tulnud kindlasti selleks, et poliitikavaatlejaile ninanipsu anda. Neljaparteiliseks ahenenud kartellistruktuur oli muutunud väga suletuks ning meie olime avatuse ja demokraatia kaasamise eest kõnelejad. Unikaalne saavutus oli väärata seda, et ükski päris uus jõud − EKRE-l oli Rahvaliidu vana kehand ja liikmeskond olemas − pole viimastel valimistsüklitel suutnud riigikokku jõuda. Tegime seda märkimisväärse rahata − inimeste endi ja nende toetajate vahenditega −, millega vastandusime erakondadele, kes on ahne käega riigieelarvest raha võtnud. Meil õnnestus kõnelda erakondade rahastamise teema suureks probleemiks. Meie meelest on tegu suure ebaõigluse ja struktuurse kitsaskohaga demokraatia funktsioneerimises.

Miks teil pole õnnestunud sellist parlamendierakondade riiklikku nuumamist väärata?

Probleemi on teadvustatud. Arvan, et sellele aitavad kaasa ka kohalike omavalitsuste valimised, kus erakondade nimekirjad saavad eelmainitud raha, aga valimisliitudel selline võimalus puudub. Vabaerakond − deklareerides, et toetame valimisliite − ei saa meile nüüd riigieelarvest eraldatavat raha valimisliitude kampaaniaks kulutada, sest seadus seda ei võimalda. Näen siin analoogiat Artur Talviku autoga, kuhu oli enda raha eest pandud paar pildikest, ja peagi on küsimus, kas seda võis teha või on selline piirang põhiseadusvastane, riigikohtus. Ilmselt on olemasoleva süsteemi muutmiseks kaheksast kohast riigikogus vähe ja teised erakonnad on leidnud, et see on liiga kallis hind meie koalitsioonis osalemise eest maksta.

Eelmise koalitsiooni moodustamisel oli ilmselge ka see, et kõigi osaliste puhul oli ministriportfellide tahtjaid rohkem kui portfelle. Sellest kõneleb nii meie väljajätmine kui ka see, et teemaks on võetud ministriportfellide arvu võimalik suurendamine. Kindlasti pole väheoluline, et paljudel suurtel parteidel on kampaaniatest jäänud võlad. Samast, saadikute arvu pealt tuletatud rahast on neid tasutud, aga sellest ei piisa, et astuda sammu nimetatud raha vähendamise poole. Eks sellest kõnelevad ka Keskerakonna n-ö ootamatult esile kerkinud kohustused, mis sunnivad neid ilmselt oma kinnisvarast loobuma.

Olete Vabaerakonnaga kahest koalitsioonist, mis teie ajal moodustati, kõrvale jäetud, aga kumb neist on teile isiklikult sümpaatsem?

Kindlasti oli Reformierakond liiga kauaks võimule jäänud. Nagu on öelnud Andres Ammas: järgnenud, uuele koalitsioonile anti a priori esimese saja päeva jooksul, ja tõenäoliselt antakse veel, andeks igasuguseid patte ainuüksi selle eest, et see tuulutus sai teoks. Aga kaalukausile ma kahte koalitsiooni ei paneks, sest vaadates kas või haldusreformi kulgu, ollakse täpselt astutud Reformierakonna saabastesse. Ma ei ütle, et haldusreformi oleks olnud võimalik peatada, küll aga oleks saanud seda muuta vähem dogmaatiliseks, mõistlikumaks, erandeid lubavamaks. Väga palju halba on korda saadetud 5000 elaniku nõudega, millega omavalitsused on pandud sundseisu ja mille tagajärjel on üle Eesti mitteotstarbekad ja isegi absurdsed ühinemisskeemid.

Mida kosta, kui avalikkuses ilgutakse, et Vabaerakond otsib siiani oma maailmavaadet?

Kommenteerijad on ilmselt segaduses, kui me ei taha mahtuda väljakujunenud skeemidesse ja kastidesse. Oleme selgelt öelnud, et meie maailmavaade on paremtsentristlik. See, millest konkurendid ilmselt aru ei saa, on, et sellega kaasneb demokraatia põhialuste kaitsmise pakett. Andsime endale aru, et 2015. aastal tuli meie elaaniga kokku küllalt palju erisuguseid inimesi. Oleme praegu liikumas Euroopa tasandil Rahvaparteiga liitumise suunas, aga enne seda oli oluline need teemad sisemiselt selgeks rääkida. Mis puudutab meie sarnasust IRLiga, mis on samas katusorganisatsioonis, on meie erakond mõnevõrra vabam − nagu nimigi ütleb − ja oleme palju ajakohasemad.

Praegune koalitsioon pole − vastupidi Reformierakonna ennetavale kraaksumisele − Eesti senist välispoliitilist suunda muutnud, aga on mõningaid ohumärke.

Signaalid näiteks Repsilt, Toomilt ja Stalnuhhinilt on väga halvad. Aga ma tõepoolest loodan, et Eesti välispoliitika jääb ühtseks ja järjepidevaks. Kuigi aeg-ajalt püstitatakse küsimusi “miks me Venemaaga läbi ei saa?” ja “miks meie turg pole avatud?”, ei saa meie välispoliitika olla oluliselt teistsugune, kui see on olnud viimastel aastatel − kui Eesti tahab olla iseseisev rahvusriik. Probleeme, mis meil on Venemaaga, ei saa lahendada ühegi poliitiku isiklikest suhetest lähtudes. Kui tekib võimalus pragmaatiliseks koostööks, siis seda koostööd tuleb teha, aga praeguses maailmas olen ma selle võimaluse suhtes kahjuks pessimistlik.

Jüri Ratas ütles, et järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste teemaks saab kodakondsuse jagamine. Seni on kehtinud kokkulepe, et ses küsimuses ollakse järjepidevad. Arvan, et meil pole vaja teemasid, mis ühiskonda lõhestavad, kindlasti mitte nullvariandi kodakondsust. Vastupidi: peaks tegelema teemadega, mis suurendavad ühiskonna sidusust, integratsiooni, keeleõpet. 1990. aastate alguse valik, riigi järjepidevus, on kindlasti olnud õige.

Kahtlemata on olemasolev koalitsioon IRLile kõige ebamugavam, aga siin on ka peaministripartei vastutus. Kui Ratas soovib olla efektiivne peaminister, peab ta hoidma koalitsiooni nii, et otsused ei sea ühte koalitsiooni osapoolt ebamugavasse olukorda − nagu intervjuud Sputnikule või jutt omandireformi “kahjude” hüvitamisest. Vabaerakonna osalus selles koalitsioonis oleks ka neid pingeid aidanud oluliselt maandada ja poleks andnud Keskerakonna Kremli-meelsele osale nii suurt kaalu, nagu tal siiski paistab olevat.