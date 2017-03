Juhtimiskriis Narva-Jõesuu linnavalitsuses süveneb

31. märts 2017

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehe vahetumine kaks ja pool nädalat tagasi on põhjustanud kuurortlinnas juhtimiskriisi. Võimukoridorides valitsevad suhted meenutavad kommunaalkorteris elutsevate halbade naabrite vahelisi suhteid.

Kalle Kekki sai Narva-Jõesuu linnavolikogu esimeheks 13. märtsil, ent juba järgmisel, 22. märtsi istungil sai selgeks, et viljakat koostööd linnavalitsusega tal tekkinud pole. “Ei tea, milleni see viib,” kommenteeris omavalitsusjuht eile.

Suhted ei laabu

Esimesena andis Kekki väidetavalt jultunud käitumisest teada linnavalitsuse liige Olga Batluk, kes linnapea puhkuse ajal viimase kohuseid täitis.

“Need poolteist nädalat näitasid selgelt, et millegipärast on suhtumine meisse [ametnikesse] lihtsalt kohutav, nagu ka suhtlemismaneer,” rääkis Batluk 22. märtsil. “Loobitakse fraase stiilis “Mida sa siin istud, ma ootan sind juba tund aega!”. See on ebakorrektne! Me oleme ju siin kõik täiskasvanud inimesed, kes võivad rahulikult omavahel asju arutada ja kokkuleppele jõuda. Milline olukord ka poleks, kõige tähtsam on alati inimeseks jääda.”

Kalle Kekki ise ütles selle peale, et kõik polnud sugugi niimoodi, ent temagi tunnistas, et koostöö ametnikega ei suju. See ei laabu isegi majandusküsimustes, nagu näiteks juurdepääs printerile, ruumidele ja dokumendiregistrile.

“Tulin hommikul siia tööle, mulle aga ei antud linnavolikogu saali võtmeid. Eile aga tuli ta [Batluk], avas ukse ja ütles: “Kao siit minema, muidu kutsun politsei!”,” kirjeldas Kekki hiljutisi sündmusi.

Oma kabineti võtit ei ole Kekki saanud siiamaani ning on sunnitud arvuti ja paberitega tööd tegema otse istungisaalis. Olga Batluk selgitas, et volikogu esimehel oma kabinetti munitsipaalhoones ei olegi. “Selle peale teatati mulle, et mind võetakse käsile, ning sõimati mind ebatsensuurses vene keeles,” rääkis Batluk.

Kekki teatas eile, et praeguseks juba puhkuselt naasnud linnapea Maksim Iljiniga pole samuti õnnestunud häid suhteid luua. Ta ei oska esialgu öelda, kas see võib lõppeda linnavalitsuse vahetumisega, kuid selle küsimuse poliitiline arutelu on kavas homme, reedel.

Tühistavad kaheldava loa

Järgmisel esmaspäeval aga kavatseb Narva-Jõesuu linnavolikogu oma järjekordsel istungil arutada Kalle Kekki ettepanekut tühistada rohkem kui kaks aastat tagasi vastu võetud määrus, mida uus esimees seadusevastaseks nimetab. 2015. aasta 28. jaanuaril linnavolikogu mitte ainult ei kinnitanud tol hetkel uut linnavalitsuse struktuuri, vaid andis talle ka loa seda struktuuri edaspidi muuta.

“Selles on vastuolu ning me tahame selle määruse alates vastuvõtmise hetkest kehtetuks tunnistada, sest linnavolikogu ei saa anda linnavalitsusele luba seda struktuuri muuta − seadus ei võimalda seda,” selgitas Kekki Põhjarannikule.

Linnavolikogu eelmine esimees Raivo Murd, kes 2015. aasta jaanuaris määruse nimetatud loaga allkirjastas, on tänini veendunud, et kõik sai tehtud seaduse järgi.

“Me andsime selle loa lihtsalt selleks, et linnavalitsus ei peaks kogu aeg saadikute poole pöörduma, vaid võiks mõningaid küsimusi iseseisvalt lahendada,” selgitas ta.

Toimuv jääb arusaamatuks

Viimase säärase muudatuse ametnike struktuuris tegi Narva-Jõesuu linnavalitsus alles eile: koondati korrakaitse- ja keskkonnaspetsialisti, linnaarhitekti ning ehitusspetsialisti ametikoht. Nende ülesanded jaotatakse teiste töötajate vahel ära, kuid koondamise tagajärjel võib töö kaotada kolm ametnikku, kellega ei ole linnavalitsusel suhted pikka aega laabunud.

Narva-Jõesuu linnapead Maksim Iljini ei õnnestunud eile kommentaari saamiseks kätte saada.

Üks oletatavasti koondatavatest ametnikest, korrakaitse- ja keskkonnaspetsialist Andrei Palmberg ütles Põhjarannikule, et teda pole sellest keegi teavitanud ning üleüldse valitseb linnavalitsuses praegu palju arusaamatut. “Ootan ära ametliku dokumendi ning kui selle ükskord kätte saan, siis võib juba millestki rääkida. Praegu toimub väga palju arusaamatut ja seletamatut…” sõnas Palmberg.