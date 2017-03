Uus saade toob telepurki idavirulased

31. märts 2017

Eelmisest laupäevast on ETV+ eetris noortele vaatajatele suunatud uus hariduslik-meelelahutuslik programm “TECHnolik”, mis kajastab uuemaid tehnoloogiaid ja nende rakendamist tavaelus. Igas kevadhooaja saates näitavad oma taiplikkust Ida-Viru kooliõpilased.

Saateformaadi idee sündis 2015. aasta sügisel telekanali ETV+ esimesel meediamaratonil ning võitis Suurbritannia saatkonna eripreemia, mis andis võimaluse seda koos Briti rahvusringhäälinguga BBC edasi arendada.

Britid inspireerisid

“Meie meeskonnas ei olnud ühtegi meediaguru,” meenutas saate peaprodutsent Jana Pavlenkova, kes tol ajal oli ametis Ida-Viru maavalitsuses. Seetõttu kulus õppreis BBC lastekanali toimetusse saatetegijatele marjaks ära.

“Minule oli kõik superelamus, alates stuudiote valgustusest ja lõpetades sellega, kuidas töö võtteplatsil toimub. Pidevalt on seal tootmises neli tehnoloogiaga seotud lastesaadet. Näiteks jookseb seal samalaadne programm “TechnoBubble”,” rääkis Pavlenkova.

Kohapeal avanes võimalus suhelda ka maailma kõige kauem eetris olnud lastesaate “Blue Peter” produtsendiga. Saadet näidatakse 1958. aastast ja see pakub lastele väljakutseid, millega hakkamasaamist premeeritakse eri rinnamärkidega. Näiteks kui laps meelitab sõbra või pereliikme proovima mõnda uut spordiala, saab spordimärgi.

Pavlenkova märkis, et BBC reis pakkus eelkõige insipiratsiooni, sest saate tegemise aja-, raha- ja inimressurss pole Briti ja Eesti rahvusringhäälingus võrreldavad. “Meie tegime kevadhooaja neli saadet teiste tegemiste kõrvalt kolme kuuga − see on projektipõhiste asjade häda. Normaalne oleks sellele pühenduda pool aastat.”

Katsetab poja peal

“TECHnoliku” saate formaat sai aga BBC mentori heakskiidu.

“Öeldi, et selle kohta pole meile midagi soovitada ja me tabasime ära, mis lastele meeldib. Mul oli seda lihtne teha, sest kodus kasvab 9aastane poeg, kelle peal saime oma mõtteid testida,” tõdes Pavlenkova. Tema sõnul soovitakse noortele televaatajatele näidata, et uued tehnoloogiad ei ole muinasjutt või ulmefilm, vaid tänapäev, kus me elame.

Kevadhooaeg annab vastused küsimustele, kuidas saab õhust elektrit, kuidas energia mahub patareisse, mida koguvad superkondensaatorid ja millal hakkavad robotid inimesi õpetama. Saatesse mahuvad arutelud teadlastega, virtuaaltuurid Eesti innovaatilistesse ettevõtetesse ja lõigud koolidest, kus noored saavad oma tehnoloogilise taiplikkusega hiilata. Peategelane Technolik näitab, mida saab meisterdada kodus.

Esimeses saates oli teemaks põlevkivi- ja tuuleenergeetika, selleks külastati Eesti Energia elektrijaamu Narvas ja Auveres ning tuuleparki; koolidest oli kaasatud Narva keeltelütseum.

Eesti Energia tootmise kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva leidis, et “TECHnolik” on telemaastikul teretulnud, sest on vähe saateid, mis räägiksid lastele tõsistest asjadest.

“On väljakutse rääkida lastele neile arusaadavas keeles tööstusest ja uutest tehnoloogiatest. “TECHnolikus” mõeldakse kogu aeg sihtrühmale ja seal kasutatav keel sobib lastele,” kommenteeris Derbneva.

“Eesti konkurentsivõime parandamiseks vajame lähiajal tugevaid insener-tehniliste alade spetsialiste. Et oleks tehnilistele aladele kõrgkoolidesse astujaid, peame rohkem pöörama tähelepanu noortes tehniliste alade vastu huvi tekitamisele. Sellised saated aitavad huvi tekitamisele ja kasvamisele kindlasti kaasa,” lisas Derbneva.

Sel laupäeval eetrisse minev saade on pühendatud energia talletamisele ja hoidmisele. Saatemeeskond läheb külla Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja superkondensaatoreid tootvasse Eesti tehnoloogiaettevõttesse Skeleton Technologies. Ettevõte on valitud maailma saja mõjukama hulka, mis töötavad välja innovaatilisi ja puhtaid energialahendusi.

Telesaade on vene keeles eestikeelsete subtiitritega ja seda saab järelvaadata portaalis etvpluss.ee.

Pojekti rahastasid Briti nõukogu ja Põhjamaade ministrite nõukogu esindus Eestis. Pavlenkova loodab, et saatesari saab jätku.